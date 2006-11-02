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Мифы о России. Авторитаризм как политическая традиция

№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

  В. МЕДИНСКИЙ:  Демократическая традиция имеет в России глубочайшие корни. Это не только новгородское вече. Ведь вечем управлялись практически все крупные города на Руси, включая Киев. Затем этап беспрецедентного расцвета демократии - времена молодого Ивана Грозного. Все эти страницы были вырваны из учебников истории. Третий этап российской демократии - Земский собор, который был самым демократичным институтом своей эпохи. Почище французских Генеральных штатов и английского парламента.

 А. УГЛАНОВ:  Установлению демократии в нашей стране что-то мешает. Во времена Ельцина, например, разгул демократии был полный. А сейчас наступили времена, так сказать, небольшого зажима - времена президента Путина. Нам опять ждать демократии лет двадцать?

 В. МЕДИНСКИЙ: Для того чтобы держать в управлении гигантское государство с огромным числом народностей и традиций, необходима мощная централизованная власть. Но с другой стороны, необходимо обширное местное самоуправление. Как у нас всегда было - даже в самые жесткие времена Николая I и Александра III. И периодически то одна тенденция побеждает, то другая.

 А. ПРОХАНОВ: Российская история наполнена периодами централизма. В эти периоды русское государство достигало гигантской мощи, расцвета. Эти периоды сменялись периодами демократии. Тогда страна рассыпалась на уделы, приходили татары и эту демократию топтали конницей. При Сталине мы победили страшного врага, достигли невероятных успехов. А когда пришла хрущевско-горбачевская демократия, от империи ничего не осталось. За годы ельцинской демократии были уничтожены все ресурсы развития, страна была повержена. В России демократия - это торжество мерзких элит, которые пользуются ею для разграбления народа.

 Б. НАДЕЖДИН: Люди сегодня грамотные, знают о правах человека. Управлять такими людьми с помощью авторитарного режима невозможно, какие бы великие слова про империю ни говорились.

 К. ЛАРИНА: Получается, с одной стороны, звездные периоды истории нашей страны  - это наличие сильной власти. А демократия - это разгул анархии.

 Б. НАДЕЖДИН: Демократия XXI века - это несколько очевидных правил. Первое: политическая конкуренция. Ни один человек, ни один клан не находится у власти десятилетиями. Они меняются, не успевают загнить, обрасти коррупцией. Второе: арбитр, который их меняет, - народ. То есть справедливые выборы. И третье -
свобода слова, самостоятельный парламент и независимые суды. В ХХ веке конкуренция держав переместилась из сферы военного противостояния в совершенно другую: кто лучше обеспечит людей жильем, образованием, здравоохранением. И оказалось, что более конкурентоспособны не авторитарные режимы, а демократические. Сравните Северную Корею и Южную, ГДР и ФРГ.

 А. ПРОХАНОВ: Возникла абсолютно новая цивилизационная ситуация. Не выбор «авторитаризм или демократия», а проблема управления в целом. Почему сегодняшняя российская демократия неэффективна? Потому что она не обеспечивает управление, она обеспечивает разгул криминала, болезней.

 Б. НАДЕЖДИН: А разве самодержавие обеспечивало гигиену и права человека?

 В. МЕДИНСКИЙ: Я бы согласился с тем, что государ­ство достигало максимальной мощи в период централизации. И эти периоды сопровождались максимальным же кровопусканием собственного народа - Иван Грозный, Петр Первый, Сталин. Но и демократия - вещь очень несправедливая. Люди рождаются разные: одни умнее, другие - глупее. Не говоря уже о том, что один становится, например, ученым, а кто-то - спивается. При этом и тот и другой имеют равные голоса на выборах. Это абсолютно несправедливо! Поэтому лучше, когда сочетается жесткая федеративная власть с максимально развитым самоуправлением на местах. То же самое и в семье - должен быть глава семьи, но он не должен указывать, какого цвета юбку дочке нужно носить.

 Б. НАДЕЖДИН: У нас было самодержавие, и всему населению Российской империи было понятно, почему императоры руководят страной. Они - миропомазанники, из рода Романовых. Но каким образом сегодня из 143 млн. граждан России выделить государя, президента, кроме демократии и выборов?

 А. ПРОХАНОВ: Госпожа Катастрофа укажет на этого человека, как она указала во Франции на де Голля, в Америке на Рузвельта, в Англии на Черчилля.

 Б. НАДЕЖДИН: Они пришли к власти в результате демократических процедур.

 А. ПРОХАНОВ: Это была ситуация катастрофы. И русская катастрофа - на дворе. Посмотрите рейтинги Путина. Народ готов вверить ему свою судьбу еще на 25 лет вперед. Это сознание народа, находящегося на краю гибели. Хотя я и не поклонник Путина.

 К. ЛАРИНА: Сегодня большинство граждан России не хотят демократии - в том виде, в котором мы ее получили.

 Б. НАДЕЖДИН: Люди хотят материального благополучия, уверенности в завтрашнем дне, безопасности, справедливости и свободы. Это можно решить на выборах.

 В. МЕДИНСКИЙ: Каким бы ни был гениальным правитель, если мы откажемся от демократических процедур, которые были присущи русскому народу тысячелетиями, как доказывает история, - мы ввергнем нашу страну в хаос.

 А. ПРОХАНОВ: После Сталина три раза менялась советская элита без всякого кровопролития. Я считаю идеальным для России строй, связанный с централизмом. Однако он должен быть оснащен современной культурой управления страной, пространством, народом.

 А. УГЛАНОВ: Мне кажется, что все демократии, которые мы сегодня ставим себе в пример, в первую очередь основаны на устоявшемся праве собственности. Это право в нашей стране на протяжении веков то присутствует, то пропадает. И сегодня мы находимся во времени, когда людей поманили собственностью, а досталась она кому-то другому.

 Думаю, что в течение 10-15 лет эта ситуация разрулится. С олигархами будет покончено, и большинство наших граждан станут собст­венниками. Тогда на ближайшие 250-300 лет у нас тоже установится настоящая демократия.

 Обсуждение «Мифов о России» проходит после трансляции одноименной программы по телеканалу ТВ-Центр. Авторы программы: В. Мединский, В. Аристархов, Н. Петров.

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