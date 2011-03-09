//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Он вернется

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Беседовала Наталия ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ ]

Он вернется
Иван Охлобыстин

Чтобы встретиться с Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ, я приехала на съемочную площадку сериала «Интерны». В белом халате Иван-доктор выглядел очень органично, впрочем, как и в джинсах. А говорили мы о насущном. О социальных проблемах. О церкви. И конечно, о любви к ближнему.

Церковь и театр

– Иван, как священник вы имели свой приход. Потом вернулись в кино и попросили освободить вас от службы. Теперь снова собираетесь вернуться. Чем это вызвано?

– Приход «не кормит». А насчет «вернуться», это журналисты «хватанули», не успело с моих губ слететь. Я задействован в кинопроцессе, от которого кормится 200 человек. Если взбрыкну, уйду с проекта, он, скорее всего, свернется. А так, говорят, он будет длиться до июля. Мне не хочется его разрушать. Это будет предательством по отношению к моим коллегам. Но когда находишься в замкнутом пространстве два года, это плохо для психики. У меня есть кислородный баллончик. Пью кислород. Периодически выхожу на улицу. И тоскливо смотрю в небо. Ну а вернуться в приход я и правда хотел бы. Там мне гораздо комфортнее. Я хорошо ориентируюсь в церковном мире. Знаю его слабости. Транслирую христианские ценности. У нас мало людей, которые умеют объяснять. Так называемых катехизаторов. И в кино я знаю многих. У меня и с этой стороны – семья. Здесь мне тоже комфортно.

– Вы и сценарии можете писать. Литературным трудом зарабатывать.

– В материальном плане гораздо выгоднее сниматься. А у меня большая семья. Шестеро детей.

– Насколько я знаю, церковь не поощряет лицедейства.

– Это основано на известном труде Иоанна Златоуста о театре. Он жил во времена вакхических действ. Тогда было нормой для крови зарезать раба. Ну, или изнасиловать козла. Для зрителей.

Во времена Иоанна Златоуста общество не было чисто христианским, оно было смешанным. Присутствовали языческие обряды. Поэтому сравнивать те времена с нынешними – не очень корректно. Театр в его современном понимании возник, когда утвердилось христианство. Все авторы писали пьесы для религиозных площадных действий. На площадях больших городов подрабатывали маленькие театры, состоящие из дударей и скоморохов. И Шекспир в подобном театре работал. Такие спектакли как «Макбет», «Гамлет», он писал в переездах. В основе нынешнего драматического искусства – строго христианские действа, основанные на отношениях и чувствах. Мы играем по Чехову, Станиславскому. Современную актерскую профессию нельзя считать лицедейской. И тот запрет ныне не актуален.

– А сами священники под сутанами прячут свои грехи, например чревоугодие. В миру это зовется «двойными стандартами».

– Не торопитесь осуждать. Это общественный институт. Они – не ангелы. Но это не снимает с них дара благодати. Это своего рода духовная юриспруденция.

– Вы знаете, я потрясена вашей ролью в «Царе». Ваш персонаж настолько патологичен и одновременно притягателен…

– Только ленивый сначала не плюнул, а потом не похвалил этот фильм. Коллекционное кино. Фильм на вырост. Как сказал один священник: когда твоего персонажа сжигают, то зал крестится от радости. Мой герой шут – антиюродивый. Такая задача и ставилась.

Несколько слов о наболевшем

О рае…

В раю находится только один человек. Первый разбойник, который висел рядом с Христом, он дразнил Иисуса: мол, раз ты Бог, сделай так, чтобы сейчас сошли с креста и сбежали. Второй разбойник, не зная мотивации Христа, останавливал первого. «Мы-то с тобой грабили, убивали, насиловали. А этот человек за идею страдает». И тогда Иисус ответил: «Не пройдет день сей, как ты будешь со мной в раю». Больше в Священном Писании о рае именно Божьим Сыном ни разу не говорено.

О других вероисповеданиях и философиях…

Буддизм напрочь пророс всякими ламаизмами. И привязан территориально. Ламаизмы, дзен-буддизмы – это все муть. А настоящий буддизм – это философия. Как в исламе, Коран – это главная книга. Остальное – домыслы. Как у евреев – Ветхий завет. Должна быть ось. База.

Христианство – это монотеизм, личная вера каждого. Буддизм – это тотальное отрицание жизни. И те, кто считает, что нирвана – яркие облака кайфа, – пусть не надеются. Это бред. Нирвана – это ничто. Дальше кердык. Есть только то, что здесь и сейчас. А достиг нирваны – и там нет ничего. Вот к чему они стремятся. Стать ничем.

О терроре

Я читал Коран в четырех переводах. Я знаком с муллами. Мы беседовали. Но никогда не спорили. В частных беседах я пытался что-то понять. О терроризме там не сказано ни слова. Магомет для тех времен ввел несколько гуманных и рискованных решений, взглядов. Выходит, главная идея террористов – не ислам. Она в том, чтобы в банке получить за это побольше денег. В основе терроризма лежит религиозный фанатизм. Но лишь на исполнительском уровне. Для тех, кто стоит у руля, у истока террора, это всего лишь одно из экономических явлений. Передел рынка. Ислам и христианство не воюют. Потому что относятся к ветхозаветным традициям. И мы должны быть толерантны по отношению друг к другу.

О тщеславии

Тщеславие – грех. Я на него не очень податлив. Считаю, что автограф должен был Гагарин давать, а не актер, который только год как вылез на экраны.

Страсти мирские

– Что для вас предпочтительнее в одежде: сутана, джинсы или костюм?

– Если в «Евросети», где я сейчас работаю креативным директором, все носят костюмы, я этому подчиняюсь, когда прихожу в офис. Хотя на самом деле костюмы – это не мое, пусть даже они на мне хорошо сидят. Мне в них некомфортно. Для таких мужчин, как я, подходит либо ряса архиерея, либо камзол полковника кавалерии. Все остальное не важно. Можно выглядеть как норвежский рыболов, а можно выглядеть и как клерк.

– Вы политизированы? Наблюдаете за действиями высшей политической власти?

– Я монархист. Пока царя не выберут, к остальной политике буду равнодушен. Сейчас в российских регионах творится чистый феодализм. Похоже, это многим льстит.

– А коррупция? К ней сложно оставаться равнодушным.

– От нее не избавиться. Но нужно систематизировать и свести к минимуму. Воровство заложено в природе человека. К сожалению, у нас не совсем адекватны те, кто занимается законотворческой деятельностью. Видно, сказываются слишком частые поездки в Европу. Они забывают, что европейские конституции основаны на вековом оседлом образе жизни народа, причем небольшого. Мы никогда не были по-настоящему оседлыми. У нас все, как у китов на случке. Русские всегда в движении. А во-вторых, мы большой народ, сплетенный из разных народов. Нам европейский опыт не по размеру.

Привычка спасать мир

– Примут нас в ВТО?

– Сомневаюсь. Под разными красивыми мотивациями откажут. Потому что у нас огромный ресурс. Самый мощный на планете. И недра, и народ. Но наш народ странный – работает только в состоянии форс-мажора. Авральная система. Поэтому календарь майя нас только радует. Спасать мир – это наши обязанность и привычка.

– Какие из социальных проблем вас раздражают?

– Я многодетный отец. Снимаюсь в кино, пишу сценарии, меня узнают. Мне легче. А моим друзьям тяжело. Даже если что-то государство дает, то самое плохое – то, что самим не сгодилось. Мне еще повезло с жильем, достался таунхаус. Спасибо. Искреннее спасибо. Но мы были в последних рядах из тех, кто получил. А досталось немногим. Раньше в четырехкомнатной квартире жили ввосьмером. А у других – все, что-то не так. То подрядчики приворуют, то углы посыплются из-за халатности строителей. И в муниципалитете женщины, которые сидят на участках, вроде бы милые. А когда дело доходит до реализации – относятся к этому очень халатно. Многие чиновники считают, что многодетные – бедняки. Нет, это как раз они – тот средний класс! Они вынуждены быть средним классом. Ораву надо кормить, тут не полентяйничаешь. Если, конечно, дети еще не по детским домам разбросаны.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Авиа, ж/д транспорт

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

//Новости партнеров

//Общество

Росстат информирует о росте бедности в России

Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. Этот показатель в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

//Культура

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!"

//Новости СМИ2

//В мире

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

//Экономика

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек.

//Говорят, что...

Россияне переходят на разливное пиво

Россияне переходят на разливное пиво

Пиво в нашей стране становится всё популярнее – рост продаж пенного напитка не останавливается. Несмотря на высокую планку прошлого года, которую аналитики связывают с проведением чемпионата мира по футболу, в1-м полугодии 2019 г. объём производства пива и пивных напитков вырос ещё на 1%.

//Говорят, что...

Бразилия горит, как Сибирь

Бразилия горит, как Сибирь

С начала года в дождевых лесах Амазонии зафиксировано рекордное количество пожаров. Причём к такому плачевному результату привели действия бразильских чиновников, которые чуть ли не копируют своих российских коллег.

//Говорят, что...

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Новый президент Незалежной Володимир Зеленський в своей речи, посвящённой 28-й годовщине независимости Украины, неожиданно заявил, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли крепость Дюнкерк». Речь о событиях XVII века, когда Франция во время Тридцатилетней войны отбила этот город у Испании.

//Говорят, что...

«Красная» путина показала новый рекорд

«Красная» путина показала новый рекорд

На Дальнем Востоке завершается лососёвая путина. Добыто уже более 400 тыс. тонн красной рыбы, что почти на 49% больше результата прошлого нечётного, 2017 года. Такого результата удалось достичь в основном благодаря рекордным уловам на Камчатке. Там уже поймано 361, 4 тыс. т лососёвых

//Новости партнеров

//Здоровье

Как правильно пить воду

Как правильно пить воду

Содержание воды в организме напрямую влияет на состояние здоровья, работоспособность человека, возможность восстанавливаться после физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, противостоять стрессу. Важно не только количество воды, но и режим её употребления.

//Здоровье

Опасные фальшивки

Опасные фальшивки

Некачественные и фальсифицированные препараты могут причинить вред пациентам и не лечить заболевания, для которых они предназначались. Иногда подделки очень хорошо маскируют, и отличить от качественных препаратов их сложно. Но по некоторым признакам это всё-таки можно сделать.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки

Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева поставила в Инстаграм редкое семейное фото. Лера - мама двоих детей. Ее старший сын Кудрявцевой 29-летний Жан уже женат, у мужчины своя семья - супруга и сын.

//Здоровье

Деменция – недуг возрастной

Деменция – недуг возрастной

Деменция – это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные (мыслительные) и психические способности больного. Деменция является одним из основных факторов, приводящих к ограничению возможностей пожилых людей, и она считается одной из самых тяжёлых болезней для самого больного, для его семьи и для общества.

//Шоу-бизнес

Видео: Лолита расплакалась на репетиции конкурса "Новая волна"

Видео: Лолита расплакалась на репетиции конкурса "Новая волна"

Известная российская певица Лолита расплакалась во время репетиции своего выступления на конкурсе "Новая волна". Видео этого момента появилось в Сети. Артистка не смогла сдержать слез.

//Соцпакет

Безработных не порадуют

Безработных не порадуют

На фоне новости о возможном повышении МРОТ ситуация с иными пособиями выглядит не столь радужно. В частности, пособие по безработице, которое последний раз индексировали с 1 января 2019 года, Минтруд увеличивать не планирует.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала мамой, но ЗАГС отказался регистрировать младенца
2

Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
5

О них не знали даже соседи, дети-маугли найдены в квартире со странными куклами

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры