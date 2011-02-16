Российская нация – поколенческий проект

В конце прошлой недели в Уфе Госсовет страны разбирался с проблемами, накопившимися в межнациональной сфере. Впервые за последние шесть лет этнические вопросы обсуждали на столь высоком уровне. Прокомментировать результаты совещания и выделить самые важные его решения «Национальный акцент» попросил министра регионального развития Российской Федерации Виктора Федоровича БАСАРГИНА.

- Президент сформулировал важнейшие приоритеты в области межнациональных отношений. Принято много решений, но я назову пять, как мне представляется, ключевых. Прежде всего это подтверждение цели государственной национальной политики – укрепление единства российской нации при сохранении этнокультурного развития народов России и гармонизации межэтнических отношений. Значит, мы последние годы работали в верном направлении. Во-вторых, это особая ответственность глав регионов за межэтнические отношения. Третье решение – недопустимость в СМИ языка вражды. Четвертое – это недопущение лиц, имеющих судимость за преступления экстремистской направленности, к педагогической деятельности и к государственной службе. И наконец, поручение по созданию органа межведомственной координации на уровне правительства Российской Федерации, то есть Правительственной комиссии.

– Насколько заседание в Уфе связано с событиями на Манежной площади?

– Убежден, что Манеж – не приговор состоянию межэтнических отношений в России, это сигнал. Общество и государство должны сформулировать четкий и понятный ответ на этот сигнал. Этот ответ должен стать результатом согласия, причем не только межэтнического, но и гражданского, межрелигиозного. И быть правильным. Иначе однажды Россия может повторить судьбу СССР.

Представляется, что наш ответ на этот вызов – в укреплении единства российской нации, сообщества граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной принадлежности. Президент на заседании президиума Госсовета еще раз повторил, что иной альтернативы у нас нет и к этому необходимо относиться серьезно.

– Но многие критикуют идею российской нации. Вот и на президиуме Госсовета президент Республики Саха (Якутия) высказался довольно критично по поводу процесса формирования российской нации, охарактеризовав его как вялотекущий и дискутируемый в научной общественности.

– У нас в стране свобода слова. Но есть ведь и объективные процессы, которые сложно оспорить. По данным различных социологических исследований, от 54 до 65% российских граждан разных возрастов считают себя россиянами или считают необходимым и возможным формирование российской нации. Кроме того, все остальные выступающие в Уфе горячо поддержали идею российской нации.

Конечно, я знаю, что в дискуссиях, предшествующих заседанию в Уфе, критиковалась идея российской нации. Будто бы придумана какая-то новая национальность – россияне, и есть намерение размыть чью-то – русскую, татарскую, чеченскую – этническую идентичность. Это необоснованные страхи. Все государства стремятся сформировать политическую нацию. Это естественный процесс. Но специфика России в том, что этнокультурная и религиозная самобытность народов России не размывается, а сохраняется. И термину «россияне», по крайней мере, три сотни лет. Собственно, об этом начиная с 2004 года неоднократно говорили в своих выступлениях и Президент, и Председатель Правительства.

– Минрегион России как министерство, уполномоченное в сфере межнациональных отношений, на протяжении последних нескольких лет весьма последовательно проводит линию на укрепление единства российской нации. Теперь что-то изменится?

– Несколько лет назад мы сформулировали для своей работы три ключевые цели государственной национальной политики: укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизация межэтнических отношений. И этим руководствуемся в своей деятельности и работе с регионами. Кардинальных изменений наших ориентиров я не предвижу. Более того, все большее число наших партнеров от Общественной палаты Российской Федерации до коллег из других органов власти начинают активно продвигать эти идеи. Главное изменение ситуации заключается в том, что теперь эти ключевые цели национальной политики обсуждены и одобрены на самом высоком уровне в качестве политического приоритета федеральной и региональных властей. То есть сформулирована долгосрочная цель государственной национальной политики – а это самое главное.

– Вы считаете, с такой амбициозной целью может справиться один департамент, где всего-то два десятка сотрудников?

– Тема наша межотраслевая. Помимо Минрегиона России более 15 министерств, агентств и служб занимаются тем или иным аспектом реализации государственной национальной политики. Поэтому и возникло поручение президента по созданию координационного органа – Правительственной комиссии. В то же время 36 человек, а это численность Департамента межнациональных отношений – достаточно большой коллектив, в нем работают квалифицированные специалисты. И делают они очень много. Кроме того, учитывайте, что в нашем министерстве существует еще Департамент развития регионов и муниципальных образований, который занимается вопросами федеративных отношений и реформы местного самоуправления.

– На заседании президиума Госсовета именно вы заговорили о приоритетности информационной политики. Как это может предупредить межэтнические конфликты?

– Прежде всего об этом сказал Президент. Изменение общественного сознания, формирование единства российской нации – это поколенческий проект. За один день, месяц или год ксенофобии не изжить, идентичности не сформировать. Межэтнический конфликт – это ведь последствия, а мы должны работать и с конфликтными ситуациями, и с их причинами. Это сложно, но реально. Поэтому считаю, что наша информационная кампания должна быть в некотором смысле бессрочной.

– Поясните, пожалуйста, подробнее для наших читателей, из чего состоит информационная кампания?

– В 2009–2010 годах была разработана и реализовывалась комплексная информационная кампания под общим слоганом «Народов много – страна одна», призванная содействовать формированию общероссийской идентичности граждан, гармонизации межнациональных отношений. Миллионы россиян во всех регионах страны видели ролики социальной рекламы, которые демонстрировались в федеральных и региональных телесетях (Россия-2, Россия-24, НТВ, ТНТ и др.) с участием популярных телеведущих, спортсменов, музыкантов, говоривших о родине, о народах России, о том, что всех нас объединяет. Действительно, «о главном» говорили Эльдар Рязанов, Николай Дроздов, Гарик Сукачев, Ляйсан Утяшева, Тимати, Егор Бероев, Тимур Батрутдинов, Илья Лагутенко, Сергей Светлаков, Жасмин, Михаил Галустян и многие другие.

О двух информационных проектах вам, Маргарита, хорошо известно, поскольку они реализуются с 2008 года вместе с возглавляемой вами Гильдией межэтнической журналистики. Это ежегодный Всероссийский конкурс на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России «СМИротворец». Телевизионная версия церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса «СМИротворец-2010», состоявшегося на главной сцене Малого театра России, транслировалась по телеканалу «Культура» 4 ноября в День народного единства. Я очень высоко оцениваю значимость и эффективность этого проекта. Отдельно хочу отметить важность того, что в рамках конкурса в разных федеральных округах организовывались обучающие семинары для журналистов этнических изданий. Ну а о втором проекте, думаю, все читатели догадываются, поскольку приложение «Национальный акцент» к еженедельнику «Аргументы неделi» – тоже наш совместный проект.

– В последнее время в министерстве появились новые просветительские проекты. Что это такое?

– Знание о других вкупе со знанием собственной истории, культуры, традиций, убежден, формирует иммунитет к нетерпимости. Просвещение будет эффективно, когда сможет в яркой и доступной форме сказать молодому человеку о важных и содержательных вещах, о смыслах. Тогда культурное многообразие, многоукладный характер российского общества будут осознаны как ценность, как традиция, которые нужно уважать.

Мы сделали несколько просветительских проектов, о двух из которых хочу сказать. Первый – это Атлас культур и религий народов России. Это уже второе издание, в котором представлена информация обо всех народах и религиозных традициях россиян. Зарубежных аналогов такого издания нет, не говоря уже об отечественных. При этом DVD-версия позволяет сделать атлас прекрасным интерактивным школьным учебным пособием по культурному многообразию нашей страны. Его нужно внедрять в систему образования. И мы намерены в следующем, третьем издании учесть данные Всероссийской переписи 2010 года.

Второй проект – это яркие и выразительные одноминутные пластилиновые мультфильмы о малочисленных народах Севера. В прошлом году было сделано пять мультфильмов – о нивхах, хантах, ненцах, ульчи и тофаларах. В этом году в производстве – еще пять. Нам бы хотелось в перспективе сделать цикл о всех народах России. Сейчас мы с коллегами из Минкомсвязи России работаем по продвижению этих и других информационных продуктов на федеральные телеканалы.

Кстати, в этом году мы также поддерживаем производство четырех документальных фильмов о малочисленных народах России в рамках программы «Магия путешествий» на телеканале Россия‑2.

– В Уфе президент говорил о приоритете поддержки межэтнической тематики в СМИ.

– Действительно, и нам, и коллегам из Минкомсвязи России, Минкультуры России, Роспечати предстоит большая работа по активизации темы гармонизации межэтнических отношений в печатных и электронных СМИ. Это касается и финансирования.

– А еще президент очень живо отреагировал на вашу критику языка вражды в средствах массовой информации, согласившись, что с этим нужно бороться. Необычный термин в устах государственных деятелей…

– Возможно, хотя экспертному сообществу он известен. Увы, но у ксенофобии, национальной ненависти и вражды есть свои устойчивые словоупотребления, свой язык. Это так входит в сознание современного человека, что иногда журналисты употребляют тот или иной термин как клише, штамп, даже не задумываясь, что этот термин оскорбляет национальные или религиозные чувства большого числа людей. Но это не упрощает ситуации. Одинаково недопустимо употреблять термины «чеченские террористы», «русские фашисты», поскольку они создают протестные настроения в этнических сообществах, которые огульно обвинены в том, в чем виноваты отдельные уголовники, убийцы или хулиганы. Никто не отменял презумпцию невиновности.

Осуществляя мониторинг публикаций по межэтнической тематике, мы постоянно сталкиваемся с языком вражды. И это разъедает наше гражданское единство, подтачивает наше полиэтническое общество, сеет зерна подозрения и нетерпимости по отношению к людям разных национальностей.

Язык вражды в СМИ, диффамация в отношении отдельных народов должны пресекаться на уровне редакционной политики. Каждому журналисту в ноутбук не заглянешь, и каждую статью государство не проконтролирует. Да и не нужно. Но наряду с карательными мерами, в том числе уголовного характера за разжигание межнациональной вражды, необходимо выстроить систему общественно-государственного мониторинга. Я об этом тоже говорил в Уфе.

– Это что-то новенькое. Можно поподробнее?

– У нас есть ведомственный мониторинг. Думаю, имеет смысл достроить его экспертной и общественной составляющей. То есть получать информацию о предконфликтных или конфликтных ситуациях на местах от независимых экспертных центров, специализирующихся на этнополитической и религиозной тематике.

– А какие организации вы видите в качестве партнеров?

– И научные, и общественные организации. Специализированный мониторинг, выявляющий факты диффамации, религиозной нетерпимости, христианофобии, исламофобии и антисемитизма, есть в централизованных православных, еврейских, исламских организациях. Многое сейчас делается Общественной палатой Российской Федерации, Межрелигиозным советом России. Кстати, мы же не с чистого листа предлагаем начать. У министерства есть определенный опыт активного реагирования в этой сфере, профилактики предконфликтных ситуаций в регионах. Нами еще в 2006 году была разработана Инструкция о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений и действиях, направленных на ликвидацию их последствий. Это своеобразные методические рекомендации для региональных властей.

– Тема самочувствия русского народа была поставлена достаточно ярко, особенно северокавказскими лидерами.

– Действительно, в основном докладе, подготовленном рабочей группой к заседанию президиума Госсовета, и в выступлениях глав субъектов этой теме уделялось серьезное внимание. Здесь и проблема оттока русского населения с Кавказа, на что руководством страны обращается особое внимание. И язык вражды. Наконец, то о чем прямо сказал президент, – диспропорции этнического представительства в республиканских органах власти. Но это уже касается представителей всех народов, не только русского.

– Любая политика стоит денег. В федеральном бюджете на реализацию государственной национальной политики в 2008 году было выделено 240 миллионов рублей, в этом году только 80 миллионов рублей, а в следующем году средств уже не предусмотрено. В Уфе вы озвучили идею о разработке новой федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». Это реальный проект?

– В сфере межэтнических отношений нужен комплекс краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер. Причем мы не должны бояться долгосрочных проектов. Еще раз повторяю, что все проекты, работающие с идентичностью человеческих сообществ, это проекты поколенческие.

Кроме 80 миллионов рублей на государственную национальную политику у нас еще есть федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы» с объемом финансирования в 2011–2012 годах – по 168,9 миллиона рублей ежегодно, есть субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку коренных малочисленных народов Севера в объеме по 240 миллионов рублей на 2011–2013 годы ежегодно.

Но названные финансовые инструменты носят узконаправленный характер и не обеспечивают реализацию мер по ряду важнейших направлений государственной национальной политики. Поэтому мы и предлагаем взаимоувязанный по целям и задачам программный подход. И у нас есть уже определенные поручения по данному вопросу. Основными направлениями программы могут быть: укрепление единства российской нации, содействие этнокультурному развитию народов России, развитие этнокультурной инфраструктуры регионов, становление и укрепление государственной службы российского казачества, профилактика этнополитического экстремизма и ксенофобии, содействие развитию межкультурного и межрелигиозного диалога и сотрудничества, информационные проекты, продвижение позитивного международного имиджа России.