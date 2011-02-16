Губернский спрут в прокурорских погонах

Российские власти намерены самым решительным образом смягчить инвестиционный климат в стране. О необходимости смягчения законодательства в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил Президент России Дмитрий Медведев. Свою лепту в общий план оздоровления готов внести парламент: на днях, выступив на круглом столе, зампред комитета Госдумы по законодательству Андрей Назаров предложил провести амнистию заключенных, осужденных за экономические преступления. К сожалению, в целом ряде регионов инициатива главы государства понимания не находит. «Вертикаль власти» здесь давно и прочно срослась с бизнесом, не оставив места для стратегических инвесторов и свободы предпринимательства.

Только за прошлый год отток капитала из России превысил отметку в 20 млрд. рублей. Решающим фактором «бегства денег» стал произвол местных властей и непрекращающийся силовой передел собственности. Имя одного из губернаторов, отличившихся на этом сомнительном поприще, страна узнала благодаря заявлению премьер-министра. Как отметило в прошлом году испанское информагентство EFE, «…премьер Путин публично отругал губернатора Пензы Бочкарева за недостаточный приток инвестиций в этот регион, расположенный в центральной части европейской России». По данным агентства, гнев председателя правительства был вызван не только финансовыми отчетами Бочкарева. Губернатора заподозрили в коррупции. По данным российских СМИ, племянник губернатора Вениамин Бочкарев за несколько лет стал совладельцем целого ряда промышленных предприятий области, и фактически готовит монополизацию всей молочной промышленности. Возможность контролировать доли в акционерном капитале большинства пензенских предприятий досталась почему-то молодому родственнику губернатора с его ООО «Региональный инвестиционный центр». Интересно, получил бы он такую функцию, не будучи родственником губернатора. Методы «собирания предприятий» под крыло губернаторского клана довольно просты. В свое время много шума наделала атака высокопоставленного племянника на «Молочный комбинат «Пензенский», в ходе которой одна из «племянниковых» фирм-посредников, ЗАО «Константиново», в соответствии с неким «договором мены» получила имущество одноименного госпредприятия по заниженной цене – 33 млн. рублей за шесть своих бездокументарных акций общей стоимостью 6 тыс. рублей.

Конечно, в наше время подобного рода операции относятся к разряду рискованных. Коррупционный скандал может стоить кресла даже такому политическому старожилу, как губернатор Бочкарев. А потому все чаще в щупальца семейного «спрута» предприниматели попадают благодаря административному ресурсу. Причем его самой могущественной, «силовой», разновидности. Осечки в этом конвейере случаются редко. И каждый сбой становится поводом для громкого скандала. Последний из них связан с попыткой захвата холдинга «Молпромгрупп», в состав которого входят четыре молочных завода и ряд других предприятий.

Эта компания стартовала в начале двухтысячных. Сперва предприниматели реконструировали старый молокозавод, выведя его в пятерку лучших российских производителей сыра. Затем взяли на себя переработку около 70% всего молочного сырья в Пензенской области. Ситуация изменилась в 2008 году. Успешное предприятие попало в поле зрения «Регинвеста» Вениамина Бочкарева. «Заход» на предприятие «племянниковых» структур стал возможен благодаря прорехам несовершенного российского законодательства. 34% активов холдинга незваные «инвесторы» купили всего за 3 тыс. рублей. И сразу же развернули бурную деятельность по вытеснению основного учредителя и директора компании Авдоляна.

Борьба за контроль над предприятием продолжалась два долгих года. Преуспевающая некогда фирма была доведена до банкротства. А в качестве основного метода воздействия был задействован Уголовный кодекс. С 2009 г. на руководство холдинга обрушился вал надуманных уголовных дел. Часть из них разваливались, так и не дойдя до суда, а некоторые, несмотря на явную абсурдность формулировок, оказывались «долгожителями». Так, 31 января 2011 г. произошло событие, которое юристы сочли откровенным нонсенсом. А именно – в отношении директора Авдаляна было возбуждено уголовное дело по статье 201 (превышение служебных полномочий), причем инкриминированная ему несвоевременная уплата в Пенсионный фонд 534 тыс. рублей никоим образом под это определение не подпадала.

Как утверждают юристы, здесь явно наличествует налоговая составляющая: как известно, выплаты в Пенсионный фонд до 1 января 2010 г. входили в Единый социальный налог. Но инкриминировать Авдаляну «налоговую» статью 199 УК тоже нельзя: в ее положениях четко указано, что сумма невыплаты, при которой возможно возбуждение уголовного дела, должна составить не менее 2 млн. рублей. Причина такой юридической эквилибристики секрета не представляет. Статья по определению не относится к числу «предпринимательских», и указание главы государства о смягчении порядка расследования преступлений в сфере бизнеса на нее не распространяется. Более того, следствие приняло решение арестовать несговорчивого предпринимателя. Конечно, дело предпринимателя Авдаляна имеет мало шансов закончиться обвинительным приговором суда, зато тюремная камера, вопреки прямому указанию президента Дмитрия Медведева, в отдельно взятой Пензенской области остается чрезвычайно эффективным инструментом передела собственности.