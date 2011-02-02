//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Авиация в инновационном смерче

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Авиация в инновационном смерче

На вершину авиастроительной пирамиды вознесли генерального директора концерна «Сухой» и РСК «МиГ» Михаила Погосяна, идеолога международной кооперации в авиастроении. Он совмещал эти посты с должностью первого вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Теперь ему предстоит возглавить ОАК.

Должник Путина

Если кто-то посчитает, что, сместив с должности президента ОАК Алексея Федорова и назначив Михаила Погосяна, Дмитрий Медведев вторгся в епархию премьера, то это не так. Все укладывается в логику последних лет. Погосян, пожалуй, единственный представитель авиапрома, на которого Путин сделал ставку, когда тот поклялся, что за умеренные деньги построит для страны новый региональный лайнер мирового уровня. Да, Погосян в итоге «освоил» гигантские и совсем неумеренные бюджетные средства, сорвал на годы срок сдачи «Суперджета», с мировым уровнем тоже не очень получилось, но остался в обойме. Сейчас от него срочно ждут серийные самолеты, чтобы предъявить электорату «успехи» в возрождении отечественного авиапрома. И тут уже премьер зависит от Михаила Аслановича – кроме него доводить до ума «Сухой Суперджет 100» предвыборную авиапрограмму власти, некому. И Погосяна переставили на ступень вверх.

Президентство в ОАК дает Погосяну дополнительные административно-финансовые рычаги. Не секрет, что Алексей Федоров в меру возможностей поддерживал чисто российские и российско-украинские проекты – от Ту-204СМ до Ан-148. Погосян в это время занимался выбиванием денег на «Суперджет». Так что с увольнением Федорова и воцарением Погося­на ульяновский «Авиастар СП» и воронежское «ВАСО», где пытаются наладить крупносерийное производство отечественных самолетов из отечественных комплектующих, должны будут смириться с ролью пасынков. А на 80% импортный, по сути отверточной сборки и с минимумом российских агрегатов, распиаренный до звона в ушах «Суперджет» обязан состояться – это уже большая политика.

Лжецы в министерских креслах

Но за спиной Погосяна маячат куда более влиятельные «кукловоды» – министры правительства РФ. То министр промышленности и торговли Христенко поспешно ставит крест на производстве Ил-96, то министр транспорта Левитин делает вид, что у нас нет маленьких региональных и очень больших магистральных лайнеров:

– Российская авиационная промышленность определилась в тех нишах, в которых будет присутствовать. Все остальные – это до 50 пассажирских кресел и свыше 300 – те ниши, которые сегодня российская авиационная промышленность не берет на себя.

То есть эти ниши свободны. А значит, совершенно логичной кажется отмена ввозных пошлин на импортные «ласточки». Так ли это?

Николай Таликов, главный конструктор ОКБ «Ильюшин», берет под защиту Ил-96, как раз угодивший в «нишу свыше 300 кресел»:

– Технически для нас не проблема выйти хотя бы на десять Ил-96 в год, как было во времена СССР с его предшественником Ил-86. Просто какой спрос с промышленности? Выпускать самолеты «за бесплатно», за счет своей зарплаты? Нереально. А у нас предпочитают вкладывать деньги в дядю, в «Эрбас» и «Боинг», и иметь с этого хорошие откаты. Поэтому все так и складывается.

В разговоре с конструктором я упомянул про самолеты для местных и региональных линий. Тут Таликов не выдержал, возмутился:

– Есть у нас эти самолеты! Ан‑140 и Ил-114 создавались изначально под суровые условия эксплуатации, морозы, далеко не идеальные взлетно-посадочные полосы и безангарное хранение. А Север без авиации загибается. Тут требуются политическое решение и финансы. Ни того, ни другого сегодня у самих авиастроителей нет. Лучше бы господин Левитин сидел и помалкивал. Он знает все «корни» этого вопроса. Я об этом заявлял на слушаниях в Госдуме. Сейчас все бросились закупать старье, а тем временем узбеки в Ташкенте выпускают наш Ил-114 и успешно летают по всем государствам региона. Почему, наконец, его одноклассник Ан-140 не строится массовой серией на «Авиакоре» в Самаре?

Авиакомпании эту машину ждут, она себя замечательно показала. «Якутия», ей достались первые четыре машины, построенные на «Авиакоре», гоняет по Восточной Сибири и Дальнему Востоку «стосороковые» в хвост и гриву, и в 40-градусную жару, и в 50-градусный мороз. Месячный налет под 400 часов в месяц – только экипажи успевают меняться. Приземлиться на грунтовый аэродром и взлететь для Ан-140 не проблема. Комфорт для 48 пассажиров почти как у больших лайнеров – посчастливилось лететь в нем по редакционному заданию. Во всяком случае, мне было удобнее, чем в изрядно потрепанных гигантах Боинг-747 авиакомпании «Трансаэро». А я не отличаюсь субтильной комплекцией – вес 100 кг, рост за 180.

Но «Аны» у нас не в почете – корни-то украинские. Есть повод обломать хорошему самолету крылья и перед западными друзьями отчитаться – «Таможня дает добро!». То, что Ан‑140 строят в России, оснащают российскими агрегатами и комплектующими, а заодно обеспечивают десятки тысяч профессионалов отрасли работой, для таких чиновников ничего не значит. В отчаянии «Авиакор» бьет челом в правительство России с просьбой включить Ан‑140 в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие гражданской авиационной техники России до 2020 года». «Авиакору» вторит «Якутия» – самолет нужен. К тому же близко к завершению создание российско-украинского авиастроительного СП «ОАК-Антонов». Так зачем дело стало? Но левитин в интервью «Комсомольской правде» продолжает долдонить, что в стране нет замены заслуженным и исчерпавшим ресурс регионалам Як-40 и Ан-24. Может, президенту пора понять, что модернизацию, как и саму страну, гробит группа лиц с министерскими «корочками» а не оставшиеся профессиональные инженеры и конструкторы?

Похожая проблема проявилась и на «ВАСО» в Воронеже с Ан‑148. За включение воронежской машины в ФЦП выступает и пишет письма «наверх» ГТК «Россия», пока единственная, у кого в эксплуатации шесть лайнеров Ан-148. Но тут другое – чиновники явно осторожничают, боятся, что Ан-148 на российском рынке «перебьет» «Суперджет», детище Погосяна и долгожданную игрушку премьера. Получается, «Суперджет» – наше все в ущерб интересам всего народа?

«Ил» пишем, «Боинг» в уме

Анатолий Ситнов, президент компании «Двигатели «Владимир Климов – Мотор Сич», генерал-полковник, подтверждает опасения, что в авиапроме не все ладно:

– Знаете, какая разница между «Мерседесом» и «Боингом»? «Мерседес» думает о росте продаж в России, а «Боинг» – о ликвидации нашей авиационной промышленности. Отказ от Ил-96 – это результат деятельности лоббистов этой компании. Нас накачивают «отверточными» решениями, чтобы стереть с лица земли знаменитую русскую инженерную школу.

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Анатолий Кнышов, в недавнем прошлом старший государственный инспектор Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, поделился, как «Ил» ославили неэффективным:

– Ил-96 по сравнению с Боингом-767 при полетах на Камчатку более экономичный. При той же пассажировместимости «Ил» дополнительно везет еще 13 тонн груза. Я присутствовал на всех конференциях по эксплуатации Ил-96. Экономист «Аэрофлота» до 2005 года ежегодно показывал, что экономика в пользу Ил-96. Но вдруг спустя год тот же человек объявил – летать на Ил-96 невыгодно: «Мы 5–10% теряем на топливной эффективности». Извините, а как же 13 тонн груза?

Упорно ходят разговоры, что России при согласовании условий вступления в ВТО попросту отказали в праве строить собственные дальнемагистральные и широкофюзеляжные лайнеры. Если так, то это преступление против народа и государства. Ил-96 – красавец. Пассажиру в нем спокойно и уютно, этот самолет не унес ни единой человеческой жизни. В мире нет лайнеров, способных похвастать такой надежностью. И президенты России ее вполне оценили – роль борта №1 в правительственном авиаотряде исполняет именно Ил-96. Летчик-испытатель Кнышов рассказывает:

– Я испытывал Ил-96 на посадку без двигателей – у нас так положено. Потом писал инструкцию, чтобы средний пилот был готов безопасно завершить полет и спасти жизни 300 пассажиров. В зарубежных требованиях к авиалайнерам такого нет – ситуация маловероятна. А на практике А-330 летел над Атлантикой, сверкнула молния… и никто ничего не нашел. Или это «коммерческая тайна» европейского производителя?

Раз нет собственных аэробусов, добавляет Кнышов, то во множестве завозим подержанные «иномарки». Старых машин на рынке в избытке, в США использовать их на регулярных пассажирских рейсах запрещено:

– Иногда, покраска самолета стоит дороже его покупки. О какой безопасности здесь можно говорить? Отраслью и авиакомпаниями управляют непрофессионалы. В руководстве ведомств настоящих авиаспециалистов уже нет. А менеджеру чем дешевле, тем лучше.

Похоже, сбылась мечта режиссера самодеятельного театра из фильма «Берегись автомобиля»: «Есть мнение, что театры народные вытеснят наконец театры профессиональные!»

Сколько накладок, коллапсов и катастроф произошло в прошлом году? И ни один большой руководитель за них не ответил. Такая система. Министерство авиационной промышленности в недавнем прошлом строило почти 2 тыс. воздушных судов в год. А сейчас? Счет идет на единицы. Мы переживаем то, что пережили после Второй мировой Германия и Япония – отказ от собственной авиационной промышленности. Но там был запрет победителей, а мы разрушаем все своими собственными руками. Точнее, не «мы», а «они», министры-лжецы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//Политика

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что альтернативы нормандскому формату в переговорах по Украине не существует. По словам главы государства, следует поддерживать то, о чём они договорились изначально.

//В мире

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме обратили внимание, что Америка провела первые испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, уже спустя две недели после окончания действия договора. Действия Пентагона оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//Политика

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя руководителя Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Фролов. Сообщение о назначении появилось на сайте кабинета министров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде РФ заявили, что хоть ведомство и поддерживает идею укрепления здоровья россиян, однако курение не должно влиять на уровень заработной платы работника.

//Происшествия

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Жесткую посадку совершил самолёт, принадлежащий российской авиакомпании «Победа». Сообщается, что во время приземления в аэропорту Ширак города Гюмри в Армении самолёт задел хвостовой частью взлётную полосу.

//Общество

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

Появление Классификатора СМИ в России вызвало появление множества вопросов у граждан. Чтобы развеять все слухи и недопонимания, Федеральное агентство новостей 21 августа впервые за свою историю существования проведет онлайн-конференцию.

//Новости партнеров

//Хайтек

В системе Google произошёл массовый сбой

В системе Google произошёл массовый сбой

Стало известно о жалобах пользователей на сбой поисковой системы Google по всему миру. Отмечается, что первые неполадки зафиксированы в 14.09 по времени Восточного побережья США (21.09 мск).

//В мире

Нетаньяху объяснил поведение жены

Нетаньяху объяснил поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поведение своей супруги Сары во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь" на Украине. Политик записал видеобращение, в котором попытался оправдаться за выходку жены.

//Новости СМИ2

//Общество

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В Совфеде заявили, что сокращение трудовой недели до четырёх рабочих дней может неблагоприятно отразиться на бюджете страны. При этом сенатор Сергей Калашников предложил другой выход.

//Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фотографией в слитном купальнике. Сейчас 18 - летняя дочь звёздной мамочки проводит каникулы с возлюбленным Мэттом в Италии.

//Спорт

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

Сегодня, 19 августа состоялся один из центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «ЦСКА». московское дерби прошло на стадионе «Открытие Арена». Арбитр поединка Алексей Еськов (Москва).

//Общество

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

"Вероника Скворцова покидает свой пост. Владимир Уйба станет министром здравоохранения Российской Федерации", - написал на своей странице в Fаcebook известный журналист Андрей Караулов.

//Политика

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно уведомит французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, есть вещи, которые важно будет обсудить.

//Происшествия

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В понедельник, 19 августа, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух вооружённых мужчин в париках и медицинских масках. Отмечается, что при виде стражей порядка они сразу попытались скрыться.

//Новости партнеров

//Общество

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

В Московской области полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых внутренние документы российского Министерства финансов оказались на нелегальной свалке.

//В мире

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить своим поведением неуважение к стране. Представитель главы государства отметил, что жена политика не хотела это сделать преднамеренно.

//Происшествия

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова.

//Шоу-бизнес

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Актриса Лионелла Пырьева назвала причину, по которой её второй супруг народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Отмечается, что она является дочерью актрисы Натальи Стриженовой.

//В мире

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Благотворительная парусная регата, в которой принял участие британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, закончилась для герцогини Кембриджской не самым лучшим образом.

//Шоу-бизнес

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, что её бесит на отдыхе с супругом актёром Павлом Прилучным. Сейчас звёздная пара проводит отпуск в Испании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
2

В Челябинске для будущих айтишников пройдёт бесплатная конференция
3

Нетаньяху объяснил поведение жены
4

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры