Большое бюро ритуальных услуг

Эта тема – самая горячая на сегодняшний день. Загадкой остается одно – действительно ли перед кем-то из самых влиятельных чиновников в государстве стоит такая задача? Ведь это мы потрясены и скорбим. Это мы задумчиво рассматриваем билеты будущих командировок. Особенно если лететь из «Домодедово».

Тем временем поведение первых лиц государства все более загадочно. Их официальные заявления по поводу все новых террористических актов так же мало различимы, как и сами эти теракты. Они все отчетливее производят впечатление специфических ритуальных услуг, навязываемых нам с особым и все нарастающим цинизмом.

Крепнет пугающее ощущение, что теракты используются для манипулирования обществом, для переключения его внимания, провоцирования нужных реакций. Они стали особым инструментом управления – особенно в периоды политической нестабильности.

Но все же – если допустить, что это домыслы и государство действительно хочет подавить террор, – что ему делать?

В части спецслужб

Гласно и профессионально расследовать теракт в «Домодедово». В частности, выявить причины, по которым не была реализована имевшаяся информация о подготовке теракта, а охрана аэропорта «Домодедово» была существенно сокращена. Все виновные должны предстать перед открытым судом.

Необходимо в течение ближайших дней уволить руководителей органов госуправления, министров, высокопоставленных чиновников спецслужб и правоохранительных органов. Их имена давно известны, и они делом доказали свою неспособность противодействовать террору. Прежде всего это руководители органов милиции и ФСБ как на региональном, так и федеральном уровне.

Провести структурную реформу правоохранительных органов и спецслужб. Смена названия в эти меры не входит. Нужно переориентировать их с подавления политического недовольства неадекватностью государства на исполнение их прямых служебных задач. В частности – борьбу с терроризмом.

Следует незамедлительно сократить раздутые управленческие штаты высшего и среднего звена. Одновременно восстановить упраздненные малограмотными реформаторами необходимые для обеспечения безопасности общества структурные подразделения. А это транспортная милиция, милиция по охране спецобъектов, Управление внутренних дел по борьбе с оргпреступностью.

По примеру ФБР (США) создать специализированные структурные подразделения по борьбе с этнической преступностью. Культурная специфика проявляется во всех действиях человека, включая преступные. Противодействовать им без ее учета, как показывает российская практика, невозможно.

В части регионального источника террора

Мы знаем, что у преступника есть национальность, что бы ни визжали по этому поводу остервеневшие «общечеловеки». В самом деле: если завтра вы или я сойдем с ума и совершим преступление – мы не станем от этого инкубаторскими цыплятами. У нас останутся родители, у нас останутся семьи, останется наша история – и наша национальность.

Точно так же, как у преступника есть национальность, у террора в России есть регион происхождения. Необходимо восстановить режим контртеррористической операции на территориях Северного Кавказа, охваченных террористической войной. Рассмотреть вопрос о введении особого режима управления в республиках Северного Кавказа. Очевидно, что общероссийские механизмы управления демонстрируют в них свою неадекватность специфическим условиям социальной катастрофы, складывающимся на этих территориях.

Обеспечить жесткий финансовый контроль за расходованием федеральных средств в республиках Северного Кавказа. Привести масштаб финансовой помощи этим республикам в расчете на душу постоянно проживающего на их территориях населения в соответствие уровню остальной России. Сегодня он различается в разы. Без этого финансирование республик Северного Кавказа будет производить все более усиливающееся и опасное для российской государственности впечатление государственного финансирования терроризма и организованной этнической преступности.

Разработать и реализовать план нормализации развития республик Северного Кавказа, предусматривающий полное обеспечение действия на их территории (и в отношении их уроженцев) российских законов, обеспечение порядка и финансовой дисциплины. А на этой основе – восстановление трудовой мотивации, развитие производительных сил и создание рабочих мест.

Более частные вопросы

Надо навести порядок в аэродромном хозяйстве страны. События только последнего месяца показали широкую нехватку антиобледенительной жидкости, отсутствие резервного электроснабжения одного из лучших аэропортов страны и неспособность обеспечить безопасность пассажиров.

Уволить министра транспорта РФ Левитина как заведомо несправляющегося со своими обязанностями.

Выявить и устранить причины запоздалой и неполной реакции служб спасения на террористический акт. В частности, для медицинской помощи не использовались вертолеты, хотя наличие пробок гарантировало запаздывание машин «Скорой помощи». А в аэропорту, насколько можно судить, не было медицинских средств и квалифицированных медиков.

Выявить таксистов и лиц, занимающихся частным извозом, вымогавших деньги у жертв теракта и отказывавших им в помощи. Пожизненно лишить их водительских прав, опубликовать их фамилии в СМИ и предъявить им обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Главное – устранить первоисточник террора

А он не на Кавказе – он значительно ближе к аэропорту «Домодедово», чем к аэропорту «Грозный». Пора признать: террор порожден в первую очередь коррупцией. На Северном Кавказе она лишает не только будущего, а самой возможности существования целые поколения и народы. В Москве она порождает у террористов надежды на возможность пройти куда угодно и сделать что угодно.

Если борьба с коррупцией подрывает благосостояние правящего класса – горе этому классу. Сегодня коррупция уже не грабит – она истребляет народ России, в том числе и терак­тами. Необходимо установить, что вор должен сидеть в тюрьме. При этом премьер Путин не должен понимать под понятием «вор» только Ходорковского. Пора ему посмотреть и на свое самое ближайшее окружение. Величина и богатство дома арестованного генерала милиции Бокова потрясли наше воображение. Хотя подобные дома есть и у тех, кто работает совсем рядом, в министерских и парламентских креслах за скромную госзарплату. Пора лидеру нации, если он сам таковым себя считает, перейти от фиктивно-демонстративного преследования отдельных коррупционеров к искоренению коррупции как явления. Инструментарий для этого хорошо известен:

• установить (по примеру Италии), что взяткодатель в случае сотрудничества со следствием освобождается от ответственности. Это возлагает всю ответственность на организатора коррупции – чиновника – и лишает жертв коррупции стимулов к его защите;

• ввести (по примеру США) полную конфискацию даже добросовестно приобретенных активов (кроме необходимого для скромной жизни) семей членов оргпреступности, не сотрудничающих со следствием. Включая коррупционеров: коррупция власти всегда связана с мафией;

• выслать из страны всех, даже не уличенных в преступлениях, этнических воров в законе (по примеру Белоруссии, Молдавии и Грузии), а для своих внести жестокую статью в УК;

• установить, что осужденный за коррупционное преступление пожизненно лишается права занимать госдолжности, заниматься юридической деятельностью и избираться на выборные должности всех уровней;

• перевести все госуправление на систему электронного принятия решений, реализованную в ряде международных и даже российских компаний. Только это обеспечивает мгновенное принятие решений и урегулирование споров. Но главное – позволяет осуществлять незаметный для проверяемого сквозной контроль.

И в заключение. Нежелание руководителей государства вести борьбу с терроризмом на деле, а не на экранах официозных телеканалов будет укреплять впечатление приемлемости террора для этих руководителей. Оно уже создало ощущение того, что российское государство существует лишь как группа коррупционеров, безразличная к жизни и чаяниям народа России.

Мы на перепутье. Либо очередная российская смута, либо восстановление доверия к российской государственности. Ее оздоровление и нормализация жизни в России.