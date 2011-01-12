Уют в квадрате

Словосочетание «типовая жилая застройка» у большинства россиян ассоциируется с чем-то серым, скучным и неудобным. Можно ли сделать типовой «дом для народа» надежным, уютным и красивым? Как сегодня развивается индустриальное домостроение? Об этом корреспондент «АН» Надежда Ларина беседует с ведущим российским специалистом в области массового жилого строительства Юрием ГРИГОРЬЕВЫМ – академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, народным архитектором России и Белоруссии, главой Московского научно-исследовательского института типологии и экспериментального проектирования (МНИИТЭП).

Здание для земного существа

– Юрий Пантелеймонович, одна из последних идей нашего правительства – развитие малоэтажной застройки. Скажите, какая высота, на ваш взгляд, идеальна для жилого дома?

– Идеальной высоты не бывает. Одним нравится жить на первом этаже, другим – выше 10-го. В той же Москве люди предпочитают селиться не ниже 5–7‑го этажа из-за плохой экологии, особенно неподалеку от транспортных магистралей. Вообще повышение этажности в мегаполисах – вынужденный шаг из-за дефицита территорий. Но в небольших городах, на мой взгляд, не нужно искусственно лезть вверх. Там высоту можно ограничивать 4–5 этажами.

– В чем заключаются недостатки высотной застройки?

– Чем выше дом, тем он дороже в эксплуатации. Кроме того, не надо забывать, что человек – земное существо. В небе ему некомфортно и физически, и психологически. Если, не дай бог, возникнет экстремальная ситуация (например, отключится электричество), в жилой высотке замрут лифты, прекратится подача воды… В европейских цивилизованных странах в жилой застройке не стремятся к повышенной этажности именно по этим причинам.

– Как обстоит дело в России?

– К сожалению, есть множество примеров, когда в угоду интересам заказчика (или собственным амбициям) даже в небольших городах некоторые архитекторы стремятся на одном фундаменте нагромоздить как можно больше этажей. По-моему, такие дома теряют человеческий масштаб и удобство для людей.

– Выходит, вам близки идеи властей о развитии малоэтажного строительства?

– Конечно, малоэтажная плотная застройка предпочтительнее. Она более экономична и безопасна. Кроме того, в регионах малоэтажное строительство позволит активнее применять местные строительные материалы.

Региональный аргумент – Можно ли назвать российский опыт проектирования жилья уникальным с точки зрения климатических условий? Например, в Канаде массовая жилая застройка прекращается уже на широте Киева. А у нас даже Москва расположена в 100 км к северу от украинской столицы, не говоря уже о сотнях других городов! И неужели в нашей стране – единые нормы проектирования на всю территорию? И в Краснодаре, и в Норильске дома создают по одним и тем же принципам? – У нас огромная страна. Климатические условия везде разные. Поэтому нам, конечно, необходимы региональные нормативы, учитывающие местные особенности. Они должны разрабатываться ведущими комплексными научно-исследовательскими и проектными организациями, а не чиновниками-дилетантами, как сейчас. На это надо выделять соответствующее государственное финансирование. А пока у нас действительно одни усредненные нормы на всю Россию. И их сегодня необходимо комплексно обновлять, а не опираться на разрозненные отраслевые стандарты, не увязанные между собой. Надеюсь, рано или поздно эта ситуация переменится.

Дом мечты

– Расскажите, какой он – современный типовой жилой дом?

– В первую очередь – удобный, уютный, экономичный. И сегодня есть планировочные решения, которые позволяют создавать такие дома.

– Какие именно?

– Начнем с подъездов. Сегодня архитекторы стараются делать их удобными для людей с ограниченными возможностями. Для них предусматривают пандусы со стороны улицы, лифты, которые опускаются на уровень вестибюля. Это необходимо для того, чтобы на расстоянии от двери лифта до двери подъезда не было никаких ступенек. Квартиры для инвалидов-колясочников должны размещаться на первом этаже. В вестибюле нужны помещения для вахтера и комната для хранения детских колясок, велосипедов.

– А что мы увидим внутри современной квартиры?

– Как минимум достаточно высокие потолки. Они должны быть не ниже 2,65 м. Обязательно нужны лоджия и кладовая. В ванной комнате надо предусмотреть место для стиральной машины, в туалетной комнате – маленький рукомойник. Планировка должна быть максимально комфортной: например, лоджия нужна при кухне, а ванная комната – недалеко от спальни. И безусловно, современную квартиру нельзя представить без счетчиков электричества, воды и тепла.

– Как дом должен выглядеть снаружи?

– На мой взгляд, фасад жилого дома следует делать гармоничным и в то же время не унылым. Этого можно добиться, например, за счет эркеров – полукруглых застекленных выступов. «Оживить» архитектуру помогут и лоджии, доборные декоративные элементы, интересный цвет здания, к выбору которого следует отнестись внимательно, чтобы не нарушить гармонию с окружающей застройкой.

Вторая жизнь «хрущевки»

– К сожалению, большинство российских домов сегодня далеки от описанного вами идеала. Восемь из каждых десяти построены в эпоху расцвета индустриального домостроения, то есть с середины 1960-х до середины 1980-х. Многие жители жалуются на серьезную изношенность зданий, ненадежные коммуникации. Можно ли «помочь» таким домам?

– Можно. «Брежневским» панельным и блочным зданиям в 9–12 этажей достаточно «прописать» основательный ремонт: утеплить фасад, обновить инженерные коммуникации, добавить лифты, надстроить технический этаж (чтобы из-за протекающей крыши в квартирах на верхних этажах не капало). Это обойдется дешевле, чем строить новый дом. В связи с тем, что таких строений очень много, специалистами нашего института была создана уникальная разработка – типовой проект капитального ремонта. Он рассчитан на устранение недоработок, допущенных еще в те времена. Эту технологию мы уже успешно опробовали в столице. Я думаю, что и другим регионам пригодится этот опыт.

– А что делать с многочисленными «хрущобами»? Им-то, наверное, точно одна дорога – под бульдозер?

– Строго говоря – да. Но надо объективно расценивать российскую реальность. Во-первых, не все регионы по финансовым причинам могут себе позволить массово их сносить и переселять людей в новые дома. Во-вторых, некоторые «хрущевские» дома, особенно кирпичные, строились на совесть и еще 100 лет простоят. Зачем же их рушить? Оптимальным вариантом для страны могла бы стать реконструкция такого несносимого жилья с возможностью надстройки двумя этажами.

Изобретать здесь ничего не надо. Такими же пятиэтажками, как у нас, была застроена половина бывшей ГДР. После объединения Германии, в конце 80-х, эти дома подверглись комплексной реконструкции: были установлены внешние легкие лифты (что, кстати, совсем недорого), оборудованы технические этажи, утеплены стены, обновлено инженерное оборудование квартир, где возможно, надстроены жилые мансарды. Кстати, за счет появления новых жилых метров реконструкция частично окупается.

В таких домах после обновления вполне можно жить. Кроме того, с их помощью удовлетворяется рыночный спрос на маленькие дешевые квартиры, которые всегда находят своего покупателя.

Вал квадратных метров

– Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с массовой застройкой?

– По сравнению с тем, что было 20 лет назад, положение значительно улучшилось. Жилье стало намного комфортабельнее, архитектура – разнообразнее. Это во многом объясняется тем, что сегодняшние дома проектируются и строятся из блок-секций – отдельных сегментов, которые могут быть непохожими друг на друга. Они позволяют «играть» с этажностью домов, их конфигурацией, а также по максимуму сохранять природную среду в зоне застройки.

– Кто сегодня в ответе за то, чтобы жилые кварталы были гармоничными и современными?

– Бороться за это должны все, кто участвует в создании дома: не только архитекторы и проектировщики, но и заказчики с подрядчиками, и местные органы управления. Но так происходит не везде. Слишком многое зависит от общей культуры людей, которые принимают решения, уровня развития строительной индустриальной базы в том или ином городе. К сожалению, эта база во многих регионах не отвечает современным требованиям.

– Какие еще преграды сегодня стоят на пути архитекторов?

– Проектировщики вынуждены постоянно сражаться не только с чиновниками и заказчиками, но и с домостроительными предприятиями. Для них любое новшество оборачивается необходимостью менять производственные схемы – а значит, мешает гнать «вал квадратных метров» и получать прибыль. Сегодня нужны гибкие, восприимчивые к новшествам технологии, которые позволят совершенствовать жилое строительство, делать его разнообразным. Процесс обновления на домостроительных предприятиях должен идти постоянно. А у нас домостроители десятками лет гонят одни и те же серии домов. Это ведет к очередному расцвету «типовухи» в застройке, что серьезно портит архитектурный облик наших городов. На мой взгляд, власть должна более жестко, чем сейчас, координировать данную ситуацию.