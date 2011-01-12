//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Уют в квадрате

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Уют в квадрате

Словосочетание «типовая жилая застройка» у большинства россиян ассоциируется с чем-то серым, скучным и неудобным. Можно ли сделать типовой «дом для народа» надежным, уютным и красивым? Как сегодня развивается индустриальное домостроение? Об этом корреспондент «АН» Надежда Ларина беседует с ведущим российским специалистом в области массового жилого строительства Юрием ГРИГОРЬЕВЫМ – академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, народным архитектором России и Белоруссии, главой Московского научно-исследовательского института типологии и экспериментального проектирования (МНИИТЭП).

Здание для земного существа

– Юрий Пантелеймонович, одна из последних идей нашего правительства – развитие малоэтажной застройки. Скажите, какая высота, на ваш взгляд, идеальна для жилого дома?

– Идеальной высоты не бывает. Одним нравится жить на первом этаже, другим – выше 10-го. В той же Москве люди предпочитают селиться не ниже 5–7‑го этажа из-за плохой экологии, особенно неподалеку от транспортных магистралей. Вообще повышение этажности в мегаполисах – вынужденный шаг из-за дефицита территорий. Но в небольших городах, на мой взгляд, не нужно искусственно лезть вверх. Там высоту можно ограничивать 4–5 этажами.

– В чем заключаются недостатки высотной застройки?

– Чем выше дом, тем он дороже в эксплуатации. Кроме того, не надо забывать, что человек – земное существо. В небе ему некомфортно и физически, и психологически. Если, не дай бог, возникнет экстремальная ситуация (например, отключится электричество), в жилой высотке замрут лифты, прекратится подача воды… В европейских цивилизованных странах в жилой застройке не стремятся к повышенной этажности именно по этим причинам.

– Как обстоит дело в России?

– К сожалению, есть множество примеров, когда в угоду интересам заказчика (или собственным амбициям) даже в небольших городах некоторые архитекторы стремятся на одном фундаменте нагромоздить как можно больше этажей. По-моему, такие дома теряют человеческий масштаб и удобство для людей.

– Выходит, вам близки идеи властей о развитии малоэтажного строительства?

– Конечно, малоэтажная плотная застройка предпочтительнее. Она более экономична и безопасна. Кроме того, в регионах малоэтажное строительство позволит активнее применять местные строительные материалы.

Региональный аргумент

– Можно ли назвать российский опыт проектирования жилья уникальным с точки зрения климатических условий? Например, в Канаде массовая жилая застройка прекращается уже на широте Киева. А у нас даже Москва расположена в 100 км к северу от украинской столицы, не говоря уже о сотнях других городов! И неужели в нашей стране – единые нормы проектирования на всю территорию? И в Краснодаре, и в Норильске дома создают по одним и тем же принципам?

– У нас огромная страна. Климатические условия везде разные. Поэтому нам, конечно, необходимы региональные нормативы, учитывающие местные особенности. Они должны разрабатываться ведущими комплексными научно-исследовательскими и проектными организациями, а не чиновниками-дилетантами, как сейчас. На это надо выделять соответствующее государственное финансирование. А пока у нас действительно одни усредненные нормы на всю Россию. И их сегодня необходимо комплексно обновлять, а не опираться на разрозненные отраслевые стандарты, не увязанные между собой. Надеюсь, рано или поздно эта ситуация переменится.

Дом мечты

– Расскажите, какой он – современный типовой жилой дом?

– В первую очередь – удобный, уютный, экономичный. И сегодня есть планировочные решения, которые позволяют создавать такие дома.

– Какие именно?

– Начнем с подъездов. Сегодня архитекторы стараются делать их удобными для людей с ограниченными возможностями. Для них предусматривают пандусы со стороны улицы, лифты, которые опускаются на уровень вестибюля. Это необходимо для того, чтобы на расстоянии от двери лифта до двери подъезда не было никаких ступенек. Квартиры для инвалидов-колясочников должны размещаться на первом этаже. В вестибюле нужны помещения для вахтера и комната для хранения детских колясок, велосипедов.

– А что мы увидим внутри современной квартиры?

– Как минимум достаточно высокие потолки. Они должны быть не ниже 2,65 м. Обязательно нужны лоджия и кладовая. В ванной комнате надо предусмотреть место для стиральной машины, в туалетной комнате – маленький рукомойник. Планировка должна быть максимально комфортной: например, лоджия нужна при кухне, а ванная комната – недалеко от спальни. И безусловно, современную квартиру нельзя представить без счетчиков электричества, воды и тепла.

– Как дом должен выглядеть снаружи?

– На мой взгляд, фасад жилого дома следует делать гармоничным и в то же время не унылым. Этого можно добиться, например, за счет эркеров – полукруглых застекленных выступов. «Оживить» архитектуру помогут и лоджии, доборные декоративные элементы, интересный цвет здания, к выбору которого следует отнестись внимательно, чтобы не нарушить гармонию с окружающей застройкой.

Вторая жизнь «хрущевки»

– К сожалению, большинство российских домов сегодня далеки от описанного вами идеала. Восемь из каждых десяти построены в эпоху расцвета индустриального домостроения, то есть с середины 1960-х до середины 1980-х. Многие жители жалуются на серьезную изношенность зданий, ненадежные коммуникации. Можно ли «помочь» таким домам?

– Можно. «Брежневским» панельным и блочным зданиям в 9–12 этажей достаточно «прописать» основательный ремонт: утеплить фасад, обновить инженерные коммуникации, добавить лифты, надстроить технический этаж (чтобы из-за протекающей крыши в квартирах на верхних этажах не капало). Это обойдется дешевле, чем строить новый дом. В связи с тем, что таких строений очень много, специалистами нашего института была создана уникальная разработка – типовой проект капитального ремонта. Он рассчитан на устранение недоработок, допущенных еще в те времена. Эту технологию мы уже успешно опробовали в столице. Я думаю, что и другим регионам пригодится этот опыт.

– А что делать с многочисленными «хрущобами»? Им-то, наверное, точно одна дорога – под бульдозер?

– Строго говоря – да. Но надо объективно расценивать российскую реальность. Во-первых, не все регионы по финансовым причинам могут себе позволить массово их сносить и переселять людей в новые дома. Во-вторых, некоторые «хрущевские» дома, особенно кирпичные, строились на совесть и еще 100 лет простоят. Зачем же их рушить? Оптимальным вариантом для страны могла бы стать реконструкция такого несносимого жилья с возможностью надстройки двумя этажами.

Изобретать здесь ничего не надо. Такими же пятиэтажками, как у нас, была застроена половина бывшей ГДР. После объединения Германии, в конце 80-х, эти дома подверглись комплексной реконструкции: были установлены внешние легкие лифты (что, кстати, совсем недорого), оборудованы технические этажи, утеплены стены, обновлено инженерное оборудование квартир, где возможно, надстроены жилые мансарды. Кстати, за счет появления новых жилых метров реконструкция частично окупается.

В таких домах после обновления вполне можно жить. Кроме того, с их помощью удовлетворяется рыночный спрос на маленькие дешевые квартиры, которые всегда находят своего покупателя.

Вал квадратных метров

– Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с массовой застройкой?

– По сравнению с тем, что было 20 лет назад, положение значительно улучшилось. Жилье стало намного комфортабельнее, архитектура – разнообразнее. Это во многом объясняется тем, что сегодняшние дома проектируются и строятся из блок-секций – отдельных сегментов, которые могут быть непохожими друг на друга. Они позволяют «играть» с этажностью домов, их конфигурацией, а также по максимуму сохранять природную среду в зоне застройки.

– Кто сегодня в ответе за то, чтобы жилые кварталы были гармоничными и современными?

– Бороться за это должны все, кто участвует в создании дома: не только архитекторы и проектировщики, но и заказчики с подрядчиками, и местные органы управления. Но так происходит не везде. Слишком многое зависит от общей культуры людей, которые принимают решения, уровня развития строительной индустриальной базы в том или ином городе. К сожалению, эта база во многих регионах не отвечает современным требованиям.

– Какие еще преграды сегодня стоят на пути архитекторов?

– Проектировщики вынуждены постоянно сражаться не только с чиновниками и заказчиками, но и с домостроительными предприятиями. Для них любое новшество оборачивается необходимостью менять производственные схемы – а значит, мешает гнать «вал квадратных метров» и получать прибыль. Сегодня нужны гибкие, восприимчивые к новшествам технологии, которые позволят совершенствовать жилое строительство, делать его разнообразным. Процесс обновления на домостроительных предприятиях должен идти постоянно. А у нас домостроители десятками лет гонят одни и те же серии домов. Это ведет к очередному расцвету «типовухи» в застройке, что серьезно портит архитектурный облик наших городов. На мой взгляд, власть должна более жестко, чем сейчас, координировать данную ситуацию.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В МЧС предупредили: уровень воды в 4 реках Сочи поднялся до опасных отметок

В МЧС предупредили: уровень воды в 4 реках Сочи поднялся до опасных отметок

В МЧС в субботу, 17 августа, сообщили о подъёме уровней воды в четырёх реках города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//В мире

Разведывательный беспилотник ВВС США зафиксирован у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США зафиксирован у берегов Крыма

Мониторинговый ресурс Plane Radar определил, что американской беспилотник Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Министерство здравоохранения предлагает компаниям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность.

//Культура

17 августа вспоминают Олега Табакова

17 августа вспоминают Олега Табакова

Великому Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 84 года. "Великий Гений!!!..Наша память о нём будет жить всегда!" - пишут сегодня в социальных сетях поклонники народного артиста.

//Общество

Cиноптики обещают 30-градусную жару в середине недели в Москве

Cиноптики обещают 30-градусную жару в середине недели в Москве

Синоптики дали прогноз погоды на новую неделю с 18 по 24 августа в Москве и Московской области. По данным центра погоды «Фобос», в середине следующей недели в столичном регионе ожидается 30- градусная жара.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

Источник: герцогине Меган запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Источник: герцогине Меган запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Источник, близкий к британской королевской семье, сообщил журналистам, что герцогине Сассекской Меган запретили носить джинсы. Это якобы произошло из-за предпочтений королевы Елизаветы II.

//Шоу-бизнес

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую

Поклонники экс-солистки группы "t.A.t.U" Юлии Волковой обеспокоены изменениями во внешности женщины. Некоторые пользователи сети заметили, что артистка стала очень похожа на Ирину Понаровскую.

//Новости СМИ2

//В мире

Американец чудом выжил после удара молнией

Американец чудом выжил после удара молнией

Американец чудом выжил после удара молнии во время грозы в городе Конуэй, расположенном в штате Южная Каролина. Соответствующую информацию в минувшую субботу, 17 августа, предоставили журналисты.

//В мире

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.

//В мире

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Казахстане

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Казахстане

Утром в воскресенье, 18 августа, в Казахстане было зафиксировано второе за сутки землетрясение. Согласно последним данным сейсмологов, оно произошло в Алма-Атинской области на юго-востоке страны.

//В мире

Самолет упал на дом в штате Нью-Йорк, погиб человек

Самолет упал на дом в штате Нью-Йорк, погиб человек

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 в минувшую субботу упал на жилой дом в штате Нью-Йорк. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб один человек.

//В мире

Петр Порошенко рассказал о "страхах России"

Петр Порошенко рассказал о "страхах России"

Бывший президент Украины Петр Порошенко в минувшую субботу, 17 августа, сделал резонансное заявление. Политик рассказал о "страхах Москвы", которые, по его утверждению, напрямую связаны с Киевом.

//В мире

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что на свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли 63 человека, а пострадали более 180.

//Новости партнеров

//Общество

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем

В Москве водители на Киевском шоссе остановили машину, которая ехала по трассе с привязанной собакой породы алабай. Инцидентом с бегущим за машиной псом уже заинтересовалась полиция.

//Спорт

Светлана Кузнецова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в финал турнира в США

Светлана Кузнецова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в финал турнира в США

Светлана Кузнецова вышла в финал турнира, который проходит в США, победив экс-чемпионку «Ролан Гаррос», бывшую первую ракетку мира Эшли Барти. Россиянка победила теннисистку из Австралии со счетом 6:2, 6:4.

//Общество

Сенатор Рязанский прокомментировал идею Минздрава штрафовать за курение на работе

Сенатор Рязанский прокомментировал идею Минздрава штрафовать за курение на работе

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в идею Министерства здравоохранения России штрафовать курильщиков на работе.

//Происшествия

Двое взрослых и трое детей погибли от удара молнии на пляже на Кубе

Двое взрослых и трое детей погибли от удара молнии на пляже на Кубе

На Кубе пять человек погибли от удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.

//Спорт

«Зенит» - безрадостная ничья с «Ахматом» 0:0

«Зенит» - безрадостная ничья с «Ахматом» 0:0

Сегодня, 17-го августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч шестого тура чемпионата России «Зенит» – «Ахмат». Главный арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва).

//В мире

Праздник Риги: пикник, цветы, городские легенды

Праздник Риги: пикник, цветы, городские легенды

В эти выходные в столице Латвии горожане отмечают праздник Риги. Городу исполняется 818 лет. В этом году темой праздника стали городские легенды.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры