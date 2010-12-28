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Мечта о волшебной палочке

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Маргарита ЛЯНГЕ Председатель Гильдии межэтнической журналистики ]

Мечта о волшебной палочке

Что изменил уходящий год в этнической жизни нашей многонациональной страны? Не все ожидания сбылись, зато остались большие надежды на будущее!

Не случилось

Прежде всего ждали, что в 2010-м в стране появится новая редакция Концепции государственной национальной политики Российской Федерации и расставит четкие приоритеты в столь важной сфере для страны, где живут 182 народа. Этого не произошло, и мы входим в 2011-й с документом теперь уже 15-летней давности, где есть даже такие экзотические в контексте нынешнего российского законодательства пункты, как территориальная реабилитация народов.

Ждали, что этническая тема прозвучит в ежегодном Послании Президента РФ. Не случилось. С удвоенным энтузиазмом будем ждать следующего послания. Однако стремительная замена Дмитрием Медведевым повестки последнего в этом году заседания госсовета с вопросов поддержки семьи на проблему ксенофобии говорит о многом. Как минимум о том, что федеральная власть преодолела очевидную растерянность перед событиями на Манежной и в других городах страны. Вот только слабо верится, что те, к кому президент обращался, готовы не только «откровенно обменяться мнениями по вопросам межнационального согласия», но и что-то делать во имя возрождения этого самого согласия. Ведь именно региональные лидеры, причем за деньги федерального бюджета, формировали в республиках моноэтничную политическую и экономическую элиты, разными способами увеличивали процент «титульной» нации, давали добро на издание учебников, где весьма тенденциозно трактовалась история страны и роль «своего» народа. Другие региональные руководители накачивали свои территории копеечной, по сути – рабской рабочей силой мигрантов из бывших советских республик, рапортуя наверх о небывалом строительном буме. Неужели кто-то всерьез верит, что все эти люди высекут себя, как пресловутая унтер-офицерская вдова?

Малая родина

Впрочем, верить в чудо накануне Нового года – это так естественно…

Мне вот очень хочется верить, что в будущем году, словно по мановению волшебной палочки, все ветви власти на всех уровнях начнут прислушиваться к ученым и экспертам, даже если их выводы не совсем приятны.

К примеру, если Институт национальных проблем образования уже несколько лет подряд фиксирует у старшеклассников в целом ряде республик России перекос в сторону национальной идентичности, то хочется, чтобы органы образования подкорректировали свою политику и выровняли ситуацию. А то ведь странно получается: молодым людям кто-то вбил в голову, что они прежде всего чеченцы и ингуши, кабардинцы и балкарцы, татары и башкиры и т.д., при этом, мало кто из них вообще понимает, что они прежде всего – граждане России! Более того, в сознании молодежи малая родина воспринимается не как часть России, а отдельно от нее.

Та же волшебная палочка, наверное, справилась бы с тотальной ликвидацией невинных на первый взгляд, но диких с точки зрения формальной логики лозунгов типа «Дагестан навеки с Россией!», «Кабардино-Балкария и Россия – вместе навсегда!», заполонивших улицы республиканских городов. В крайнем случае, заменила бы их аналогичными по сути, но, допустим, из анатомии человека: «Левая пятка навсегда с организмом» или «Желудок навеки внутри тела». Смешно? А разве не странно, когда на футбольном матче между командами из Ростова-на-Дону и Владикавказа на табло российский триколор и… флаг Северной Осетии Алании? Разве это не формирует разобщение между россиянами? Срочно требуется волшебная палочка!

Мечтаю, чтобы в новом году добрые начинания имели ощутимые результаты, а не только громкие названия. Какими же большими были надежды на серьезный разговор о сохранении культуры народов России, когда в ноябре целая кавалькада автобусов в сопровождении мигалок оправилась из центра Москвы в Калужскую область на совместное выездное заседание Совета по взаимодействию Совета Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ и Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Соете Федерации Федерального собрания РФ. А в результате львиную долю времени заняли рассказы народного артиста России Евгения Стеблова о скромной зарплате актеров и директора Института археологии Николая Макарова, призывавшего во имя сохранения древних артефактов запретить использование металлодетекторов в Новгороде, Суздале и Тамани. Законодатели из регионов недоумевали – их-то зачем сюда привезли, если высказаться не дали? Боюсь, без волшебной палочки этих людей на подобное мероприятие больше не собрать. А ведь дело-то очень нужное!

От конфликтов к содействию

Но были в уходящем году и события, которые без всякого волшебства хотелось бы перенести в 2011-й и приумножить. Например, еще больше увеличить число талантливых журналистов, профессионально и искренне пишущих на этническую тематику. В 2010-м благодаря Всероссийскому конкурсу «СМИротворец» их общее число уже перевалило за сотню! Учитывая, что работают они не только в Москве, но и в самых разных регионах страны, аудитория у этих людей многомиллионная. А значит, у общества появляется все более адекватный взгляд на свою межэтническую жизнь.

Иначе как новогодней сказкой пока не назовешь в нашей стране сотрудничество крупного бизнеса и этно-культурных объединений. Буквально на днях в самом центре Москвы в одном из залов гостинцы «Националь» главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи», губернатор Сахалинской области и лидер аборигенов острова торжественно подписали пятилетний план содействия развитию коренных малочисленных народов Сахалина. И пусть это всего лишь 312 тыс. долларов в год, но для 3,5 тыс. аборигенов края они существенная поддержка. Можно создавать культурные центры, издавать книги на родных языках, развивать традиционные промыслы. Причем это уже второй по счету план. Первый реализовали с 2006-го по 2010 год.

В чем тут сказка? А в том, что первому плану предшествовал жесточайший конфликт между аборигенами и западной компанией: с акциями протеста на 40‑градусном морозе, с перекрытиями трасс, перевернувшимися трубовозами и нежеланием (или неумением?) вступить в диалог. Я была среди тех немногих журналистов, кто рванул тогда на Сахалин, откликнувшись на призыв аборигенов о помощи. Глядя из окна «Националя» на роскошный вид московского Кремля, как-то особенно чувствовалось, какой важный путь удалось пройти и этим людям в национальных одеждах, и этой преуспевающей компании – от конфронтации и неприятия к сотрудничеству и взаимоуважению.

И как же хочется, чтобы все ныне существующие этно-культурные конфликты и недопонимания в нашей стране закончились так же по-доброму и позитивно.

Пожалуйста, Дед Мороз или кто-нибудь, подарите для этого такую специальную волшебную палочку. Можно одну на всех – нам хватит!

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