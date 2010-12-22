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Госдума приняла игрушечный закон

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Госдума приняла игрушечный закон

Под Новый год Госдума взялась за погремушки, кукол, игрушки конструкторы и машинки. На носу праздник, а слугам народа не до развлечений. После ноябрьской речи президента Дм. Медведева, где красной нитью шла идея поддержки детей, парламентарии в авральном порядке готовят пакет законов о всяческом улучшении детской жизни. Правда, о реальной помощи в нем – ни слова.

Абсолютное счастье президента

Месяц назад в ежегодном Послании президент много и красиво говорил об «абсолютном приоритете» в виде «счастья и здоровья 26 млн. российских детей». Слова отгремели, а толку? Судя по действиям Думы, все останется, как прежде.

Не секрет: последние два десятилетия и детское здоровье, и счастье целиком и полностью оплачивались деньгами родителей. Например, в федеральном бюджете нынешнего года о детях – почти ни слова. В 2010 г. казна настолько щедро раскошелилась на всю помощь подрастающему поколению, что в пересчете на каждого ребенка вышло… 37 рублей. Вдобавок, к 1 января 2011 г. правительство приготовило юным гражданам очередную порцию «подарков».

Во-первых, госбюджет прекращает финансировать федеральную целевую программу «Дети России». Она работала на самых обездоленных – теперь им рассчитывать не на что. Во-вторых, Центр сворачивает помощь регионам по выплате детских пособий. Это лишит родителей… 19 млрд. рублей. Не говоря о постоянных попытках Минздрава легализовать платное школьное образование, сократить срок декрета, отменить больничные по уходу за  ребенком и т. д.

Так что парламентариям не позавидуешь. Как изобразить бурную заботу о детях, если денег в казне на них нет почти ни копейки? А вот как. Для начала – надо придумать мнимого врага. За этим дело не стало. Благо, главный санитарный врач Г. Онищенко не устает рассказывать по телевидению о невероятной опасности китайских «ртутных» кукол и «цинковых» распашонок.

Нет сомнений: это именно они, а вовсе не бешеный дефицит детских поликлиник и отделений в больницах, повинны в слабом здоровье подрастающего поколения. Хотя, как показывают независимые исследования, опасных игрушек на прилавках – менее 0,1%. Вряд ли вред от них такой же, как от ликвидации детской медицины. Для справки: за последние 18 лет в РФ упразднили почти 40% коек в детских клиниках. Было 285 тыс., осталось – 180 тысяч. А число мест в родильных домах за то же время сократилось на треть.

Но законодатели отыскали проблему серьезнее. Какие там койки и пособия, если до сих пор нигде не прописаны правильный состав пластика детской соски и точный диаметр втулки велосипеда для дошкольников? После речи Дм. Медведева слуги народа первым делом решили исправить именно эти катастрофические упущения. Госдума устремила всю свою любовь к детям на разработку замечательного документа. Называется – «Техрегламент безопасности продукции для детей и подростков».

Это – титанический труд. По объему, со всеми 30 приложениями, –  больше «Войны и мира». «АН» покопались в тексте – отныне в детской жизни регламентировано практически все. Вплоть до правил испытания манежей и колясок. Прежде всего не забыли о благополучии младенцев. Хотя понимают его своеобразно. На первом месте почему-то стоит требование, чтобы  бутылочка для кормления малышей выдерживала пятикратное падение с высоты 1,2 метра. Расколется на шестой раз – ничего, на четвертый – преступление.

Вообще куда ни ткни – всюду строгие запреты. Учебник для старших школьников не может весить больше 600 г, погремушка – более 100 граммов. Игрушечные детские домики должны иметь вентиляцию и двери, а зубные щетки для малышей можно делать только с мягким ворсом. Будет доволен и г-н Онищенко. Теперь точно известно, сколько яда можно класть в игрушки. Максимально допустимое количество кадмия, мышьяка, селена, свинца и ртути – от 25 до 500 мг на килограмм веса.

Недетские цены

В общем, стараниями депутатов можно больше не беспокоиться о качестве товаров для малышей. Правда, вряд ли подвальные китайские производители, заполняющие 60–70% нашего детского рынка, тут же возьмут под козырек. Тем более любые сертификаты соответствия продаются «по рубль пучок». Да и настоящие бумаги государство выдает, изучив единственный образец, присланный самим продавцом.

Но главное: большинству родителей ближе иные проблемы. Растить детей – очень дорого. Цены на товары для них, особенно качественные, завышены невероятно. Вот об этом в Думе не проронили ни слова. Между тем немалое число будущих мам и пап озадачено: например, почему детская коляска, которая не рассыплется после пары километров пробега, стоит 7–15 тыс. рублей?

А сколько будущих родителей шарахались от прилавка, узнав, что крохотные детские ботиночки и куртки – часто гораздо дороже одежды для взрослых. Даже банальный набор подгузников, которого хватает всего на несколько дней, стоит 400–900 рублей. Что до цен на игрушки приличного качества – тут у любого глаза полезут на лоб.

Откуда такие перекосы? Все просто: кому как, а с точки зрения бизнеса товары для маленьких – страна чудес, в которой произрастают особо кустистые сверхприбыли. Наценки на них недетские, потому что крупных поставщиков – раз-два и обчелся. Отечественное производство пока помогает мало. Доля российских производителей – менее 15%, кто делает остальное – ясно без пояснений.

В придачу на всю страну – менее 150 специализированных магазинов и только три крупные торговые сети. Тем временем деньги в деле крутятся совсем не игрушечные. По самым скромным оценкам, в уходящем году на чад в возрасте до 16 лет родители потратили не менее полутриллиона рублей. Треть средств ушла на одежду, столько же – на питание, остальное – на покупку игр и книг.

Так что при ближайшем рассмотрении индустрия детских товаров чем-то напоминает родимое ЖКХ. Выбор у потребителя невелик, качество – часто сомнительное, а цены ломят – будь здоров. Казалось бы, раз государство пока не нашло денег на детские больницы и пособия, могло бы взамен заняться борьбой с игрушечной мафией. Уж это – бесплатно. А помощь будет немалой.

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