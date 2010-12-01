Когда Грузия вернется в объятия старых друзей?

Более двух лет Вахтанг КИКАБИДЗЕ не был в России. Он до сих пор не может примириться с тем, что случилось в августе 2008 года, он до сих пор ждет извинений от своих бывших московских друзей. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с легендарным артистом в Минске, куда он приехал на открытие кинофестиваля «Листопад».

Правда наша встреча висела на волоске, так как помощники Кикабидзе заявили, что артист занемог и даже отменил свою поездку в Гомель, где его с нетерпением ждали поклонники. Для них он по-прежнему остался дорогим сердцу Бубой. А вот для российских поклонников все изменилось два года назад, когда 70-летний юбилей легендарного артиста был омрачен трагическими событиями в Южной Осетии и Грузии. Тогда Вахтанг Константинович отказался принять орден Дружбы народов от Президента России Дмитрия Медведева. За это его тут же приложили мэтры отечественной эстрады Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Первый назвал отказ от награды «неприличным», второй предложил артисту «взять автомат и идти защищать Грузию». Кикабидзе не спешил оправдываться перед бывшими друзьями. Он наотрез отказывался давать интервью российским СМИ даже на нейтральной территории. Но все же сделал исключение.

– Вахтанг Константинович, вы не передумали получить орден Дружбы народов?

– Ордена не дают, когда одной рукой в это же самое время тебя бьют. Это смешно! Что у вас за философия? Когда я получил телеграмму от Медведева с поздравлениями, очень обрадовался. А через 20 дней в Грузию вошли танки. Если бы я взял орден, как бы тогда смотрел в глаза своим внукам?! Я ждал поддержки со стороны своих московских друзей, но некоторые, наоборот, начали меня «мочить».

— Вы имеете в виду Кобзона и Ле­щенко?

– Не только они зарабатывали очки за мой счет. Считаю, что дружба проверяется в беде. Все хорошие ребята, когда чокаются за столом. Мне уже незачем пиариться. Я не 25-летний мальчик.

– Кто-нибудь извинился перед вами?

– В том-то и беда, что нет. Я в адрес Кобзона и Лещенко слова упреков не сказал. Бог – свидетель! Я их высказываниям даже не удивился. До грузин козлами отпущения были эстонцы, сейчас на это место толкают белорусов. Мое счастье всегда было в том, что мне верили, когда я рот открывал. Я всегда пел про маленького человека, про дружбу, любовь, про соседей, про все то, что нас беспокоит всю жизнь. Уверен, если я скажу, что это белое, а не черное, мне поверят, потому что так Кикабидзе сказал. Понимаете? Я никогда не хаял президентов других стран. Не мое это дело. Народ сам должен соображать. Как может грузин быть врагом русского?! Мой отец в 1942 году голову положил под Керчью. Если бы он воскрес, ему было бы стыдно. Потому что сегодня половина Грузии – беженцы. Люди потеряли свои дома и живут где придется.

– Кто из москвичей вас поддерживает?

– Михаил Козаков и Олег Басилашвили. Валерий Меладзе предлагал приехать к нему в гости, остаться жить, но я не могу подставлять людей. Если я к нему приеду или он ко мне – его же сразу начнут гнобить... Два года назад я фактически потерял работу, потому что основной заработок у меня был на российской эстраде. Дело не только в деньгах, но и в том, что русские, как никто, умеют слушать. У меня половина репертуара на русском языке! Неприятно, но я сознательно отказался ездить в вашу страну. Мне до сих пор приходят мешки писем из России от обычных граждан. Они напуганы. Вон Лужков – 20 лет был хорошим, а теперь его с грязью смешивают. Как будто они его раньше не знали! Это система такая.

– Вас наверняка не раз пытались привлечь в политику...

– Конечно, всем нужно популярное лицо. У меня дома хранится российская газета, в которой черным по белому написано: «Поручить МВД и ФСБ России вернуть в круг друзей Вахтанга Кикабидзе...» Вы можете представить такую картину: завтра я заявлю по радио: «Дорогие мои, я вернулся! Простите, был не прав, пошли мои грузины к черту!» Вот ваше правительство обрадуется, сразу в объятия заключат. Но я же подонком буду, если так поступлю! Что у вас за страна такая, где потомкам вождей СССР стыдно называть фамилии своих предков?!

– А за Михаила Саакашвили вам не стыдно?

– Я сам его выбирал как гражданин Республики Грузия, и мне нравится, что он делает с моей страной. Если приедете в Тбилиси, все увидите своими глазами. Наша малюсенькая страна стала оазисом, а ведь до него она просто разваливалась.

– При нем стала?

– При нем! А при ком?! На днях смотрел выступление Михаила Жванецкого. Он говорил о Грузии: «Слышал, что там хорошо. Хочу хотя бы в замочную скважину посмотреть, чтобы узнать, что там происходит». Этот молодой человек (Саакашвили. – Авт.) намерен сделать из Грузии нормальную европейскую цивилизованную страну. Что в этом плохого? И еще он постоянно говорит, что мы должны дружить с Россией. Я могу это где угодно подтвердить. Вы слышали, что он так говорит?

– Трудные отношения между Россией и Грузией были еще при Гамсахурдии и Шеварднадзе.

– Мне до политики дела нет. Я не был ни комсомольцем, ни партийным, мне это всегда было чуждо. Понимаете? Политиканы забывают, что мы живем один раз всего! Они потеряли контроль над тем, что они тоже временные, что их тоже когда-то не будет. Дай бог вам всем по 200 лет жизни! Сделай хорошее, чтобы потомки тебя вспоминали. Стрелять легко, а не стрелять очень трудно!

– Вы собираетесь снимать свой третий фильм в качестве режиссера?

– Пока только закончил сценарий. Он состоит из пяти новелл, хочу, чтобы их снимали разные режиссеры моего поколения, в том числе и Отар Иоселиани.

– А когда выйдет ваш последний фильм «Королева», который был снят в 2008 году?

– А никогда. Я крепко подставил режиссера Левона Григоряна, потому что фильм положили на полку только из-за того, что в нем снялся Буба.

– Выйдет ли ваша книга «Лицо кавказской национальности», которую заказало российское издательство?

– Я решил назвать ее по-другому – «Они», потому что эта книга о прекрасных людях, которые меня окружали в жизни и на съемочной площадке: моем друге Зиновии Гердте, Жене Леонове, Михаиле Глузском и других. Однажды Миша (Глузский. – Авт.) прислал мне фото с нашего застолья и подписал: «Батону Вахтангу от полбатона Михаила». Дело в том, что по-грузински «батоно» переводится как «уважаемый». «Лицо кавказской национальности» – слишком оскорбительное выражение, оно мне ужасно не нравится. Вчера спросил у одной минчанки: «Вы лицо белорусской национальности»? Она от меня шарахнулась. Когда выйдет книга – не знаю, потому что – только поставлю точку, тут же вспоминаю, что забыл рассказать еще об одном славном человеке. Моя книга – о белых воронах, на которых держится этот мир. Пишу от руки, не умею пользоваться не только компьютером, но и пишущей машинкой.

– Пишете на русском языке?

– Да, я всегда пишу только на русском. Очень долго мучился над началом книги. А потом вдруг вспомнил, как Гена Хазанов пригласил меня на концерт в Москве в зале «Россия», он изображал грузина и так коверкал акцент, что даже я ничего не понял. Зато зал умирал с хохоту, и тогда до меня дошло, что русский человек, если видит, что ты не понимаешь его язык, воспринимает тебя неполноценным. После этого вступление придумалось сразу:

«Если с вами беседует лицо кавказской национальности на языке вашей национальности, не считайте его дураком – за акцент и некоторые грамматические ошибки. Просто помните, что это лицо беседует с вами на вашем языке. А кроме того, еще и прекрасно владеет своим родным, который вы вообще не знаете...»

– Ваш сын живет в Канаде, внуки учились за границей. Вы часто видитесь с родными?

– Старший внук Георгий учился в Лондоне, мог остаться в Канаде, но вернулся на родину. Сейчас моя семья в Тбилиси.

– Но вы же помогали им оплачивать учебу?

– А кто бы им помог? Западное образование хоть и дорогое, но более качественное. Надеюсь, что все наладится и российская школа станет престижной.

– Ваши внуки учат русский?

– Конечно, я всегда говорю, что русский знать необходимо. Россия – большая держава, серьезный игрок на рынке. Если знаете русский, английский и китайский, считайте, что проблем у вас в жизни не будет.

– Вы с женой вместе почти полвека...

– Не может быть! Мне кажется, только вчера я схватил ее за руку, чтобы спасти от начавшейся паники, – в тот день убили президента Кеннеди. Я по-прежнему очень ее люблю!