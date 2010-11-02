Надо дать Англии шанс

Те, кто прочел нашумевший «Манифест просвещенного консерватизма» Никиты Михалкова, испытали некоторую досаду. Этот кладезь мыслей так и не указал нам путей, следуя которым миллионы людей вдруг превратятся в могучую державу, сверкающую нравственными идеалами.

Выход из лабиринта подсказала дата – 4 ноября. Этот день, объявленный общенациональным праздником, символизирует окончание великой Смуты и изгнание из Москвы польских захватчиков. После чего Земский боярский собор избрал в 1613 году на русский престол Михаила Федоровича Романова. Династия правила 300 лет, и Россия достигла неслыханного расцвета.

Вот и при нынешней «суверенной демократии» народ может поднапрячься и выбрать еще один раз. Последний. После чего разойтись по своим народным делам. Народ должен выбрать царя.

Наше государственное устройство и сейчас напоминает XVII век – президент назначает воевод на кормление, и снять их можно только по его же указу. Но царя-то нет! А если перед нами все-таки царь, то надобно, как в XVII веке, – знамений, знаков, откровений. Пусть с неба слетит орел или произойдет еще что-нибудь, подтверждающее благословение Божие этому царству именно с этими правителями.

А пока по меркам XVII века наше царство – проклятое, не благословленное. Сплошь пожары, наводнения, эпидемии, катастрофы – знаки Божьей немилости. Нашу «демократию» и нужно вписать в монархию. Только царь должен быть настоящий.

Самый очевидный способ – пригласить на русский трон младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы – принца Гарри (Генри). Ему сейчас 26 лет. Этот толковый и симпатичный малый – третий в списке престолонаследия. Учитывая долгожительство английских престолодержателей, он вряд ли имеет в ближайшие 50 лет реальные шансы на королевскую работу. Принц Гарри состоит в родстве с царским домом Романовых. Как известно, наша императрица Александра Федоровна была внучкой английской королевы Виктории.

Принц получил воспитание и образование, положенное английским монархам. Он не может рассматривать власть как источник обогащения и мечтать про особняк в Англии. Так уж вышло, что уже есть у него особняк в Англии, да и не один. Принц Гарри с детства знает, что власть – это ответственность и долг. Именно его образ томит наших богачей, отправляющих детей в Англию, – стать хоть немного похожими на заветный идеал.

Выучив русский, приняв православие и женившись на русской девушке, он может и должен стать долгожданным, заветным русским царем. И переменить всю геополитическую карту мира.

В какой-то степени это долг Англии перед Россией – отдать нам принца Гарри. Ведь мы перед Островом ни в чем не повинны – а список английских козней против России занял бы тома. Не говоря уже про то, что в свое время именно Англия не спасла внучку королевы Виктории и ее семью от ужасной кончины – а могла бы.

Мы замариновались в своем соку и начинаем быть невыносимы сами для себя. Нам очень нужен свежий человек, новая сила, возлюбленный и долгожданный пришелец, способный вынести всю тяжесть общественных упований. А принц Гарри честен, ничем не замаран. Не запятнан никаким навозом здешних мест. Желает блага подданным. Разумный, да еще молодой и с огромными связями за рубежом.

Конкретные шаги: провести общенародный референдум по вопросу о восстановлении царского дома и получить согласие Великобритании на отправку принца Гарри в Россию. После этого именно он будет в качестве последней инстанции утверждать законы и кабинет министров. А также «давать добро» на губернаторов. Именно в ведении царя будут находиться вопросы о правах человека. С таким объемом работы может справиться только крепкий английский парень, поэтому не надо откладывать дело в долгий ящик.

Принц Гарри на русском троне – это разумно и красиво. Или хотя бы интересно. Альтернатива – созерцать нынешних министров-капиталистов, которые с помощью высоких технологий продлят себе жизнь до ста лет.

Вернется в Россию царь – вернется и благословение Божие!