Открытое письмо

Редакция «АН» регулярно обращается к читательской почте, многие письма мы публикуем. Но еще никогда наша газета не отдавала под письмо целую страницу. Сегодняшний случай – исключительный. Особый. За трудной судьбой человека, гражданина России, о котором говорится в письме, мы следим уже давно. И надеемся, что ситуация вокруг главного героя в конце концов разрешится благополучно. Да, мы понимаем – речь идет о происходящем в другой стране. И ни в коем случае не хотим, чтобы сегодняшнюю публикацию сочли вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Тем не менее «АН» просят президента Узбекистана И. Каримова, а также генерального прокурора страны Р. Кадырова обратить высокое объективное внимание на происходящее.

Первый частный банкир

Пишу это обращение после того, как приехал со свидания с отцом в пос. Жаслык У/Я 64/71. Пишу с верой в то, что Вас не оставит равнодушным будущее нашей великой страны Узбекистан, и надеясь на доброе имя нашего президента Ислама Абдуганиевича Каримова.

Мой отец Рустам Турдиевич Усманов родился в 1948 году в Джалалабаде Киргизской ССР. Он известный предприниматель, доктор экономических наук, писатель-публицист, профессор. Автор более трехсот монографий и статей на экономические темы, нескольких книг по изучению макро- и микроэкономики. Пропагандировал развитие малого и среднего бизнеса в братских республиках. Занимался и благотворительностью.

В марте 1987 года первым в Узбекистане основал собственный кооператив, назвав его «Мечта». Первоначальный капитал заработал на реализации пчелиного меда. В 1990 году кооператив перерос в пчеловодческий колхоз «Дустлик», находящийся в городе Ханабаде (тогда еще Советабад).

В конце 80-х годов в Советабаде отец занялся разведением новой, приспособленной к условиям центральноазиатского климата породы красных червей «Олтин водий» («Золотая долина»). Он вывел ее на основе скрещивания знаменитых калифорний­ских дождевых червей с местными особями. Продуктом переработки навоза и бытовых органических отходов червями новой породы является ценнейшее удобрение – биогумус. Его производство отец довел до промышленных масштабов.

Заработав крупные суммы на продаже тысячам фермерских хозяйств биоудобрений и красных червей и заручившись поддержкой президента Узбекистана Ислама Каримова, отец создал первый в Средней Азии частный банк. Тот всегда упоминался властями в качестве положительного примера. 30 апреля 1993 года парламентская и правительственная газета «Народное слово» цитировала слова председателя Центробанка Узбекистана Муллоджанова: «На «Рустамбанк» заинтересованно смотрит сейчас не только наша республика».

Голосовал

за Каримова

Будучи успешным бизнесменом новой формации и убежденным патриотом, отец в момент становления независимого Узбекистана активно принимал участие в политической жизни страны. 29 декабря 1991 года впервые проходили альтернативные президентские выборы. Исламу Каримову противостоял председатель партии «Эрк» Мухаммад Солих. В разгар предвыборной борьбы 18 декабря в центральной газете Узбекистана «Правда Востока» публикуется письмо депутата Советабадского городского совета Рустама Усманова под заголовком «Поддерживал «Эрк», но проголосую за Каримова».

«Встречаясь с руководителями «Эрка», я остался недовольным, – писал отец. – Если они так высокомерны сейчас, что будет, если они придут к власти? Я как предприниматель лишусь всех результатов своего труда. Методы работы Ислама Каримова людям известны и прогнозируемы. Отдадим свои голоса за Ислама Каримова. Пожелаем ему более решительных действий на пути к рынку».

Завистники

Но в середине девяностых ситуация резко изменилась. По словам отца, появились завистники; беды валились на него одна за другой. Сгорел дотла дом в Подмосковье. Произошло странное ограбление в банке, при котором погиб сторож. По словам отца, мафиозные структуры из числа коррумпированных госчиновников имели виды на его заграничные капиталы (их было более тридцати миллионов долларов). За полтора десятка лет этот капитал вырос до пятидесяти миллионов. Десять из них сейчас хранятся на территории Узбекистана. Но доступ ко всем счетам имеет только их законный владелец, без личного присутствия которого и его отпечатков пальцев невозможно получить ни цента. Сам отец собирается передать ВСЕ СВОИ СРЕДСТВА «государству на благо детей», тем более этот год объявлен президентом «Баркамол Авлод йили» («Годом гармонично развитого поколения»). Но в этом отбывающему срок отцу мешают «заинтересованные лица», о чем пойдет речь ниже.

В 1994-м отец баллотировался на выборах в Олий Мажлис. Зная о его зарубежных капиталах, у него стали вымогать взятку в очень крупных размерах. Он отказался дать деньги высокопоставленному коррумпированному чиновнику, и его кандидатуру просто сняли с выборов. Позже мафия жестоко убила сторожа офиса и выкрала сейф в надежде найти какие-либо документы, указывающие путь к деньгам банкира. Но и это им не помогло.

Зная о расположении к себе президента Ислама Каримова и веря в закон и Конституцию Узбекистана, отец тогда ничего не боялся. Он всегда шел вперед, уверенный, что своими знаниями и неустанным трудом может принести неоценимую пользу Родине. Отец всегда говорил, что думал. Видимо, это множило число его врагов и завистников.

Арест

В 1995 году, уже на киргизской территории, его по команде сверху «достали» и препроводили в тюрьму сотрудники правоохранительных органов Узбекистана. Только благодаря вмешательству президента Ислама Каримова отца через несколько дней выпустили на свободу.

Тем временем последовали арест средств, замораживание счетов, изъятие документов и вычислительной техники, «Рустамбанк» пришлось закрыть. Отец уехал в Киргизию – но уже гражданином Российской Федерации. Ему поставили в посольстве России в Узбекистане соответствующий штамп в еще старом советском паспорте.

Решив навестить родных, отец в феврале 1998 года приехал в Ташкент. И снова попал под арест. Через восемь месяцев его судили по нескольким статьям (из них сегодня остается в силе 165-я). И приговорили к 14 годам тюремного заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима.

При этом суд проходил с грубейшими процессуальными нарушениями. Во время заседания, согласно ст. 449 УПК РУ, отец был лишен возможности высказаться в свою защиту во время прения сторон. Согласно ст. 451 УПК РУ, отцу не дали последнего слова. Это не отражено в протоколе судебного заседания, но об этом отец указал в своей кассационной жалобе от 26.10.1998 г. и 28.11.1998 г. в Верховный суд РУ. Таким образом, приговор суда не отвечает требованиям ст. 426, 487, 488, 489, 491 РУ.

Адвокат отца О. Азизбердиев, изучавший материалы уголовного дела и протокол судебного заседания, установил:

«1. Действительно, в протоколе судебного заседания нет его последнего слова, а также речи его защиты.

2. Действительно, протокол судебного заседания председательствующим суда и секретарем судебного заседания не подписан.

Между тем в статье 487 УПК РУ определенно сказано: если «подсудимому не предоставлено последнее слово или в деле отсутствует протокол судебного заседания, либо он не подписан», приговор подлежит отмене».

С оппозицией

не по пути

По словам отца, несмотря на строгий и несправедливый приговор, он не считает себя узником совести. Да и оппозиция, зная его взгляды и выступления в поддержку президента Ислама Каримова, не считает «своим». Отказавшись, с одной стороны, от политических дивидендов, а с другой – не идя на сговор с мафиозными структурами, он уверен, что президент, «не раз доказывавший образец мудрости в руководстве страной, когда-нибудь разберется в его деле». Неоднократные же запросы генеральным прокурорам Узбекистана и России пока результатов не принесли.

Отец надеялся: враги успокоятся, посадив его за решетку. Но он ошибся – в тюрьмах и зонах, прикрываясь добрым именем президента Ислама Каримова (и тем самым пороча его), к нему начали применять действия, противоречащие законам Узбекистана. По словам отца, находясь в 49-й колонии под Карши, он в знак протеста против нечеловеческого обращения и невыносимых условий 3 января 2009 года объявил голодовку. Она длилась достаточно долго, и отец потерял сорок килограммов веса. За что к тому же был жестоко избит надзирателями.

Тогда же отец рассказал, что написал исповедь о людях, которые, по его убеждению, находясь в ближайшем окружении президента, пытаются очернить его имя, разрушить все то, что он так долго и упорно строил. В письме, которое он передал через «честного сотрудника охраны» колонии, отец указал имена и фамилии. Какое-то время спустя (в феврале 2009-го) оно вышло на веб-сайте российской социально-аналитической газеты «Аргументы неделi». Однако уже через неделю по личной просьбе нашей семьи статья была снята из соображений нашей безопасности. При этом офицер, помогший переправить письмо отца, якобы случайно застрелился из своего табельного оружия.

Отец предполагает: опасаясь разоблачения, высокопоставленные чиновники, о которых он писал, подослали наемного убийцу из числа сотрудников колонии – офицера Толкина Бердыева. Ему было обещано сто пятьдесят тысяч долларов. Покушение не удалось, поскольку вооруженного ножом надзирателя что-то спугнуло. Бердыев тоже погиб – попал в аварию при неизвестных обстоятельствах...

Тогда в марте 2009-го отца срочно переводят в колонию 71 в Жаслыке. Там он сталкивается с еще худшими условиями существования. По его словам, сотрудники колонии «открыто производят противоправные действия, противоречащие законам Узбекистана и политическим установкам президента Каримова. Действия отдельных коррумпированных офицеров способствуют дестабилизации обстановки как внутри зоны, так и в стране. Они провоцируют конфликты между каракалпаками и узбеками, которые выходят из колонии совершенно озлобленными на власть из-за нечеловеческого с ними обращения».

Например, вновь прибывших каракалпаков, осужденных на относительно малые сроки от 2 до 5 лет, традиционно избивают, как только они окажутся на территории колонии. Их заставляют петь гимн Узбекистана, и если кто-либо из «новичков» ошибается, не знает слов или же фальшивит, надзиратель наклоняет его голову и пинает по ней ногой, обутой в тяжелый ботинок. При этом приговаривает, чтобы все слышали: «Это президент вас сюда посадил, а нам велел вас воспитывать».

Отец рассказал, что в конце прошлого года второй отряд, где он содержится, сидел и смотрел по ТВ выступление Каримова. Кто-то решил переключить канал. Отец возмутился, так как хотел дослушать до конца речь президента. Но присутствующий надзиратель заявил: «Тут ты будешь смотреть то, что я скажу».

Тогда отец рассказал о происшедшем работающим в колонии сотрудникам СНБ и попросил о встрече с начальником колонии. Но вместо этого надзиратели отправили его в карцер. Приковали наручниками к стене, буквально распяли и продержали четверо суток, отстегивая лишь одну руку во время приема пищи.

В декабре прошлого года надзиратели отвели его в комнату для допросов. Потребовали сто тысяч долларов. Когда отец спросил – «за что?», ему ответили: «За то, что ты сдал надзирателя. Если не заплатишь, твои дети после очередного свидания не вернутся домой». Отец отказался платить и был жестоко избит.

Сейчас он сильно болен. Лекарства, которые ему привезли, в зону не пропустили. Отец сказал, что после побоев просил осмотреть его, дать лекарство. Но был снова избит.

Отец говорит: «Я жертвую здоровьем и жизнью, веря в президента. Готов расстаться с деньгами ради блага Узбекистана. Намерен передать всю сумму государству на благотворительные цели и не хочу, чтобы они достались мафиозным структурам».

Обращаюсь к Вам с верой, что Вам не безразлична судьба нашей великой страны и доброе имя нашего президента Ислама Каримова. Надеюсь, Вы предпримете меры и сумеете помочь отцу передать стране честно заработанные им деньги, которые он так долго удерживал от коррумпированных чиновников и врагов государства.

С уважением, Дильшод Усманов