Веселы привалы, где казаки запевалы

Сотрудники Южного научного центра Российской академии наук Татьяна и Нина Власкины специально для «НА» подготовили подборку веселых историй из жизни донских казаков. Одну из них предлагаем сегодня вашему вниманию.



Тексты, которые сегодня чаще определяют как анекдоты, наши информанты называют былями, – поясняют филологи из Ростова-на-Дону. – Объектом насмешек в них становится инородец (поляк, хохол), неказак (крестьянин, мужик, москаль). Особенно забавным кажется чужак, пытающийся примерить на себя казачий образ жизни. Историю о том, как полячка вышла замуж за казака, мы записали в 2009 году в хуторе Донской Морозовского района Ростовской области. Кстати, по мотивам этой были есть даже песня.

Кто в Варшаве не бывал,

Нужду-горе не видал.

А мы были, побывали,

Нужду-горечку узнали.

А что это за младцы,

Славны, бравы молодцы?

Он кивнет, моргнет глазами,

Ступай, девочка, за нами,

Ступай, девочка, за нами,

За донскими казаками.



А вот как саму быль рассказывают:

– Наш земляк-хуторянин служил в Польше во время войны, был при пушке наводчиком, артиллеристом, короче говоря. И вот познакомился он там с полячкой. Как им это удалось — я там не был, и они не рассказывают. Ведь она по-русски не знала, а он по-польски. Но факт, что договорились. И когда стали отпускать солдат, он ее привез домой в Россию. Когда знакомились, она у него спрашивает: «Ну а вы там как в России, на Дону, живете? Когда служить уходил, что было в вашем хозяйстве?» Он отвечает: «Когда уходил, была лавка и три кабака». А по-польски «лавка» – это магазин большой, а «кабаки» – пивнушки. «Ого-го, богатый!» – решила полячка, надо идти за него. Приехали на Дон, она и спрашивает: «Андрюша, показал бы, где лавка?» «Да, – говорит, – ты ж на ней сидишь». «А где ж кабаки?» — «Кабаки поели». Тут она духом и пала.