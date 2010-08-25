//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Эрьзя – русский Роден

№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Константин ЛИТВИНОВ ]

Эрьзя – русский Роден
Леда и Лебедь. 1929

Степан Дмитриевич Эрьзя – величайший скульптор XX столетия. Мордовский народ подарил миру такую глыбу таланта, которая до конца не оценена и по сей день. Жизнь художника была нелегкой, но как бы его ни мотало по миру, он всегда искренне хотел жить и работать на родине – в России.

Командировка на Урал

После встречи с наркомом А. Луначарским в январе 1921 г. пребывание скульптора в Екатеринбурге было признано нецелесообразным. В это время в Москве при Дворце искусств создается секция художников и скульпторов. Эрьзе предлагают устроить выставки его работ. Для чего командируют скульптора обратно на Урал с ордером на получение товарного вагона для перевозки его вещей.

Вернувшись в Москву, Эрьзя застает секцию распущенной. Выставки аннулированы. Жить негде, а вагон требуют разгрузить… В апреле, после очередного обращения к А. Луначарскому, Эрьзя вместе с вагоном отбывает на Кавказ.

За недолгое время пребывания на Урале мастер успел сделать немало: большой бюст Карла Маркса, памятники парижским коммунарам, погибшим коммунарам Екатеринбурга, памятник труду... Была задумана еще одна большая работа – памятник «Свобода». По замыслу, он должен был представлять группу из 21 фигуры. Но была закончена лишь одна – центральная – «Освобожденный человек». (К сожалению, ни один из этих памятников не дожил до наших дней.)

…на Кавказ

Но вернемся к поездке на Кавказ. Конечным ее пунктом стал Баку. Но до этого были Ростов-на-Дону, Геленджик, Новороссийск, Батуми. И везде Эрьзю сопровождала нужда.

Из письма Г. Сутееву (январь 1922 г., Новороссийск):
«...Очутился без гроша, настроение отвратительное… Мы с Леной за все брались: делали куклы, игрушки, дудки, выгружали пароходы... Но из этого ни черта не вышло».

В июле 1923 г. Эрьзя, который тогда прозябал в Батуми, получает телеграмму из Баку: «НАРКОМПРОС ПРИГЛАШАЕТ (В) ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ШКОЛУ (НА) НОРМАЛЬНЫЙ ОКЛАД ПРОФЕССОРА. ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ (О) СОГЛАСИИ».

Мастеру обещают переезд из Батуми за счет Наркомпроса, помещение для жилья, возможность крупных правительственных заказов. Но вместо мастерской его ждал большой необорудованный сарай, вместо комнаты – кухня. Что же касается «крупных правительственных заказов», то это были в основном скульптуры бакинских нефтяников.

В конце 1925 г. Эрьзя покидает Баку и возвращается в Москву. На следующий год он принимает участие в выставке, организованной Обществом русских скульпторов. Эта выставка получает неоднозначную оценку и «скоропостижно» закрывается.

Благодаря тому, что среди разных оценок был и положительный отзыв наркома просвещения А. Луначарского, опубликованный не где-нибудь, а в «Правде», Эрьзя получает возможность поехать в Париж со своими работами – представлять советское искусство.

Кебрачо

Памятуя о своем удачном дебюте, Эрьзя не торопился с возвращением в СССР. Он хотел поработать в Европе, но Европа не спешила принять Эрьзю: сказывалась его принадлежность к советской России.

Именно тогда он принимает решение переехать в Аргентину. Она в те годы принадлежала к числу самых цивилизованных стран Нового Света. Более того, это решение имело свою предысторию: еще в 1913 году тогдашний посол Аргентины во Франции приглашал Эрьзю за океан. Теперь посол стал президентом страны, и странно было бы отказаться от такого предложения...

Аргентинский период стал для скульптора «золотым веком». Во-первых, закончилась его «полосатая» жизнь. У него свой дом на тихой улочке Ла Ибаре Плата в Буэнос-Айресе, одна за другой проходят выставки его работ. Но главное – здесь он открыл для себя и для мира уникальную древесину кебрачо.

Если верить легенде, Эрьзя нашел во дворе своего дома кучу причудливых коряг. Под слоем коры он обнаружил красно-розовую древесину, твердую как камень. Это и было кебрачо (в переводе с испанского «сломай топор») – дерево, которое до тех пор использовалось только в строительстве.

Экспериментировать с деревом Эрьзя начал еще на Кавказе, используя местные породы дуба и ореха. Однако именно кебрачо стало «визитной карточкой» скульптора. Эрьзя был первым, кто решился попробовать его как скульптурный материал. Однако резцы и молоток тут не помогали – кебрачо давало сколы, нужна была специальная техника. Ей стала... бормашина.

Первой работой из кебрачо стала «Голова Юлии». (Юлия Кун – ученица и очередная любовница Эрьзи. Вместе с ним она уехала сначала в Париж, а затем в Аргентину.) Вслед за этим были созданы «Парижанка», «Портрет Льва Толстого», «Моисей» (которого сравнивали с одноименной работой Микеланджело) и одна из самых замечательных скульптур – «Обнаженная».

Все те годы, что Эрьзя находился за рубежом, он оставался гражданином СССР. В 1946 году Советский Союз установил дипломатические отношения с Аргентинской Республикой. И тогда скульптору (хотя и не без скандала) восстановили просроченный советский паспорт. И начались и переговоры о возвращении Эрьзи на родину. Посредником в них стал посол СССР в Аргентине Михаил Сергеев. Позже, когда М. Сергеева отозвали в Москву, переговоры о возвращении вел атташе посольства Юрий Папоров.

«Я его обманул!»

Эрьзя выдвинул три условия для своего возвращения: музей в Москве, где поместят его работы, мастерская и фильм о его творчестве. Ему это пообещали. Правда, позже М. Сергеев признался:

— Я обманул Эрьзю и сказал, что все договоренности есть. Обманул ради того, чтобы страна не потеряла величайшего скульптора и его шедевры.

Но в СССР не спешили встречать мастера. Ожидание длилось без малого четыре года. Все решила телеграмма Папорова: «СИТУАЦИЯ С ЭРЬЗЕЙ ПОДРЫВАЕТ АВТОРИТЕТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Ответ приходит незамедлительно: высылать скульптора как можно быстрее.

На деньги, присланные Москвой, арендуется пароход: Румыния, Одесса, оттуда по железной дороге в Москву... Тут-то и выясняется, что его здесь не ждали. Ни музея, ни нормальной мастерской, ни фильма...

 

Из «Автобиографии»: «Записался на прием к председателю Комитета по делам искусств. Первая встреча с председателем вместо приветствия ограничилась заявлением: «Я три года добивался, чтобы вас не пустили в СССР, и как вы смогли сюда заявиться?» Спрашиваю: «Почему?»

— Ваши работы несоветские».

«...Я привез 250 скульптур, машины, инструменты и даже 2 вагона материалов. Я хочу показать молодежи, как нужно работать по-новому.

Когда я ехал в СССР, то думал, что скульпторы ищут новых путей, но, к сожалению, работают по старинке, как и 200 лет назад, – молотками, да еще пунктиром, как копировщики, а не художники-творцы».

В 1959 году мастер умер. Его похоронили не в Москве, а в Саранске, где позже открыли музей его имени.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".

//Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Государственная дума РФ приняла закон, который позволит большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

//В мире

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что после выборов в Раду власти не должны отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР. Эксперт считает, что появление новых людей в парламенте не повлияет серьёзно на политику страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила способ, как сделать Россию популярной страной для путешествий.

//Общество

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В одном из районов Курганской области фельдшер местного ФАП пожаловалась на условия труда, холод и заработную плату заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой.

//Общество

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Лето – самое время для свадеб, пикников и других гуляний. Но не всегда все так гладко, как хотелось бы. Курьезные, анекдотичные и даже драматичные случаи на таких мероприятиях – не редкость. «Аргументы Недели» узнали, что может пойти не так в разгар веселья.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Варфоломей требует от Украины дань

Варфоломей требует от Украины дань

Поразительные вещи творятся вокруг недавно образованной так называемой Украинской православной церкви (УПЦ). Чуть ли не каждый день появляются всё новые свидетельства того, что бывший президент Порошенко фактически отдал церковь Незалежной в рабство Константинополю.

//Новости СМИ2

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Политика

США запутались в антироссийских санкциях

США запутались в антироссийских санкциях

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Белый дом пообещал ввести драконовские санкции против России, но так ничего и не произошло. Несмотря на то что Госдеп несколько раз объявлял о готовности нового пакета ограничительных мер, Вашингтон молчит уже несколько месяцев.

//Политика

Анекдот почти про Путина

Анекдот почти про Путина

Анекдоты про себя любили почти все советские лидеры. Любил Брежнев, кое-какие анекдоты любил Сталин. Есть и про Путина анекдоты, и говорят, что если про начальника народ что-то сочиняет, то он в народе популярен.  В период роста популярности Путина ходил смешной анекдот.

//Общество

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

В этом году Михаил БОЯРСКИЙ отметит 70-летие. На протяжении многих лет «великий мушкетёр» остаётся на вершине славы и успеха. О том, почему он не понимает спектакли дочери, как отреагировал на новую должность жены и за что не любит инстаграм, М. Боярский рассказал обозревателю «АН».

//Общество

Покушение на ЦАГИ

Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «АН» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, уничтожение ТМЗ, сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый ФГУП «ЦАГИ»

//Экономика

Родил – и машину купил

Родил – и машину купил

Правительство предполагает продолжить программу маткапитала и после 2021 года. Хотя выплаты по ней тяжким грузом висят на бюджете, после реакции населения на повышение пенсионного возраста власти не хотят рисковать. Они надеются с помощью маткапитала раскачать потребительский рынок

//Новости партнеров

//Общество

Мухи из Миннауки

Мухи из Миннауки

О массовой гибели российских пчёл слышали все. Потери российских пасек оцениваются в 60% пчелосемей и в триллион рублей потерь сельхозпродукции из-за недоопыления. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Кто же виноват?..

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//В мире

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
2

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
3

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз
4

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель
5

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры