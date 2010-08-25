Химки ждет еще один «Момент истины»

На днях состоялся суд над известным журналистом А. Карауловым. Глава администрации г. Химки В. Стрельченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые, по его мнению, были ущемлены передачей «Момент истины». В ней рассказывалось о том, что трасса Москва – Санкт-Петербург через Химкинский лес строится буквально на костях защищающих его журналистов.

Как известно, под дорогу, связывающую две столицы, чиновники уже начали прорубать коридор шириной 6 км через Химкинский лес. Вопреки требованиям общественности, трассу не пустили в обход зеленых насаждений или по эстакадам над деревьями (как это делают во всем мире). Кроме того, власти так и не пояснили, зачем вообще нужно «рубить» новую дорогу, а не расширять старую? Самое простое объяснение – для крупных чиновников из питерских. После подрыва «Невского экспресса» они боятся поездов. А хотят ездить на выходные домой за 3–4 часа, не вылезая из своих «членовозов».

Те, кто задавал такие неудобные вопросы, жестоко поплатились. Через три дня после того, как редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов опубликовал в «АН» статью «Химкинский лес приговорен?», его избили до полусмерти. Избили и журналиста Анатолия Юрова. Около собственного дома был убит химкинский «оппозиционер», сотрудник издания «Гражданское согласие» Сергей Протазанов. Пытались заткнуть рот и редактору последней в городе независимой газеты «Химки – наш дом» Игорю Белоусову. Неужели все эти факты могут быть случайными, а не звеньями одной цепи?

Общественное мнение накалено до предела. Именно поэтому судебное заседание, которое состоялось 19 августа, многие воспринимали как площадку, на которой власти г. Химки наконец дадут ответ общественности. И было не важно, что суд инициировал сам В. Стрельченко.

Однако на заседании вопрос об отношении главы администрации г. Химки к безобразиям, происходящим на вверенной ему территории, не обсуждался. Представитель истца А. Думова (сам Стрельченко в суд не явился) вообще отказалась обсуждать существенные детали дела. Вела себя вызывающе: опоздала, называла «Момент истины» «передачонкой», а самого известного журналиста «профессионалом только в сфере демагогии». В суд она явилась в короткой белой рубашке, практически не прикрывавшей пупок. Свою гневную речь начала произносить, не вынимая изо рта жвачки. Кроме того, как выяснилось, А. Думова является главой правового департамента администрации г. Химки. Но В. Стрельченко подавал иск как физическое лицо. Выходит, Думова представляла интересы гражданина Стрельченко в свое рабочее время, оплаченное деньгами налогоплательщиков.

«Мне очень больно и стыдно смотреть на тот портрет российского чиновничества, который представили нам сегодня, – заявил в зале судебных заседаний А. Караулов. – Они живут в другом, искусственном мире. Они не считают нужным оправдать себя перед общественностью. Напротив, они обвиняют нас в клевете, когда мы пытаемся вскрыть социальные язвы. Вы удивитесь: я прошу признать меня виновным, чтобы быстрее продолжить свое дело. До решения суда я не имею на это права». По информации «АН», у Андрея Караулова уже готова следующая передача о деятельности властей г. Химки.