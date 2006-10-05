«Соотечественный» авиапром

Фактически к концу 2002 г. производст­венный комплекс Во­ронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) находился на грани распада и банкротства. Скромные день­ги приносил ремонт ранее выпущенных самолетов Ил-96 и Ил-86. Задолженность (в основном просроченная) по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, а также по коммунальным платежам превысила 0,5 млрд. руб.

В этих условиях с катастрофической быстротой шло сокращение штатов. В итоге к 2002 году коллектив Воронежского акционерного самолетостроительного общества насчитывал лишь 11 из 30 тысяч человек.

Но самые тяжелые годы для ВАСО, похоже, миновали. Постепенно улучшается финансирование, сохранившийся производственно-технологический комплекс позволяет выпускать самолеты, более-менее соответ­ствующие международным стандартам, растет число заказов. В конце минувшего июля был одобрен окончательный вариант проекта областной целевой программы «Развитие малой авиации Воронежской области на 2007-2011 годы». Для ее финансирования предполагается прив­лечь около 6 млрд. рублей.

Но технические и финансовые вопросы бессмысленно решать в отрыве от не менее важной проб­лемы - кадровой.

Уже как минимум два года руковод­ство ВАСО ищет «свежую кровь» для своего предприятия. За это время набрано около трех тысяч новых сотрудников. Более 2,5 тысяч работников завода повысили квалификацию и прош­ли обучение на различных курсах. Возродилось проведение производст­венной практики в цехах и службах ВАСО для студентов выс­ших, среднетехнических и профессиональных учебных заведений. Но этого недостаточно.

Поэтому с 1 января 2007 года в Воронеже стартует программа по привлечению русскоязычных специалистов из СНГ на предприятия региона. В первую очередь она коснется именно авиастроительного завода.

Как рассказал нашему корреспонденту вице-губернатор Вячеслав Клейменов, данный проект будет действовать в русле президентской программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. «Первоочередным дефицитом» являются представители рабочих специальностей - станочники, токари, фрезеровщики. На отслеживание именно этих категорий граждан будет ориентироваться и областная миграционная служба.

«Самолетостроитель-ный завод ВАСО готов принять более трех тысяч специалистов с аналогичных предприятий Узбекистана и Украины», - говорит губернатор Владимир Кулаков.

По его словам, необходимо разработать специальную программу жилищного строитель­ст­ва для переселенцев на условиях софинансирования: часть средств поступала бы из федерального центра, часть обеспечивал бы регион, часть - принимающее предприятие, и, наконец, «незначительный остаток» вкладывали бы сами переселенцы». Впрочем, власти региона уже готовы включить в проект «Обеспечение жильем молодых семей» до 500 переселенческих семей, «которые обладают соответствующей квалификацией и потенциально готовы работать на ВАСО».

Аргумент для мигранта

Президентский указ

22 июня 2006 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Согласно указу, с 1 января 2007 года начнется реализация соответствующей государственной программы.

Чтобы стать ее участниками, потенциальные переселенцы должны обратиться в представительства РФ за рубежом. Им предложат конкретное место трудоустройства в России и окажут поддержку при переезде, а также предоставят подъемные компенсации и социальные гарантии членам семьи.