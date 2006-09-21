//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

С чего начинается родина?

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ПАСТУХОВ ]

С чего начинается родина?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 ...У каждого по-разному. Для кого-то Родина начинается с «хау ду ю ду» и широкой улыбки на тридцать два зуба по поводу и без повода. Для кого-то с учтивого «сэр» и невозмутимого спокойствия. Наша Родина начинается с «предъявите документы, гражданин».

 ЕСЛИ вы захотите поменять сто опостылевших долларов на вдруг потяжелевшие рубли, не забудьте захватить с собой паспорт, иначе ваша личная конвертируемость будет неполной.

 Если вы захотите отправить ребенка с бабушкой к теплому морю, не забудьте зайти к нотариусу и оформить доверенность от обоих родителей на разовый вывоз своего чада за пределы его естественной среды обитания. Если при этом вы не можете найти второго супруга в связи с его временным или постоянным отсутствием (что, к несчастью, еще случается на наших необъятных просторах), то лучше выгуливайте чадо в привычном для него климате, иначе он с бабушкой рискует надолго застрять на рубежах Родины.

 Не вздумайте выписываться из какой-нибудь квартиры и тем более куда-нибудь прописываться. Прежде чем выписаться, вам придется доказать, что вам есть куда прописаться. Прежде чем окончательно прописаться, вам придется доказать, что вы уже выписаны по старому адресу. В любом случае сделать и то и другое вы сможете, только предъявив справку, что у вас нет задолженностей по коммунальным платежам.

 Кстати, не забудьте доказать, что родившийся у вас двоих, коренных москвичей, ребенок является гражданином России, для чего надо предъявить специальный сертификат, выдаваемый тем же паспортным отделением. Вдруг он окажется гражданином мира...

 Русский человек от рождения до самой смерти доказывает свою благонадежность государству. Не политическую (уж Бог с этим), – бытовую.

 В известном мебельном салоне есть, наверное, несколько десятков касс, через которые проходят суммы, способные заинтересовать участников недавнего астрономического конгресса. Но внизу расположено маленькое окошко, где счастливые обладатели гарнитуров оплачивают пятьсот рублей за доставку. Так вот, заплатить эти несколько сотен можно, только предъявив паспорт или иной заменяющий его документ, включая удостоверение беженца. На все вопросы вас отсылают... Нет, не туда, куда вы подумали, а к инст­рукции Центробанка о борьбе с отмыванием криминальных доходов. Я хотел было обратить внимание руководства магазина на абсурдность этой ситуации, но вовремя вспомнил, что оно само сейчас занято предъявлением доказательств в местах, где гораздо более скромная мебель, чем представленная в салоне, и молча отдал кассиру паспорт.

 Государство можно понять. А вдруг?!. Вдруг ваши сто долларов добыты каким-то особо извращенным способом в тайне от налогового инспектора. Вдруг бабушка решила продать малолетнюю внучку заграничным сутенерам назло родителям. Вдруг это «дядя из Киева» приехал прописаться в «нехорошей квартире» с корыстной мыслью завладеть чужими квадратными метрами. Да ведь мало что вообще может быть!.. Может. А бывает и того хуже. Вопрос ведь совсем в другом – кто кому должен это доказывать. Государство нам, что мы виновны, или мы государст­ву, что не виноваты.

 Несмотря на многочисленные и поражающие воображение внешние перемены, в одном, но самом главном Россия осталась неизменной. Мы были и остаемся обществом, где господствует фискальная ментальность. Гражданин такого общества с рождения находится на подозрении у властей. В законодательстве и особенно в правоприменительной практике здесь торжествует принцип «презумпции виновности».

 Государство предполагает существование в каждом из нас криминальных помыслов. Поэтому всю свою деятельность оно выстраивает таким образом, чтобы не дать этим черным замыслам реализоваться. Их отсутствие мы должны доказывать на каждом углу. И чем сложнее дело, тем более уст­рашающим выглядит тот ворох справок, разрешений, согласований, которым надо обзавестись, чтобы доказать невинность своих намерений.

 Когда дело доходит до экономической деятельности, подозрительность государст­ва становится болезненной. Контроль над экономикой нашу экономику, в конце концов, и раздавил. И несмотря ни на какие шаманские заклинания правительства, она не поднимется (нефть не в счет). Попробуй подняться, когда у тебя на каждом члене сидит по надзирающему органу.

 Однако черт с ним, с государством и его паранойей. Хочет проверять – пусть проверяет. Но загвоздка в том, что государство не само проверяет, а перегрузило бремя доказывания целиком и полностью на общество. Мы все как бы «самообслуживаемся». Власть только циркуляры издает, а народ потом по инстанциям бегает. Если бы ведомства, устанавливающие необходимость проверок, занимались этими проверками сами, то государ­ственная машина лопнула бы от напряжения в течение недели. Но она не лопнет, скорее опухнет – работа бумажная, неподвижная.

 Никаких проверок на самом деле нет, а есть документарный контроль. Полстраны бегает за справками, а другая половина их раскладывает по папочкам. Зато все заняты, безработицы нет...

 Сколько у нас писали и говорили о поддельных лекарст­вах. Сколько контрольных «линий Маннергейма» мы построили – регистрация, сертификация, лицензирование, декларирование. Сколько людей с этого контроля кормится. А народ все дохнет. Продолжительность жизни сокращается и сокращается. Мне довелось побывать в Эквадоре, пришлось зайти в аптеку. Отрезали мне там по моей просьбе несколько таблеток от блистера безо всякого рецепта и отдали безо всяких инструкций. Ужас, конечно, но только состояние здравоохранения там вполне приличное и продолжительность жизни лет на пятнадцать больше нашей. А страна-то победнее будет. Может, надо меньше контролировать, а больше делом заниматься?

 Но что вы, контролировать очень выгодно! Неважно, насколько эффективен каждый новый административный барьер, важно – насколько он выгоден для тех, кто его держит. Бессмысленность тотального надзора всем очевидна, но никто и не предполагает добиться с его помощью всеобщей законопослушности. Пусть нарушают, но платят. В стране сложился черный рынок, о котором не принято говорить. Это рынок финансовых потоков, идущих от всевозможных проверяющих органов. К каждому из этих государственных органов давно привязались частные паразиты, отсасывающие деньги в свой карман. За многие особо прибыльные «контролирующие промыслы» идет самая настоящая война криминальных кланов, спецслужб всех видов и просто чиновничьих братств. При такой сильной «мотивации» подозрительность государства будет только расти и расти...

 А что народ? Народ, в общем, привык. В массе своей он испытывает перед властью рабский, благоговейный страх. Не перед абстрактной властью вообще (тут мы готовы попетушиться), а перед конкретным ее представителем, «урядником» – инспектором, паспортисткой, участковым. Страх этот с лихвой компенсируется крестьянской хитростью (смекалкой, если хотите), которая позволяет сводить на нет результаты всех «профилактических» мер. Возник порочный круг подозрительности и изворотливости, из которого обществу и государству никак не выбраться.

 Это уже не проблема политики или управления. Это вопрос государственной философии. Шумная возня с админи­ст­ративной реформой и борьба с коррупцией не дадут никаких результатов до тех пор, пока с самого верха пирамиды власти не перестанет насаждаться фискальный взгляд на народную жизнь.

 ОПРОС ПО ТЕМЕ

 Важно ли для вас, чтобы ваш начальник был уверен в вашем уважении и лояльности к верховной власти?

 спросили мы граждан России у стен Московского Кремля

 Леонид Туровский, 46 лет, менеджер по развитию, г. Кемерово:

 - У нас частная фирма, начальнику моему не до политики - и без того проблем хватает. Нас из Москвы не видно, в регионах все зависит от местных шишек. Для бизнесмена в первую очередь - от налоговой службы, СЭС, пожарных, ментов. С ними хошь не хошь, а надо вести себя лояльно! А для них главный символ нашего уважения - вовремя сунутый конверт с день­гами. Тогда и работать не будут мешать...

 Даша Крестникова, 22 года, журналист, г. Воронеж:

 - Сегодня без показной лояльности к верховной власти в провинции прожить невозможно. Я имею в виду журналистов. По трудовому контракту я занимаюсь экономикой, а в качестве «бонуса» шеф навесил на меня время от времени делать колонки «партийной жизни». Разумеется, о всем известной партии! Он и сам в ней состоит. Такова реальность сегодняшнего дня. Надеюсь только, что через пару лет нас всех скопом не заставят вступать в какую-нибудь партию, как в советское время...

 Татьяна Салаева, 37 лет, продавец газетного киоска, г. Смоленск:

 - Я за 4 года работы своего начальника вообще ни разу в глаза не видела. И он меня тоже. Так что вопрос ваш не по адресу. А что касается его сути, то уважать верховную власть можно только по собст­венному желанию - по приказу начальства Кремль милей не станет! Уважать можно ту власть, которая для людей работает, а не только для себя. У нас такой власти в Смоленске пока нет.

 Сергей Бобрин, 35 лет, мастер производства, г. Киров:

 - Моему начальнику что важно? Чтобы я с рабочих шкуру содрал и сам без обеда остался, но план по оцилинд­ровке бревен выполнял каждую смену! Иначе такие штрафы на нас наложат - не расплатишься! А вы меня про верховную власть...

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Введение США новых санкций против РФ по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Министерства обороны США Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Плавучая российская атомная электростанция вызвала небольшую панику в Британии. В газете Guardian рассказали о запуске уникального проекта.

//Новости СМИ2

//Политика

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

//Общество

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Специалисты по здоровому питанию поделились секретом, как сохранить полезную зелень в холодильнике в первозданном виде, то есть свежей и сочной на долгое время. Как оказалось, все гениальное - довольно просто

//Шоу-бизнес

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Модель и голливудская актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье сообщает The Sun.

//Метеоновости

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. Такой низкой температуры воздуха 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос".

//Спорт

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

Сегодня, 4-го августа, на стадионе "Казань Арена" состоялся матч четвертого тура чемпионата России между "Рубином" и московским ЦСКА. Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Дочь Орбакайте записали в модели

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала совместное видео с дочерью. Пользователи Сети не смогли не отметить, как вытянулась и похорошела девочка за последнее время.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Александра Цекало и его молодую супругу заметили в клинике родовспоможения и репродукции человека. Многие тут же предположили, что в скором времени у влюбленных появится ребенок

//Происшествия

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

На 563-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали семь человек.

//Политика

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

Депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири "местью дикарям московским". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

//Общество

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

В Краснодаре местный поэт подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. А все потому, что она не оценили его творчество, точнее оценила, но несколько иначе, чем предполагалось

//Интервью

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина.

//Происшествия

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержан блогер, который в комментариях в социальной сети призывал к насилию над детьми полицейских. Как сообщили в Следственном комитете, дома в молодого проведен проведен обыск

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

Дочь Орбакайте записали в модели
3

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры