С чего начинается родина?

...У каждого по-разному. Для кого-то Родина начинается с «хау ду ю ду» и широкой улыбки на тридцать два зуба по поводу и без повода. Для кого-то с учтивого «сэр» и невозмутимого спокойствия. Наша Родина начинается с «предъявите документы, гражданин».



ЕСЛИ вы захотите поменять сто опостылевших долларов на вдруг потяжелевшие рубли, не забудьте захватить с собой паспорт, иначе ваша личная конвертируемость будет неполной.

Если вы захотите отправить ребенка с бабушкой к теплому морю, не забудьте зайти к нотариусу и оформить доверенность от обоих родителей на разовый вывоз своего чада за пределы его естественной среды обитания. Если при этом вы не можете найти второго супруга в связи с его временным или постоянным отсутствием (что, к несчастью, еще случается на наших необъятных просторах), то лучше выгуливайте чадо в привычном для него климате, иначе он с бабушкой рискует надолго застрять на рубежах Родины.

Не вздумайте выписываться из какой-нибудь квартиры и тем более куда-нибудь прописываться. Прежде чем выписаться, вам придется доказать, что вам есть куда прописаться. Прежде чем окончательно прописаться, вам придется доказать, что вы уже выписаны по старому адресу. В любом случае сделать и то и другое вы сможете, только предъявив справку, что у вас нет задолженностей по коммунальным платежам.

Кстати, не забудьте доказать, что родившийся у вас двоих, коренных москвичей, ребенок является гражданином России, для чего надо предъявить специальный сертификат, выдаваемый тем же паспортным отделением. Вдруг он окажется гражданином мира...

Русский человек от рождения до самой смерти доказывает свою благонадежность государству. Не политическую (уж Бог с этим), – бытовую.

В известном мебельном салоне есть, наверное, несколько десятков касс, через которые проходят суммы, способные заинтересовать участников недавнего астрономического конгресса. Но внизу расположено маленькое окошко, где счастливые обладатели гарнитуров оплачивают пятьсот рублей за доставку. Так вот, заплатить эти несколько сотен можно, только предъявив паспорт или иной заменяющий его документ, включая удостоверение беженца. На все вопросы вас отсылают... Нет, не туда, куда вы подумали, а к инст­рукции Центробанка о борьбе с отмыванием криминальных доходов. Я хотел было обратить внимание руководства магазина на абсурдность этой ситуации, но вовремя вспомнил, что оно само сейчас занято предъявлением доказательств в местах, где гораздо более скромная мебель, чем представленная в салоне, и молча отдал кассиру паспорт.

Государство можно понять. А вдруг?!. Вдруг ваши сто долларов добыты каким-то особо извращенным способом в тайне от налогового инспектора. Вдруг бабушка решила продать малолетнюю внучку заграничным сутенерам назло родителям. Вдруг это «дядя из Киева» приехал прописаться в «нехорошей квартире» с корыстной мыслью завладеть чужими квадратными метрами. Да ведь мало что вообще может быть!.. Может. А бывает и того хуже. Вопрос ведь совсем в другом – кто кому должен это доказывать. Государство нам, что мы виновны, или мы государст­ву, что не виноваты.

Несмотря на многочисленные и поражающие воображение внешние перемены, в одном, но самом главном Россия осталась неизменной. Мы были и остаемся обществом, где господствует фискальная ментальность. Гражданин такого общества с рождения находится на подозрении у властей. В законодательстве и особенно в правоприменительной практике здесь торжествует принцип «презумпции виновности».

Государство предполагает существование в каждом из нас криминальных помыслов. Поэтому всю свою деятельность оно выстраивает таким образом, чтобы не дать этим черным замыслам реализоваться. Их отсутствие мы должны доказывать на каждом углу. И чем сложнее дело, тем более уст­рашающим выглядит тот ворох справок, разрешений, согласований, которым надо обзавестись, чтобы доказать невинность своих намерений.

Когда дело доходит до экономической деятельности, подозрительность государст­ва становится болезненной. Контроль над экономикой нашу экономику, в конце концов, и раздавил. И несмотря ни на какие шаманские заклинания правительства, она не поднимется (нефть не в счет). Попробуй подняться, когда у тебя на каждом члене сидит по надзирающему органу.

Однако черт с ним, с государством и его паранойей. Хочет проверять – пусть проверяет. Но загвоздка в том, что государство не само проверяет, а перегрузило бремя доказывания целиком и полностью на общество. Мы все как бы «самообслуживаемся». Власть только циркуляры издает, а народ потом по инстанциям бегает. Если бы ведомства, устанавливающие необходимость проверок, занимались этими проверками сами, то государ­ственная машина лопнула бы от напряжения в течение недели. Но она не лопнет, скорее опухнет – работа бумажная, неподвижная.

Никаких проверок на самом деле нет, а есть документарный контроль. Полстраны бегает за справками, а другая половина их раскладывает по папочкам. Зато все заняты, безработицы нет...

Сколько у нас писали и говорили о поддельных лекарст­вах. Сколько контрольных «линий Маннергейма» мы построили – регистрация, сертификация, лицензирование, декларирование. Сколько людей с этого контроля кормится. А народ все дохнет. Продолжительность жизни сокращается и сокращается. Мне довелось побывать в Эквадоре, пришлось зайти в аптеку. Отрезали мне там по моей просьбе несколько таблеток от блистера безо всякого рецепта и отдали безо всяких инструкций. Ужас, конечно, но только состояние здравоохранения там вполне приличное и продолжительность жизни лет на пятнадцать больше нашей. А страна-то победнее будет. Может, надо меньше контролировать, а больше делом заниматься?

Но что вы, контролировать очень выгодно! Неважно, насколько эффективен каждый новый административный барьер, важно – насколько он выгоден для тех, кто его держит. Бессмысленность тотального надзора всем очевидна, но никто и не предполагает добиться с его помощью всеобщей законопослушности. Пусть нарушают, но платят. В стране сложился черный рынок, о котором не принято говорить. Это рынок финансовых потоков, идущих от всевозможных проверяющих органов. К каждому из этих государственных органов давно привязались частные паразиты, отсасывающие деньги в свой карман. За многие особо прибыльные «контролирующие промыслы» идет самая настоящая война криминальных кланов, спецслужб всех видов и просто чиновничьих братств. При такой сильной «мотивации» подозрительность государства будет только расти и расти...

А что народ? Народ, в общем, привык. В массе своей он испытывает перед властью рабский, благоговейный страх. Не перед абстрактной властью вообще (тут мы готовы попетушиться), а перед конкретным ее представителем, «урядником» – инспектором, паспортисткой, участковым. Страх этот с лихвой компенсируется крестьянской хитростью (смекалкой, если хотите), которая позволяет сводить на нет результаты всех «профилактических» мер. Возник порочный круг подозрительности и изворотливости, из которого обществу и государству никак не выбраться.

Это уже не проблема политики или управления. Это вопрос государственной философии. Шумная возня с админи­ст­ративной реформой и борьба с коррупцией не дадут никаких результатов до тех пор, пока с самого верха пирамиды власти не перестанет насаждаться фискальный взгляд на народную жизнь.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Важно ли для вас, чтобы ваш начальник был уверен в вашем уважении и лояльности к верховной власти?



спросили мы граждан России у стен Московского Кремля

Леонид Туровский, 46 лет, менеджер по развитию, г. Кемерово:



- У нас частная фирма, начальнику моему не до политики - и без того проблем хватает. Нас из Москвы не видно, в регионах все зависит от местных шишек. Для бизнесмена в первую очередь - от налоговой службы, СЭС, пожарных, ментов. С ними хошь не хошь, а надо вести себя лояльно! А для них главный символ нашего уважения - вовремя сунутый конверт с день­гами. Тогда и работать не будут мешать...

Даша Крестникова, 22 года, журналист, г. Воронеж:



- Сегодня без показной лояльности к верховной власти в провинции прожить невозможно. Я имею в виду журналистов. По трудовому контракту я занимаюсь экономикой, а в качестве «бонуса» шеф навесил на меня время от времени делать колонки «партийной жизни». Разумеется, о всем известной партии! Он и сам в ней состоит. Такова реальность сегодняшнего дня. Надеюсь только, что через пару лет нас всех скопом не заставят вступать в какую-нибудь партию, как в советское время...

Татьяна Салаева, 37 лет, продавец газетного киоска, г. Смоленск:



- Я за 4 года работы своего начальника вообще ни разу в глаза не видела. И он меня тоже. Так что вопрос ваш не по адресу. А что касается его сути, то уважать верховную власть можно только по собст­венному желанию - по приказу начальства Кремль милей не станет! Уважать можно ту власть, которая для людей работает, а не только для себя. У нас такой власти в Смоленске пока нет.

Сергей Бобрин, 35 лет, мастер производства, г. Киров:



- Моему начальнику что важно? Чтобы я с рабочих шкуру содрал и сам без обеда остался, но план по оцилинд­ровке бревен выполнял каждую смену! Иначе такие штрафы на нас наложат - не расплатишься! А вы меня про верховную власть...