ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Массовые погромы кавказцев в Кондопоге не стали ни первым, ни десятым тревожными «звонками». Накопившиеся эмоции реализовались в слепую ярость, вызванную не конкретными людьми, а обстоятельствами жизни. Теми, что делают рядовых граждан беззащитными перед насилием. Всех, к какой бы национальности они ни принадлежали.

До того, как в Кондопоге коренное население принялось громить собственность приезжих с юга, в стране много чего произошло. Причем совсем недавно.

В Сальске отморозки из дагестанской диаспоры расстреляли группу горожан, пришедших выяснить с ними отношения (накануне были жестоко избиты три русских парня). Результат – один убитый, несколько раненых.

В Сыктывкаре роль погромщика сыграла милиция. На мест­ном рынке торговец из Азербайджана приставал к 14-летней дочери православного священника, ей удалось вырваться и убежать. Когда на следующий день ее отец с несколькими друзьями пришел требовать извинений от виновного, в дело вмешался ОМОН. Правдоискатели с синяками и травмами разной степени тяжести оказались в «кутузке» по обвинению в разжигании национальной розни. За попытку изнасилования милиционеры фактически наказали ее жертву. Теперь девушка будет знать, что беззащитна.

Об этих случаях говорили и писали значительно меньше, чем теперь – о Кондопоге. Хотя связь между ними очевидна.

В каждом из них отправной точкой была «бытовуха». В Сальске все началось с драки из-за девушки, в Кондопоге – с ресторанной ссоры, в Сыктывкаре – с домогательств к несовершеннолетней. Национального подтекста во всем этом не было. Он появился после того, как Уголовный кодекс оказался бессилен перед коррупционными связями преступников. В таких случаях толпа и берет на себя карательные функции закона.

В Сальске, например, дагестанцы имеют общий криминальный бизнес с местными властями. Они решили, что тот, кто платит, имеет право на безнаказанность. Власти постарались их не разубеждать: заявлениями в милицию, прокуратуру местные жители добиться правды не сумели. И ведь история не закончена: в местной администрации все на своих местах, виновные в бойне не наказаны. Зато в Донском казачьем войске уже собираются желающие объяснить дагестанцам, чей Сальск город, а его жители – не бараны. Если федеральная власть не сыграет роль «доброго барина», который приедет и всех рассудит, кровь прольется.

В Сальске, Кондопоге, Сыктывкаре виноватые определены самой государственной политикой. Это, оказывается, люди, которые не хотят жить в статусе «лишенцев». Причем их права подавляет не «тоталитарное государство», а группировки бандитов, продажные «менты» и чиновники. Всем – очень удобно прятаться за «нацвопрос». Словосочетание «разжигание национальной розни» стало магическим заклинанием. Оно делает невидимыми истинные причины «межнациональных» конфликтов – коррупцию, беспомощность закона перед интересами местных чиновников.

Несколько лет государственная пропаганда убеждала нас в угрозе фашизма. В действительности оказалось – делала рекламу. У его сторонников возник не комплекс вины, а ксенофобия.

Теперь деятели из ультрапатриотических организаций получили возможность сыграть на ситуации. Им уже не нужно «продвигать в массы» националистические идеи. Достаточно «вместе с массами» требовать справедливости, зарабатывая политические очки. Например, один из их лидеров – Белов – нашел понимание у потерпевших и в Сальске, и в Кондопоге, и в Сыктывкаре…

«Национальной розни» в нашей стране просто бы не было, если бы каждый гражданин России – русский, чеченец, дагестанец и т.д. – был уверен, что государство любой ценой защитит его от «беспредела». Однако «государевым людям» по-прежнему выгоднее защищать местных бандитов. Вот и выходит, что толпа погромщиков – единственное место, где «маленький человек» может чувст­вовать себя в безопасности.