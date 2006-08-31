На Западе бесконечный рост бензиновых цен заставляет граждан экономить, реже ездить на своем авто и чаще – на общественном транспорте. У нас же предпочитают не ограничиваться полумерами, а решать проблему радикально. Так, жители Подмосковья в массовом порядке переходят с автомобилей на конную тягу. Оно и выгоднее, и экологичнее.



Обратите внимание: даже мотоблоки, на которых еще недавно предпочитали передвигаться селяне, попадаются на подмосковных дорогах все реже. И их заправить многим уже не по карману. Зато лошадей в подворьях только прибавляется. «О, городской, а не иначе за лошадкой приехал? – удивляется Евсеич. – Ну проходи, смотри. Хотя на продажу у меня сейчас ничего нет…» Евсеичу уже под семьдесят. Когда-то был Алексей Небользин первоклассным шофером, а теперь вот – сторож коровника в частном хозяйстве в районе подмосковного Волоколамска. Сегодня у него уже четыре кобылы и отличный конь породы русский тяжеловоз. Их детки, «полутяжи», идут нарас­хват. И – строго по записи, как «жигули» в совет­ские времена. «Потому что цены на горючку – не укупишь! А конь летом сам «заправится», да и зимой кормежкой не разорит», – уверяет Евсеич.

Интересуюсь, почем же лошадки? Вот годовалая Власта – весной отдаст за пять тысяч. Ничего себе! Да в Москве суперпородистую лошадь можно взять вдвое дешевле! Оказывается, имелись в виду пять тысяч рублей, а не долларов… Тут я удивился еще раз – это ж сущие гроши за безотказную работницу!

В хозяйстве конь незаменим, поясняет мне житель подмосковного села Петровское Николай Дру­жинин. Взять хотя бы его мерина Степку… Без него в селе, куда автолавка приезжает два раза в неделю, да и то только летом, как без рук. «Мне что до райцентра, что до Волоколамска – езды час с копейками. И на телегу я нагружу уж побольше, чем в багажник «пятерки», – убеждает Николай.

Август для Николая и Степки – месяц горячий. Чуть ли не каждый день они возят на рынок ягоды, грибы, картошку-моркошку, помидоры-огурцы со всех деревенских огородов. За посильную для соседей оплату. А если мотаться с этим добром на «жигуленке» – разве что на бензин и заработаешь. Так что «пятерку» свою Николай законсервировал. До лучших времен.

С первым снегом конь встает под сани; весной и вспашет, и сеялку потянет. И дрова, и уголь на зиму из леспромхоза довезет. А навоз? Его никакое удобрение не заменит! При этом конезаводы по Подмосковью с середины 90-х стоят большей частью заброшенные. Вот ведь парадокс: выращивать рабочих лошадей в массовом порядке – дело убыточное, а использовать в хозяйстве –

наоборот! Но народ у нас, когда свою выгоду видит, всегда найдет выход из ситуации. В крайнем случае, на переправе через бурные житейские волны поменяет «железного» коня на живого. Не дожидаясь результатов от бесполезных потуг власти по ограничению цен на бензин.