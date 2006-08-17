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Последний «квадрат» Казимира Малевича

Могила великого художника почти найдена и… почти потеряна

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО ]

Последний «квадрат» Казимира Малевича
Александр Матвеев – хранитель памяти о художнике, фото автора
«ЗДЕСЬ» - это коттеджный «Поселок Малевича», примыкающий к дачному местечку Немчиновка в Одинцовском районе Подмосковья. Соседство с кенотафом (так называют надгробный памятник без могилы) Малевича значительно поднимает цену земельных участков. Так слава гения превращается в материальные ценности.

Детективная история памятника началась вскоре после смерти отца-основателя супрематизма. Из Ленинграда, где он жил последние годы, тело перевезли в Москву и кремировали в Донском монастыре.

Прах под дубом

МАЛЕВИЧ серьезно относился к собственной смерти: даже гроб был изготовлен по его же эскизу. В июне 1931 г. Малевич в письме своему другу, художнику Ивану Клюну, написал: «Когда умру, все художники всего мира и тот, кто меня знает, должны похоронить меня в Барвихе». Но уже перед смертью, понимая, что в соседстве с правительственными дачами места ему не найдется, он просил родственников похоронить себя рядом с Немчиновкой, под большим старым дубом. Его волю выполнили. Урну с пеплом художника опустили в могилу под дубом, над ней установили памятник - деревянный куб с черным квадратом, созданный по проекту его ученика Николая Суетина.

Однако уже через десяток лет лишь несколько человек знали, где упокоен прах Казимира Малевича. Во время войны в дуб ударила молния, остатки спилили - как возможный ориентир для немецкой артиллерии. Возможно, и по могиле художника легла полевая дорога для тяжелой военной техники.

Возвращенец

ЕСТь версия о том, что деревянный памятник был разрушен еще раньше, в период 1937-38 годов. После второго ареста Малевича ОГПУ в 1930 г. советская власть сделала все, чтобы его имя в искусстве стало не просто забытым, но и опасным - для тех, кто его помнил. Собственно, и болезнь художника - рак простаты - стала следствием нескольких месяцев заключения - интеллигент до мозга костей, он стеснялся пользоваться тюремной «парашей» в присутствии сокамерников. Гонения же на него начались с ареста в 1929 г., после возвращения из-за границы, которого, кстати, многие не ждали. Лучшие свои работы, 70 картин, он вывез на выставку в Берлин (там они и остались).

Другие мастера «авангарда» - Марк Шагал и Кандинский - отказались вернуться в РСФСР, «выкупив» затем свои семьи. Никто не мешал и Малевичу поступить так же... Но он вернулся - и пропал. При жизни - в переносном, по смерти - в буквальном смысле. Местоположение его могилы стало неразгаданной тайной после того, как умерли немногие люди, владевшие ею.

Имя Казимира Малевича вновь зазвучало в СССР после прихода к власти Никиты Хрущева, в 60-е. Но памятник, повторяющий прежнее надгробие уже в бетоне, появился близ Немчиновки лишь в 1988 году. От старого памятника новый отличали две детали: квадрат на нем из черного стал красным, и установлен он весьма приблизительно. Как и следует из надписи: «В этой местности...»

Секретный ориентир

НЕКОМЕРЧЕСКОЕ партнерст­во «Немчиновка и Малевич» появилось в 2001 году. Усилия отдельных энтузиастов, ставивших своей задачей не только отыскать могилу, но и создать мемориал памяти Малевича, приняли системный характер.

Александр Матвеев, возглавляющий организацию, рассказывает, что, несмотря на работу со старыми документами, привлечение геологов и геодезистов, точное место захоронения художников отыскать не удавалось. Свидетелей похорон Малевича уже почти не осталось.

Дом №18 по улице Боро­динской в Немчиновке, где жила семья второй жены Казимира Малевича - Софьи Рафалович. С ним связаны последние 20 лет его жизни. Затем деревянный особняк перестроили до неузнаваемости. Все, что могло бы напоминать о Малевиче, служить местом паломничества его последователям, было уничтожено. И трудно винить в этом хозяев дома, запуганных беспощадностью чекисткой машины. Из учеников Малевича, например, уцелели лишь те, кто смог эмигрировать.

Однако последняя находка Александра Матвеева дает надежду на положительный результат. Это бывшая засекреченной довоенная карта Генштаба СССР, где отмечен дуб, под которым похоронен Малевич! Таким образом, курс поисков сузился до десятка квадратных метров. Если вести поиск археологическими методами, вероятность обнаружить захоронение близка к стопроцентной!

Но не все так просто. «Круглое поле», хранящее прах художника, уже разбивают на участки под застройку. По проекту здесь пройдет дорога, соединяющая Минское шоссе с Рублевским, будут построены еще один элитный коттеджный поселок и университетский учебный комплекс. По мнению членов НП «Немчиновка и Малевич», из 180 гектаров, отданных под проект, один следует отдать под мемориально-выставочный центр Казимира Малевича. Следует - из исторической справедливости.

Нет пророка в своем Отечестве

ЭТО в России Малевич известен в основном как автор «Черного квадрата». Но за границей творческое наследие этого художника оценивается как революционное, повлиявшее на современную архитектуру и искусство. Всемирно известный американский скульп­тор Стивен Холл, побывав в Немчиновке, был поражен тем, как в России не дорожат великими именами. Он выразил готовность создать проект мемориального комплекса... Банкир из Германии, давно работающий в нашей стране, предлагает привлечь инвестиции до 20 млн. долл. под строительство такого Центра Малевича. Если будет выделен земельный участок и Министерство культуры даст «добро» и статус исторического памятника...

Но в наших чиновниках идея мемориала энтузиазма не вызывает. Нет, никто не говорит, что имя Малевича нужно предать забвению, как в старые недобрые времена. Но и делать ничего не делают.

А времени нет: уже скоро место последнего приюта - квадрат размером метр на метр - окажется на чьем-то заднем дворе. Или фундамент очередного элитного особняка встанет на прахе одного из величайших талантов России двадцатого века.

Очевидец

В НЕМЧИНОВКЕ до сих пор живет человек, знавший Казимира Малевича лично, - племянница его жены и подруга дочери Га­лина Ефимовна Жар­кова. Тогда ей было шесть лет, а сейчас уже за восемьдесят, но многое помнит ясно: как художник собирал вокруг себя немчиновскую детвору, водил их в лес на «экскурсии». Малевич разбирался в ботанике, любил рассказывать о «флексах», как он по-польски называл цветы... Бывала она и на могиле, но слишком много времени утекло, слишком бурным было это время...

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