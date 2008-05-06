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Славянские курды Европы

Русины разделены границами семи государств, называют себя русскими, а считают европейцами

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Александр СТУПНИКОВ  ]

Словакия. «Вы украинцы?»

 У РУСИНОВ свои племенные группы – лемки, бойки, гуцулы... Но независимо от языковых и культурных влияний окружающей «титульной» нации они считают себя одним народом.

 – Мы, прикарпатские русины, принад­лежим к четырем восточнославянским ветвям – вместе с русскими, украинцами и белорусами, – поясняет Теодосия Латтова – один из лидеров русинской ассоциации «Возрождение» в Словакии, в городе Прешов, русин­ском центре страны. – Наш язык – старославянский, на его основе и развились остальные восточноевропей­ские языки. Это – базовая предпосылка национального самосознания всех русинов независимо от места их проживания: в Польше, Закарпатье, Сербии, Румынии, Венгрии, Молдове, США и Канаде. Официально нас в Словакии 24 тысячи. Но 50 тысяч граждан страны называют родным языком русский (русинский). Мы исходим из того, что только в Словакии русинов сегодня – до 180 тысяч.

 Откуда эта цифра? В коммунистической Чехословакии их просто не признавали за народ, заставляли записываться словаками либо украинцами. Властям не нужны были проблемы с нацменьшинст­вами, да еще разбросанными по всему региону, предпочитали иметь дело с титульными нациями. Так проще. Даже после «бархатной революции» 1989 г., когда Словакия стала независимым государством, один высокопоставленный чиновник, обещая русинам помощь в вопросе сохранения их культуры и языка, сказал: «Конечно, вы можете рассчитывать на государственную поддержку. Но ради бога определитесь сначала: вы словаки или украинцы?»

 А они – русины.

Сохранить себя

 ТЕИ НЕ МЕНЕЕ не будем грешить: сегодня в Словакии поддерживают культурные традиции русинов, признают их отдельным народом. Не случайно Первый Всемирный конгресс русинов прошел в 1991 г. именно в этой стране.

 Конгрессы проходят раз в два года. Последний был летом 2007-го в Румынии. Сквозная тема – что и как делается русинским активом, чтобы нация сохранила себя. Это непросто – учитывая бурную историю ХХ в. (в той же Словакии после войны 12 тыс. русинов были насильственно переселены на Украину). Значительная их часть полностью ассимилировалась в странах проживания. Но сегодня часть «поколения внуков» начала учить «свою» азбуку. Проводятся фестивали, издаются книги, создаются музеи – как в городке Мучонь в Венгрии.

 Культурная автономия – большего русины сегодня не желают. В большем нет и необходимости. У них никогда не было своего государства, хотя до Первой мировой войны русины (или карпаторусы) жили компактно в Авст­ро-Венгрии. После развала империи их разделили границы новых государств. В межвоенной независимой Чехословакии русины концентрировались на территории, которую официально называли Подкарпатская Русь, даже имели свою автономию. Накануне Второй мировой 76% населения автономии на референдуме высказались за признание русинского (или, как они говорят, русского) языка официальным. Однако после Мюнхенского сговора эти земли захватила профашистская Венгрия. В 1945-м границы вновь перекроили. Территорию, где жили русины, поделили СССР и Чехословакия. И Подкарпатская Русь стала Закарпатской Украиной. Закарпатьем, говоря по-советски.

Сербия. Новый Русский Керестур

 БОЛЬШЕ всего повезло русинам Сербии. Еще в середине 1745 г. в плодородном крае Воеводина императрица Мария Терезия выделила им земли, и многие русины из Словакии переселились сюда. Никаких притеснений никогда не испытывали.

 Название «Новы Керестур» у въезда в небольшой город автономного края Воеводина написано на трех языках, в том числе и по-русински. А переводится оно очень символично – Русский Крест Господень. Позади (что не менее символично) – бензоколонка россий­ского «ЛУКОЙЛа». Небольшая площадь вдоль основной дороги, греко-католический храм, памятник партизанам Тито, ресторан с вывеской «Русалка», типография «Руске слово».

 Председатель «национальни совет рускей национальней меншини» (перевод нужен?) Орос Славко гордится тем, что в этом чисто русинском городке у людей есть и работа, и свои музыканты, и даже одна их трех в Сербии школ-гимназий, где преподают на родном языке. Конечно, неплохо бы, чтобы Руски Керестур имел и экономическую самостоятельность, сам распоряжался ресурсами и заработанными деньгами, но это мечты, к достижению которых не особо и стремятся. Добиваться надо реальных целей. Вот, например, создали же русинский театр! Помещения пока нет, но актеры съезжаются, репетируют, выступают на гастролях. Директор театра Виктор Надь доволен.

 – Смотрите, я – русин. Фамилия – венгерская. Учился в институте театрального искусства в Киеве. Мой профессор был еврей. Потом я учился философии в Риме. Живу в Сербии, которая ориентируется на вступление в ЕС. Выступаем на фестивалях в Киеве, Ужгороде, Львове. Кто я? Русин, гражданин Европы.

 Такое же настроение и в редакции газеты «Руске слово» в городе Нови Сад. Это финансируемый государст­вом центр русинской культуры Сербии. Кроме двухтысячного еженедельника здесь выпускают ежемесячные журналы на родном языке, четыре раза в год – литературное издание. Елена Перкович, главный редактор «Руске слово», считает, что ежегодно выпускаемых здесь примерно десяти книг в год на родном языке достаточно для 25-тысячной общины русинов Сербии. Но благодаря национальному агентству «Рутен-пресс» и Интернету есть надежда объединить в единое информационное пространство всех русинов Европы и мира.

Украина. Обида на «глухонемую Россию»

 ЧТО Ж, Европа избрала умную тактику: поощряя мозаику культур, политически снимать межнациональные напряжения. «Русинский вопрос» фактически решен в Польше, Сербии и Словакии… Но он остается в «сердце» этого народа – на Украине.

 Современные «западноевропейские» русины – в основном греко-католики. Но на «востоке» часть из них униаты, а часть – православные. Причем, как правило, сторонники Московского патриархата. В Закарпатье в свое время было до двадцати православных русинских монастырей.

 Между собой закарпатские русины считают так: всего в регионе живет около миллиона двухсот тысяч человек. Примерно 500 тыс. – украинцы. Остальные – русины. Но на практике русинами записали себя здесь лишь 10 тысяч.

 – И это немало, – горячится известный писатель и переводчик Иван Петровций из Ужгорода. – Два поколения нас вообще не признавали как народ. Люди записывались украинцами и забывали родной язык. Но еще в конце XVII в. мы имели свой букварь, на сто лет раньше украинского. Русинские просветители выпустили двадцать грамматик, у нас есть богатая классика, которая не переиздается.

 Закарпатские русины ориентируются и надеются на Россию. Сегодня этих надежд все меньше. «Глухонемая Россия» – так отозвался о нынешнем Кремле в одном из интервью лидер закарпатских русинов протоиерей Дмитрий Сидор. И подчеркнул: «Хотя у нас, русинов, в крови – русскость».

 Отметим: украинские русины говорят лишь о культурной автономии – такой же, как у их братьев в сопредельных европейских странах. В Киеве же их хотят видеть субэтносом украин­ского народа, опасаясь, что культурная автономия русинов может со временем выдвинуть требования автономии политической. Заинтересованные в целост­ности Украины, центральные власти, понятно, опасаются еще одного очага сепаратизма. Бывшему советскому человеку, хоть он уже давно живет в собст­венном государстве, до сих пор проще принять другого, не похожего чем-то на тебя, за агента или провокатора, чем воспринимать как собеседника и соседа. Русины же обижаются, когда их ассоциируют с Западной Украиной, называют западенцами, галичанами, и подчеркивают: в войну на территории, где живут русины, не было антирусского повстанческого движения, отряды УПА не находили здесь поддержки.

 В результате политика в отношении русинов в Закарпатье пришла в противоречие с европейскими понятиями о правах национальных меньшинств. Год назад областной совет признал русинов народом. По идее, это должно было открыть путь к культурной и языковой автономии. И действительно в Мукачево был проведен фестиваль русинской культуры. Но один из районов Закарпатской области вскоре принял свое решение, протестуя против признания национальности «русин». Он потребовал проживающих там гуцулов считать частью украинского народа и призвал президента, Верховную Раду, даже генерального прокурора отменить решения Ужгорода.

 Может, потому Киев и опасается признать русинов, боится: вдруг сотни тысяч человек, считающихся украинцами, вспомнят о предках, заинтересуются своим происхождением и...

 «Ветвь украинского народа» – так спокойней. Только что делать с теми, кто уже считает себя русином?

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