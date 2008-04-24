Охотник до еды
Сергей Цигаль на кухне и в жизни
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Александра ЕГОРОВА ]
– ПОЧЕМУ программы о кулинарии на нашем телевидении ведут почти сплошь одни упитанные, здоровые мужчины вроде Урганта, Назарова, Цигаля?
– Я не крупный и не упитанный, даже до метра восьмидесяти не дотягиваю. Вот Назаров, конечно, большой, а Ваня вообще какой-то гигант. К тому же он такой остроумный, что может вести, по-моему, что угодно!
– Насколько искренне вы увлекаетесь кулинарией?
– Я всегда любил готовить и всегда получал от этого удовольствие.
– Какой образ жизни должен привести человека к мысли, что он специалист в еде?
– Ну, во-первых, я не специалист, а любитель. Это вера нашего народа в печатное слово сделала меня каким-то великим специалистом, что неправда. Я совершенно случайно попал в журналы – благодаря Сереже Пархоменко и Сереже Авдеенко, которые позвали меня писать. Дальше – больше. Стали приглашать на всякие мастер-классы, потом за границу – писать о тамошней еде. В конце концов все это закончилось телевидением. Ничего специально, чтобы попасть на экран, я не делал.
– Я так полагаю, что кулинарией может заниматься только радостный, оптимистически настроенный человек. Не язвенник, не трезвенник, а только тот, кто ценит жизнь во всех ее…
– Проявлениях. И еще важно, чтобы это было не в тягость. А мне – не в тягость. Я даже объяснить этого не могу. Иногда прихожу домой поздно ночью и, вместо того чтобы упасть и заснуть, вдруг начинаю варить какой-то суп. Непонятно, кому он, зачем – даже если я один дома.
– Наверное, такой характер должен формироваться с детства. Я так понимаю, вы жили в условиях «дом – полная чаша»?
– Ну в общем, в хорошем детстве я вырос… В Крыму, в Коктебеле, еще на Арбате – в хорошей квартире. Никогда не был голодным.
– Все благодаря бабушке Мариэтте Шагинян… И ведь не каждый ребенок в Советском Союзе мог позволить себе пойти в школу в Коктебеле?
– Как раз бабушка тут совершенно ни при чем. Просто родители задержались осенью в Коктебеле, они работали там. На переменах, помню, нам давали виноград…
– Сколько же вам лет?
– В следующем году – 60. Столько не живут.
– Как у вас с холестерином?
– Нормально. Я начинаю день с овсяной каши на воде, как ни крути. Кстати, выяснилось: самые холестериновые яйца – перепелиные. Наименее – страусиные. И мясо самое полезное – это страусиное. А сейчас новая история, новая фенька появилась, будто суп вреден. Они говорят, что суп – это всего-навсего переваренные овощи с жирной водой. Вот можно же было сказать такую гадость, чтобы было невкусно есть наш борщ!
– Образование?
– В 1973 году закончил Московский университет, в 1986-м – Строгановку.
– А почему вдруг Строгановка?
– Строгановка не вдруг, а вдруг – это университет. Мои папа-мама – художники. Брат, двоюродная сестра – художники, дядя – скульптор, все вокруг, все друзья – художники.
– Почему тогда не сразу в Строгановку?
– А потому, что родители должны железной рукой отводить ребенка туда, куда они считают нужным, чтобы он не терял потом время. Хотя нельзя сказать, что я потерял какие-то годы. Все пригодилось, все. Даже служба в армии! И то, как меня научили офорту, с которым я уже 20 лет не расстаюсь, – это теперь мое основное занятие.
– Ваша первая кулинарная программа на ТВ?
– «Охотники за рецептами», которую мы делали с Любой, моей покойной женой. Потом она прервалась, а вот недавно, прошлым летом, мы начали ее вновь – с Машей, с дочкой, с Мариэттой.
– Как вы относитесь к тому, что по телевизору рекламируют исключительно какую-то несъедобную еду – консервированные продукты, напитки, супы из пакетиков?
– Это странно, но понять можно. Им надо продать – они рекламируют.
– У вас вообще душа болит за желудок нашего народа?
– Вы знаете, кто-то, по-моему, из американцев сказал, что если ты станешь заботиться о себе и о благосостоянии своей семьи, и так будет поступать каждый, то тогда в целом вся нация будет… Поэтому я волнуюсь прежде всего за свой и дочкин желудки, за желудки друзей.
– Самый полезный рецепт от Цигаля?
– Это так называемая метелка. Это то, что папа мой ел всегда по утрам. Это тертые (кстати, сырые и на мелкой терочке) свекла, яблоко, морковь, немножко капустки, немножко грецких орехов, и лимонным соком все это сверху или ложечку меда. Если вы это будете есть по утрам, то жить будете вечно.
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