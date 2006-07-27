Дважды потерянный

ЭТОГО щенка Алексей ждал долго. Консультировался у питерских и московских знатоков породы, не раз ездил смотреть родившихся таксят - выбирал... Ему нужен был не диванный лежебока, а надежный спутник для лесного досуга. С охотничьей родословной. С характером.

Фирс стал настоящим подарком судьбы. Этот трехнедельный рыжий несмышленыш, будучи взят на руки (он свободно помещался в ладони), тут же лизнул его в нос.

- Ну все, пес нашел хозяина! - радостно сказал Зарубин хозяевам таксы-мамы.

- Не пес нашел хозяина, а вы нашли друг друга, - поправила Алексея хозяйка.

Зарубин не возражал. Была осень 1992-го, инфляция скакала, что твой заяц от гончей. Но Алексей, ни секунды не думая, отдал за щенка все свои отпускные.

Фирс был необыкновенно - даже для таксы - умен, и устраивал хозяина в главном: не терял голову, не рвал на охоте зверя на части. Даже если получал от лисы хорошую взбучку.

Сам ветврач Зарубин называл себя охотником скорее для проформы. Он, в отличие от нас, хорошо знает, как мучаются больные или раненые животные - потому без нужды и не стрелял в них никогда. Но как еще объяснить людям, зачем он без конца таскается по ленинградским и карельским лесам с таксой? Это вопрос из серии: «Тургенев, а на фига вы опять претесь в лес?» На него нельзя ответить сколь-нибудь вразумительно. Почитайте Тургенева. Если повезет - найдете ответ.

А Зарубину нужен был партнер. Жена и подрастающий сынишка, хотя и обожали Фирса, но долгие - по нескольку дней - лесные прогулки не выдерживали. Да и не понимали, зачем лазить по буреломам, когда в городе - столько интересного. Смешные люди!..

Охотничье ружье Алексей применял всего несколько раз в жизни. Так что лесных трофеев в доме было немного - и всего одна лисья шкура. Эту лису Фирс, как истинный потомок такс-охотников, не задушил в норе, а мастерски из норы выгнал. Как и положено - под выстрел хозяина.

Двуногая охота

ЗА ПЕРВЫЕ четыре года своей жизни Фирс взял все мыслимые награды на выставках и полевых испытаниях. Ему не было равных в охоте на лису, на утку, в испытаниях «по кровяному следу». Он даже взял диплом II степени по труднейшей для таксы охоте на кабана-подсвинка. (Такса, разумеется, не может «завалить» такую зверюгу, но найти в лесу и удерживать ее на месте до подхода хозяина - ей вполне по силам.) Словом, в кругу таксятников Питера и окрестностей Фирс котировался высоко. Слава его и вышла ему боком. На выдающегося рыжего охотника «положили глаз» охотники двуногие...

Алексей в тот вечер отсутствовал допоздна. Принимал трудные роды у английской боксерши. Измученный ветврач почувствовал неладное, едва перешагнув порог своей квартиры. Навстречу ему с восторженным лаем не выбежал Фирс, а вышли зареванные жена и сын.

Выяснилось, что жена засиделась у подруги и гулять с таксой вышел десятилетний сын. С его слов выходило, что в парке, где собаку обычно и выгуливали, двое дяденек заговорили с ним, засюсюкали с Фирсом. Они, что сразу многое объяснило Алексею, звали таксу по имени. В общем, один из незнакомцев попросил мальчика показать, где тут поблизости ларек: сигарет купить, а ему, мальцу, - мороженого. Уж каким образом второй дядька скрутил и засунул в рюкзак недоверчивого к посторонним Фирса - неизвестно. Но оба они запрыгнули в машину и умчались. Номера автомобиля заливающийся слезами сын, конечно, не запомнил...

Алексей давал объявления в газеты, развешивал рукописные «Пропала собака!» на заборах и столбах по всему Василеостровскому району. Какое-то время еще надеялся, что похитители объявятся сами. Бывают ведь такие случаи: украдут собаку, а потом звонят, мол, нашли вашего питомца, гоните монету! Однако Фирс исчез без следа на два долгих года.

Собачникам не надо объяснять, какая это трагедия для семьи, искренне любящей своего пса. Людям, равнодушным к собакам, объяснять это не имеет смысла - они не поймут. А Фирс для Зарубиных был все равно что второй ребенок.

Однажды с утра в воскресенье Алексею позвонил приятель.

- Слушай, старик! Может, я и ошибаюсь, ты, главное, не волнуйся... Тут на выставке, по-моему, твоего Фирса выставлять собираются!

- Адрес, адрес говори! Где вставка проходит?!.. - орал в трубку Алексей, переполошив этим криком весь дом.

Через двадцать минут кое-как одетые, заспанные и непричесанные, Зарубины буквально влетели в спортзал, где проходила выставка. У ринга такс они тут же обнаружили Фирса, понуро сидевшего на поводке у ног вальяжного и богато одетого мужчины. (Позже сын твердо говорил, что этого дядьку раньше не видел и таксу украли другие.) Что тут началось! Фирс, узнав своих, захлебывался радостным лаем, переполошив и заразив им всех других собак. В этом общем гаме и вое Зарубин, едва чмокнув в мокрый нос любимца, вне себя полез с кулаками на незнакомца. Нескольким посторонним мужчинам с трудом удалось удержать Алексея от расправы. Под шумок вальяжный дядя, на свое счастье, успел смыться...

Бой с барсуком

- ПУСТЬ он лучше дома нагадит, но с Фирсом гулять теперь буду только я! -

предупредил Алексей домашних.

Кто бы возражал! С Фирсом после его чудесного возвращения все Зарубины носились как с писаной торбой. Алексей опытным взглядом ветврача определил, что содержали эти годы собаку хорошо. Но и охотиться ему приходилось: на морде наличествовал заросший, но все равно ужасный на вид шрам. Вообще-то, только идиот мог пойти на выставку с краденой собакой. Что ж, подумал Алексей, вероятно, он и был идиотом, этот дядя-заказчик, увешанный золотом, как новогодняя елка мишурой.

Фирс ни одной норы в лесу больше не пропускал. Если раньше словесного запрета Алексея хватало, чтобы пес остановился, то теперь он словно бы и не слышал хозяина. Бороться с этой привычкой Алексей не стал - собака рабочая, в хорошей форме, пусть уж работает, если есть желание. Это обстоятельство и стало главной причиной второй потери Фирса...

Ему тогда шел уже десятый год - еще не пенсионный возраст для рабочей таксы. Фирс был так же неутомим в долгих лесных переходах, так же шаловлив и жизнерадостен.

Вот только норы по большей части в лесах северо-запада России опустели. Фирс, быстренько обследовав очередные звериные катакомбы, выбегал наружу, набравшись подземных впечатлений и кучи блох. И коротко гавкнув, тем самым давал хозяину понять: пусто!

У этой норы он поднял шерсть на загривке, напружинился. Глаза у него заблестели. Алексей понял - здесь зверь.

- Ну, вперед, малыш! Чего ты ждешь? - поощрил он Фирса.

Такса молча ушла в нору. И больше не вернулась.

Алексей понял, что там - не лиса, а барсук. Зверь втрое больше таксы, бесстрашный и беспощадный боец. Его толстую шкуру с жесткими проволочными волосами и мощным слоем подкожного жира таксе прокусить практически невозможно. Зато один удар его здоровенных когтей может собаку убить. Только бешеным агрессивным натиском такса может выгнать этого зверя наружу.

Фирс подал голос из-под земли. Значит, нашел барсука. Но лай тут же неожиданно оборвался. В зловещей тишине Алексей, не веря в неизбежное, двое суток провел у норы, звал Фирса. Любимая такса так не вышла.

Он не мог позвать на помощь

ПРОШЛО еще четыре года. Другую собаку ветврач Алексей Зарубин так и не завел. Перед выездом «на усыпление» старых животных всегда уточнял: не таксу ли нужно усыпить? От этого он всегда отказывался. А тут словно затмение какое-то нашло - не переспросил по привычке. И нашел в незнакомой квартире умирающего от старости Фирса...

Люди, у которых пес прожил эти годы, были заядлые грибники. Они и нашли Фирса в лесу. Окровавленный, едва живой, он сумел все же выползти из норы. Он и выжил-то чудом, только благодаря врожденной невероятной живучести, присущей таксам. Если бы тогда, у норы, Алексей мог услышать хоть какой-то звук, он не ушел бы. Раскопал, достал, забрал с собой, вылечил... Но у пса была разорвана гортань, и подать голос он не мог.

Конечно, об усыплении собаки не могло быть и речи. Алексей увез Фирса домой. И отдал все свои знания и искусство ветврача для того, чтобы пес прожил в родной семье еще хоть немного. И, как это ни удивительно, Фирс прожил почти полгода. Он, безусловно, вспомнил свой прежний дом, своих хозяев. Ходил, правда, с трудом. Но остаток своих дней прожил все же не в мучениях, а в покое и любви домашних.

Только после смерти Фирса Зарубины завели себе другую собаку. Конечно же таксу. Этого полугодовалого рыжего бандита зовут Пирс. Он уже подает большие надежды как охотник и компаньон лесного путешественника Алексея Зарубина.