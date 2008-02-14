Цирк Никулина. Дубль первый

В ЖУРНАЛИСТИКЕ учат – важна первая фраза. Если зацепит, читатель, считай, уже на крючке. Думаю, этот принцип применим не только для работников пера. И в новой цирковой программе (режиссеры Оксана Дружинина и Феликс Михайлов), которая начинается с одного из самых опасных и эффектных номеров «Колесо смерти», зрителя как раз ловко цепляют на крючок.

Представьте два широких колеса, соединенных длинными металлическими перекладинами, в которые запрыгивают два акробата (дуэт «Риск») и начинают раскручивать всю конструкцию, без остановки двигаясь по внутренней плоскости колес. Потом один из них переходит на внешнюю часть, делает сальто, прыжки, кульбиты, то и дело рискуя упасть. Высота – метров десять, страховки нет, зрители только и могут, что вскрикивать и хвататься друг за друга. Страшно! Вскоре появляются змеи и крокодилы, которых дрессировщики Гончаровы любезно предлагают потрогать зрителям первого ряда. Понятно, что кричит не только первый ряд, но и несколько следующих… Впрочем, не так все пугающе в первом отделении. Есть там и лиричные, красивые номера – хула-хупы (Виктория Багрова), воздушные гимнасты на ремнях Юлия и Александр Волковы, каучук (Мария Ефремкина), есть замечательный номер с дрессированными пуделями народного артиста России Петра Простецова и акробаты-вольтижеры под руководством Юрия Тюкина.

Второе отделение тоже начинается с захватывающего и опасного номера. Дрессировщик Владислав Гончаров впервые в России показывает аттракцион со львами. Нужно заметить, что свой номер он подготовил «с нуля», не имея за плечами традиционной поддержки в виде династии. И аттракцион получился выше всяких похвал. Гончарову удалось добиться многого: синхронной работы хищников, близкого контакта с животными, оригинальных трюков.

Во втором отделении выступили великолепные групповые жонглеры под руководством Елены Дрогалевой, которая очень стильно смотрится в образе Марлен Дитрих. Артисты легко перекидываются семнадцатью булавами, при этом свободно и артистично двигаются. И практически – ни одного завала!

А на финал – акробаты на встречных качелях под руководством Дмитрия Жукова – последняя доза адреналина зрительному залу. Семеро артистов виртуозно исполняют трюки на движущихся качелях. Кстати, это редкий цирковой жанр из-за своей повышенной опасности.

Но надо признать, что чувство меры режиссерам иногда изменяло. Клоунские репризы – группы под руководством Алексея Емелина – хороши, но временами затянуты, что нарушает пропорцию общей композици программы. Номер «Ренское колесо», который идет сразу за «Колесом смерти», явно недоработан. По своей трюковой и темповой слабости смотрится невыгодно на фоне остальных. После «смертельного» колеса выглядит почти как пародия. Можно было бы придраться и к некоторым стилистическим недоработкам, но не хочется.

Главное, что представление оставляет чувство радости, вдохновения и желания прийти в цирк еще раз. И конечно, в этом заслуга всех создателей программы: живого оркестра под управлением Петра Драновского, композиторов Дениса Гарнизова и Льва Землинского, хореографов Лики Шевченко и Любови Корженко, художника по костюмам Екатерины Котовой, а также всех тех, кто остался за кадром этого необычного кино.