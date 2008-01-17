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Совсем не ботаник

Павел Любимцев всегда выступает по делу

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Совсем не ботаник
Павел Любимцев – луч света в луже грязи

 – ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЙ натуралиста» сами ушли или вас попросили?

 – Сам ушел. Но, к сожалению, с тяжелыми обстоятельствами. Мои продюсеры Саша Коняшов и Миша Ширвиндт за пять последних месяцев работы не заплатили мне ни копейки. Поначалу я еще надеялся, а потом не выдержал и сказал: «Подавитесь вы своими деньгами!» На этом мы расстались. А поскольку мы люди свои, то никаких договоренно-стей у нас не было, поэтому судиться с ними я не буду. Своих кинуть, конечно, проще. Но кидалам хорошо не бывает. Им это обязательно отольется.

 – В своих интервью вы всегда говорите открыто, не боитесь называть фамилии. Вы и в жизни такой смельчак?

 – Я считаю, что говорить нужно то, что думаешь, и не надо этого бояться. В каком-то смысле это даже выгоднее. Потому что есть определенность. Если я не приемлю человека, то лучше, чтобы он это знал! А если я буду ходить вокруг да около, то это никому никакой пользы не принесет. Хотя о себе всегда думал, что я человек робкого десятка. Например, очень боюсь высоты.

 – Телевизионщиком вы себя не считаете. Говорите, что на ТВ не работаете, а лишь делаете свои программы. Чем вам ТВ не угодило?

 – Всем! Наше ТВ плодит дегенератов и способствует вырождению народа. Я 25 лет работаю на литературной эстраде и читаю концерты в средних школах. И знаете, что я вижу? Наши дети разучились слушать, они не умеют держать внимание, превратились в такое поколение дергунчиков. И это все ТВ, реклама!

 – Но хоть что-нибудь вы смотрите по телевизору?

 – Канал «Культура». Не могу сказать, что мне там все нравится, но это нормальное ТВ. Сегодня я давал интервью на радио «Орфей» Владимиру Молчанову. Так он мне говорит: «А знаете, что про вас говорят? Луч света в луже грязи». Мне было лестно такое услышать.

 – Помимо двух «ТЭФИ» вы удостоены звания заслуженного артиста России. Что для вас значимее?

 – Недавно я получил еще звание заслуженного деятеля искусств. Конечно, это приятно. Но гордости хватает на пару дней, а дальше уже жизнь. «ТЭФИ» получил не лично я, а передача. Но моего участия в этих статуэтках тоже немало. Сейчас «Путешествия натуралиста» ведет актриса Марина Голуб. Посмотрим, что они там получат. А честолюбие бывает разное. Честолюбие, при котором человек стремится хорошо делать свое дело, я уважаю. А честолюбие, когда человек спит и видит, чтобы на всех заборах было написано его имя, – это дешевка. И у меня такого честолюбия нет.

 – У вас много профессий: и актер, и чтец, и телеведущий, и преподаватель. А как о себе думаете, когда остаетесь один?

 – Работа в моей жизни стоит на первом месте. Наверное, я трудоголик, во всяком случае, не умею отдыхать.

 – Вот вы говорите, что не умеете отдыхать. Выходит, кроме работы, никуда не ездите?

 – Не езжу. Я даже не помню, когда отдыхал в последний раз. Как только заканчивается одна работа, так сразу начинается другая.

 – Вас устраивает такой образ жизни?

 – Устраивает. Правда, с возрастом я стал уставать, мне все-таки уже 50. Вообще мне в жизни повезло, и я объясняю это судьбой. К дыханию судьбы надо уметь прислушиваться, понимать, куда она ведет, и двигаться в заданном направлении.

 – В «Путешествиях натуралиста» вы рассказывали о животных, в «Городском путешествии» рассказываете о городах. Что вам ближе, интереснее?

 – Животные в «Городском путешествии» тоже присутствуют. Вот сегодня была передача о Берлине, где мы показали Берлинский зоопарк. Я всегда рассказываю только о том, что знаю и что мне интересно.

 – Во скольких странах вам удалось побывать?

 – В 45.

 – Нашли ли такое место, куда бы хотелось возвращаться вновь и вновь?

 – Не буду лукавить. Такого места я не нашел. Бесконечно возвращаться хочется только в Москву, домой, на родину. А что касается поездок, то это интересно, но утомительно.

 – Говорят, что вы равнодушны к материальным благам. Насколько это верно?

 – Я отвечу словами Михаила Светлова: «Я могу прожить без необходимого, но без излишеств я прожить не могу». То же самое могу сказать и о себе. Мне мало что нужно, но излишества нужны. Например, мне нужны день­ги, чтобы доехать домой на такси или кому-то сделать дорогой подарок… Хотя если так случится, что я останусь без ТВ, которое приносит мне приличные заработки, то все равно проживу. Ничего страшного для меня не случится.

 – Вы живете с мамой. Что она говорит о «Городском путешествии»?

 – Маме все нравится, она меня не критикует. Мама у меня очень хорошая.

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