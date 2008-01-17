Совсем не ботаник

– ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЙ натуралиста» сами ушли или вас попросили?

– Сам ушел. Но, к сожалению, с тяжелыми обстоятельствами. Мои продюсеры Саша Коняшов и Миша Ширвиндт за пять последних месяцев работы не заплатили мне ни копейки. Поначалу я еще надеялся, а потом не выдержал и сказал: «Подавитесь вы своими деньгами!» На этом мы расстались. А поскольку мы люди свои, то никаких договоренно-стей у нас не было, поэтому судиться с ними я не буду. Своих кинуть, конечно, проще. Но кидалам хорошо не бывает. Им это обязательно отольется.

– В своих интервью вы всегда говорите открыто, не боитесь называть фамилии. Вы и в жизни такой смельчак?

– Я считаю, что говорить нужно то, что думаешь, и не надо этого бояться. В каком-то смысле это даже выгоднее. Потому что есть определенность. Если я не приемлю человека, то лучше, чтобы он это знал! А если я буду ходить вокруг да около, то это никому никакой пользы не принесет. Хотя о себе всегда думал, что я человек робкого десятка. Например, очень боюсь высоты.

– Телевизионщиком вы себя не считаете. Говорите, что на ТВ не работаете, а лишь делаете свои программы. Чем вам ТВ не угодило?

– Всем! Наше ТВ плодит дегенератов и способствует вырождению народа. Я 25 лет работаю на литературной эстраде и читаю концерты в средних школах. И знаете, что я вижу? Наши дети разучились слушать, они не умеют держать внимание, превратились в такое поколение дергунчиков. И это все ТВ, реклама!

– Но хоть что-нибудь вы смотрите по телевизору?

– Канал «Культура». Не могу сказать, что мне там все нравится, но это нормальное ТВ. Сегодня я давал интервью на радио «Орфей» Владимиру Молчанову. Так он мне говорит: «А знаете, что про вас говорят? Луч света в луже грязи». Мне было лестно такое услышать.

– Помимо двух «ТЭФИ» вы удостоены звания заслуженного артиста России. Что для вас значимее?

– Недавно я получил еще звание заслуженного деятеля искусств. Конечно, это приятно. Но гордости хватает на пару дней, а дальше уже жизнь. «ТЭФИ» получил не лично я, а передача. Но моего участия в этих статуэтках тоже немало. Сейчас «Путешествия натуралиста» ведет актриса Марина Голуб. Посмотрим, что они там получат. А честолюбие бывает разное. Честолюбие, при котором человек стремится хорошо делать свое дело, я уважаю. А честолюбие, когда человек спит и видит, чтобы на всех заборах было написано его имя, – это дешевка. И у меня такого честолюбия нет.

– У вас много профессий: и актер, и чтец, и телеведущий, и преподаватель. А как о себе думаете, когда остаетесь один?

– Работа в моей жизни стоит на первом месте. Наверное, я трудоголик, во всяком случае, не умею отдыхать.

– Вот вы говорите, что не умеете отдыхать. Выходит, кроме работы, никуда не ездите?

– Не езжу. Я даже не помню, когда отдыхал в последний раз. Как только заканчивается одна работа, так сразу начинается другая.

– Вас устраивает такой образ жизни?

– Устраивает. Правда, с возрастом я стал уставать, мне все-таки уже 50. Вообще мне в жизни повезло, и я объясняю это судьбой. К дыханию судьбы надо уметь прислушиваться, понимать, куда она ведет, и двигаться в заданном направлении.

– В «Путешествиях натуралиста» вы рассказывали о животных, в «Городском путешествии» рассказываете о городах. Что вам ближе, интереснее?

– Животные в «Городском путешествии» тоже присутствуют. Вот сегодня была передача о Берлине, где мы показали Берлинский зоопарк. Я всегда рассказываю только о том, что знаю и что мне интересно.

– Во скольких странах вам удалось побывать?

– В 45.

– Нашли ли такое место, куда бы хотелось возвращаться вновь и вновь?

– Не буду лукавить. Такого места я не нашел. Бесконечно возвращаться хочется только в Москву, домой, на родину. А что касается поездок, то это интересно, но утомительно.

– Говорят, что вы равнодушны к материальным благам. Насколько это верно?

– Я отвечу словами Михаила Светлова: «Я могу прожить без необходимого, но без излишеств я прожить не могу». То же самое могу сказать и о себе. Мне мало что нужно, но излишества нужны. Например, мне нужны день­ги, чтобы доехать домой на такси или кому-то сделать дорогой подарок… Хотя если так случится, что я останусь без ТВ, которое приносит мне приличные заработки, то все равно проживу. Ничего страшного для меня не случится.

– Вы живете с мамой. Что она говорит о «Городском путешествии»?

– Маме все нравится, она меня не критикует. Мама у меня очень хорошая.