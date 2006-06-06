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Темная сила

Колдовство для спасения семьи ее и погубило

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Темная сила
Коллаж Р. ХАПИЛИНА
Ни уехать, ни уйти...

НЕ СЛОЖИЛАСЬ у тракториста-механика Бориса Копосова, жителя небольшого села под Ливнами Орловской области, семейная жизнь. Хотя, на посторонний взгляд, все вроде было ладно - купил хороший дом, по совету матери женился на односельчанке Галине, родили двух девчонок-погодков. Не было главного - любви. Что ж, такое случается сплошь и рядом. И гораздо чаще, чем принято думать...

Чем дальше, тем больше Борис тяготился семьей. Сколько раз он порывался бросить жену и уехать, куда глаза глядят. Даже любимые дочки не могли его остановить. Бросал наспех собранный чемодан с пожитками в кузов попутной машины, садился в кабину. Но ни разу не мог отъехать дальше нескольких километров от села. На мужика нападали настоящие корчи, он становился мокрым от проливного пота и прямо темнел лицом. Скрипел зубами, пытался терпеть до последнего. Но когда становилось совсем уж невмоготу, просил озадаченного его видом водителя:

- Стой, друг. Не могу я дальше ехать...

Выходил из машины, падал в траву и в бессильном отчаянии плакал. А чаще просто лежал в беспамятстве, как куль муки. Или муки?

Иногда, пытаясь уехать, просил связать себя, мучился и выл в голос. Тогда сердобольные водилы глушили мотор и вытаскивали Бориса на воздух. Бывало, прямо перед поездкой напивался в стельку. Но тогда, как назло, машина по дороге ломалась. Причем так, что починить ее в поле и ехать дальше не удавалось...

Борис знал причину этим своим страданиям, догадывались о ней и односельчане. Мать его, Анна Копосова, была категорически против развода сына с женой. Всегда говорила:

- И что с того, что любовь кончилась, сынок? Я с твоим отцом покойным, думаешь, столько годов прожила без претензий? Живут люди и без любви - семья главнее, дети.

Присушки не помогли

БАБУШКА Аня души не чаяла в младшенькой внучке, Веруне, только что не молилась на нее. Девчонка и впрямь была умницей и просто кукольной красоты - хоть сейчас на шоколадную обертку! И чтобы любимая внученька всегда была рядом, бабушка пускалась во все тяжкие. Она видела, что семья сына медленно, но верно разваливается, и боролась с этим. Потому что Галя при разводе уехала бы вместе с детьми, не раздумывая. Подолгу бабушка Аня задушевно беседовала и с сыном, и со снохой. Последней все давала практические «народные» советы, как вернуть мужнину любовь...

Тут надо пояснить, что бабушку Аню в округе уважали как толковую знахарку. Мало того, что от всевозможных болезней умела вылечить и людей, и домашний скот. Даже адово создание - радиоактивное чернобыльское облако, накрывшее в 1986 г. Орловскую область, - ее семью словно бы обошло стороной. Никто из Копосовых (сын и дочь Анны, две ее сестры) от радиации не пострадал. Выпоила бабка всех тайными травяными настоями. Дети и внуки все, как на подбор, рождались здоровенькими и розовощекими - в отличие от большинства других в округе.

Для спасения семьи сына Бориса она использовала и заговоренные травы, и присушки-привороты. Но это не помогало. Поняв, что ее сил не хватит, Анна Копосова прибегла к последнему средству - обратилась к настоящей колдунье, бабке Зинаиде из соседней деревни. Ее темная слава не только до Орла дошла, но и из самой Москвы к ней редкий день не приезжали люди с просьбами о помощи...

Что именно бабка Зинаида сделала - нам уже не узнать. Она уже держит ответ за свои дела перед Богом. Но то ее колдовство удалось на сто процентов: словно какая-то невидимая сила тянула теперь Бориса домой. Раньше, бывало, частенько ездил он в Ливны, в Орел, а после учиненного над ним колдовства уже за околицей ему становилось дурно... Не раз просил мать: Христом Богом тебя заклинаю, сними ты с меня этот заговор! Неужто не видишь, что не могу я с Галей жить, не хочу! Мать всячески отрицала свою причастность к колдовству. Однажды Борис сказал:

- Пусть колдовство твое меня здесь держит. Но любви к жене нелюбимой ты мне присушить не сумела. Значит, не на все твоя воля! Не всесильная ты. А сына, мать, ты потеряла...

Анна Копосова большого значения этим горьким словам не придала. Главное было сделано: любимая Веруня остается с ней.

Смерть не приходит одна

ПОСЛЕДНИЕ свои дни Борис провел на реке. Ни работать он не мог, ни есть, ни пить. Сидел, высохший, как жердь, с рассвета до темна на берегу неторопливой Кшени, пустым взглядом смотрел на воду... Здесь его и нашли, мертвого. Неестественно черного, буквально угольного цвета. Как будто молния в мужика ударила и сожгла. Хотя с неделю до этого даже грибного дождичка не было...

В селе открыто обвинили Анну Копосову в этой смерти.

- Разве ты мать?! До чего родного сына довела! - причитали над закрытым гробом сельчанки. - Нашла на кого колдовать, иудино племя! Такого справного мужика в могилу свела!

После похорон Анна Копосова на улицу выходила только в случае крайней нужды. Галине бабы тоже прохода не давали:

- Ты что же дурочкой-то прикидываешься? Из-за тебя Борис мучился, зачем же нужно было его до смерти доводить? Все равно счастья не было, так развелась бы по своей воле! - и плевали ей вслед.

Так они достали Галину, что, едва получив официальный статус вдовы, она в тот же день забрала детей и уехала. В своем селе, полугода не прошло, вышла замуж за Семена по кличке Колотуха. Кличку ему дали не случайно - кулаки у этого амбала были размером с дыню. И по пьяни он любил пускать их в ход, не задумываясь о по­следствиях. К своим тридцати с копейками Семен этот уже дважды отсидел «по хулиганке», изуродовав двоих в пьяных драках. А выпить он любил. И когда под рукой не оказывалось никого другого, гонял колотухами Галину и девчонок. Частенько они ходили в синяках...

Этими кулачищами он однажды, перебрав самогону, и забил жену. Пока по осенней грязище из райцентра добралась скорая, помощь Галине уже была не нужна. В обоих селах жители, вспоминая Бориса, судачили: это ей наказание свыше, нельзя свое счастье на несчастье других строить...

Семен сел по максимуму - на восемь лет «строгача».

Анна Копосова, будучи уже на седьмом десятке, все же «выбила» у областного собеса опекунство над внучками. Но подросшие Люба и Вера, ангелочки 12 и 13 лет, зная от людей страшную историю смерти родного отца, к бабушке относились, как волчата. Разве что не кусались.

Года через полтора такой, прямо скажем, невеселой жизни Анна Копосова умерла. Местный священник отпевать ее отказался. А проститься с покойницей, несмотря на то, скольким людям она в своей жизни помогла, пришло всего несколько человек. Не простили бабушке Ане люди того, что она натворила с собст­венным сыном...

Девчонок определили в дет­дом.

«Не будет мне жизни»

СЕГОДНЯ на селе не знают, что творится со старшей, с Любой. После детдома сестры на родине появились вместе только один раз - чтобы продать родительский дом. К бабкиному жилищу с заколоченными окнами они и близко не подошли. На участливые вопросы односельчан, что делать с этой частью их наследства, ответили... матом. В переводе на цензурный язык: что хотите, то и делайте. А лучше всего - спалите. Чтоб и памяти о бабке не осталось. На могиле отца, к слову, сделали дочки цветничок, посадили анютины глазки. На бабушкин последний приют - не взглянули даже.

Люба, по некоторым сведениям, уехала куда-то на Дальний Восток. И вот уже несколько лет от нее ни слуху ни духу. Может быть, хоть ее проклятие за бабкин грех не преследует. А вот Веруня, любимая бабушкина внучка... О некоторых подробностях ее жизни в селе знают.

Сельский фельдшер Юрий Романыч с месяц назад ездил по своим надобностям в Орел. Там, на привокзальной площади, узнал в грязноватой, трясущейся с похмелья бомжихе с колтуном немытых волос Веру Копосову. Накормил ее в буфете, купил «чекушку», расспросил о жизни.

Выяснилось, что красавица Вера - профессиональная воровка «по мелочи». Дважды уже на зоне парилась за это дело. «Муж? Был вроде, да сейчас сидит! Дети? Не будет у меня детей, об этом я уже позаботилась, дядя Юра».

- Поехали со мной, Вера! - искренне позвал фельдшер. - Домов у нас пустых - уйма. Пойдешь работать. Поможем всем селом, мы, чай, не совсем уж чужие тебе!

Вера ответила Юрию Романычу, как он потом рассказывал, неожиданно трезво - и по тону, и по смыслу:

- Нигде не будет мне нормальной жизни. Гадалка одна сказала: грех большой твоя бабка совершила, сына до смерти замучила. И до четвертого колена твой род этот грех будет искупать. Откуда вот она про меня это знает, а? А я про себя решила: судьбу не обманешь, но детей я рожать не буду. Чего им, невинным, мучиться? Пускай уж я одна, любимая внучка, за бабкину любовь и грех отвечу.

Не мной замечено: жизнь - богаче вымысла. В жизни иной раз случаются истории, которые и в дурном сне не привидятся. А что касается этой трагедии, то она произошла в семье моей, пусть и дальней, но все же родни...

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