Русская жизнь английского фермера

ЭЛЕКТРИЧКА Москва-Петушки переполнена здоровыми молодыми мужиками. Это возвращаются с отхожего промысла охранники многочисленных столичных офисов, складов и магазинов. Разбившись по землячествам, мужики шумно выпивают. Продвигаюсь от компании к компании. Палпосадские, орехово-зуевские, а вот и петушинские. На прямой вопрос: «Почему оставили кре­стьянство?» отвечают народной присказкой: «На земле не быть богату, а быть горбату!»

В средней полосе отличить работающее хозяйство от заброшенного несложно. Если видите, как во внутренностях полуразобранного комбайна копается перемазанный машинным маслом работяга, а рядом оживленно матерятся еще двое, значит, техника работает, живет хозяйство. А вот если подступы к тракторам и сеялкам поросли метровой травой - хозяин давно махнул рукой на сельское предпринимательство.

Чтобы ездить по местным буеракам, фермер Джон Кописки приобрел у военных армейскую бронемашину камуфляжной расцветки. Она - словно воплощение надежности в его хозяйстве. Ведь починка на его ферме - событие редкое.

- Что там чинить? - удивляется механизатор Серега, похлопывая по борту трактор американского производства «Джон Дир». - Она же «нулевая», с завода! На моем тракторе только магнитола накрылась.

Кроме магнитол на комбайнах и тракторах Джона Кописки установлены кондиционеры и рации. Благодаря такой технике и механизаторы у него подобрались молодые. Разъезжать по полям в комбайне с салоном, как в иномарке, - это не в отечественной развалюхе трястись.

Разглядывая машинный двор фермы, я не сразу опознал в нарядных синих строениях напротив - коровники. Помогло мычание буренок. Ухоженные кормилицы спокойно лежат на удобных американских матах в прохладном просторном помещении. Прохладно здесь потому, что боковые стены как таковые отсутствуют. Вместо них - специальные шторы-жалюзи канадского производства, которые обеспечивают вентиляцию. Буренка может достаточно свободно двигаться в пределах такого коровника, летом ей не жарко, а холода скотина переживает спокойно. И никакого навоза рядом! На ферме дейст­вует автоматизированная система навозоудаления и перекачки его на близлежащие поля.

Сейчас у фермера почти 2 тыс. дойных коров. А неподалеку от основного комплекса фермы в селе Воспушка уже строится еще одна на 2 тыс. датских буренок.

Аргумент чиновника

«У Джона деньги есть и на современную технику, и на породистую скотину. Наши селяне ему не ровня. А столичные богатеи деньги в яхты вкладывают, а не в животноводство», - разводит руками начальник районного управления сельского хозяйства Людмила Никитина.

Между тем в советское время в Петушинском районе насчитывалось 14 тыс. голов крупного рогатого скота. А сегодня сельское хозяйство - головная боль местных властей.

Лев Толстой по-английски

В РОССИЮ Джон приехал в 1991 г. как исполнительный директор компании Balli Trading London, занимавшейся торговлей углем. О сельском хозяйстве он тогда и не помышлял. Но как рассказывает Джон, «мне хватило трех дней в России, чтобы принять решение остаться». Начальный капитал на торговле углем Джон уже сколотил. К тому же он был лично свободен: со своей английской женой не жил лет восемь, а дети выросли. Бегство от суеты города? Поиск смысла жизни? Джон не говорит. «Что такое торговля углем? Купил - продал. А я хочу что-то оставить своим детям», - лишь скупо поясняет он.

Сперва англичанин выкупил полуразвалившиеся коровники совхоза «Клязьминский». Работать ему приходилось наравне с другими: заготавливать корм, чинить здания. За буренками даже ухаживала его новая русская жена.

И дело не в деньгах. Средства у англичанина имелись, зарплату работникам он назначил выше средней по району. Но даже хорошие деньги не могли удержать людей от пьянства. Не оправдывали ожиданий и «исключительно надежные люди», пришедшие по рекомендации бывшего председателя совхоза. А у Джона разговор короткий: за пьянство и прогул - увольнение без разговоров.

«Уходили со слезами на глазах», - рассказывает работница Марья Сергеевна. А вот она с мужем работает на Джона с самого начала и уже свыклась с новой трудовой дисциплиной. Зато теперь в доме есть новый телевизор, холодильник. Купили в кредит. Доярка у англичанина получает 6-7 тыс. руб., механизатор в страду - в два раза больше.

Сейчас фермера называют по-простому - Джон. Редко кто скажет «англичанин». Рослый, широкоплечий, с окладистой бородой и внимательными светлыми глазами, Джон напоминает набожного старосту дореволюционной деревни. От преж­ней жизни остался акцент и деловая хватка бизнесмена.

Питание 6 раз в день

ПЕРВОНАЧАЛЬНО Джон вложил 9 млн. рублей. Восстановил часть скотных дворов, закупил телят - сначала российских, а потом датских. В 2002 г. в его хозяйстве было уже 300 коров. Вот только прибыли они не приносили. Слишком велики были издержки на приобретение и содержание техники.

Англичанин взялся за расчеты. Выходило, что в России, чтобы получать от сельского хозяйства прибыль, нужен другой размах. Содержать ферму на 200-300 животных невыгодно, но при 400 коровах вложения отбиваются, и дальше идет хорошая прибыль.

Кроме того, фермер поехал набираться передового опыта на молочных фермах Чехии, Голландии, США. В виде экс­перимента отказался от колхозной практики держать скот в отапливаемых коровниках, при +20°C. Оказалось, что, находясь с рождения в холодных помещениях, телята закаляются и меньше болеют. И если раньше ежегодно до 30 телят терялось по причине болезней, то с переходом на холодное содержание не было ни одного случая падежа. Плюс сократились затраты на отопление.

На следующем этапе реформирования Джон изменил режим питания коров с трехразового на шестиразовый. И отказался от выгона скота на выпасы. Теперь буренки проводят всю свою жизнь в коровниках, питаясь специально подобранным кормом. В сутки его корова дает 23 л молока, а совхозная лишь 7 литров.

На каждую буренку составлен бизнес-план. Компьютеры хранят данные о надоях. И в зависимости от того, сколько корова дает молока, высчитывают объемы положенного ей корма. Кстати, в коровники посторонним вход запрещен. Меня даже с провожатым не допустили до дойки. Мол, занесу заразу.

Пристроить свою продукцию Джону удалось на завод компании «Данон». Если в России всегда ценили жирность молока, то на Западе высший сорт определяют по количеству белка и низкому содержанию соматических клеток. Джон с его датскими буренками и качест­венным кормом собственного производства смог приблизиться к западным стандартам.

«Аглицкая» экономика

ВЛАДИМИРСКИЙ фермер Джон покупает породистую корову в Дании за 68 тыс. рублей. В год она дает 9000 л молока. Его можно продать по 9-10 руб. за литр. Выходит 81 тыс. руб. с одного животного. Из них прибыли - ровно треть (26 тыс. руб.), остальное - зарплата, энергозатраты и прочие накладные расходы. В итоге одна буренка окупается за два года, а потом дает 26 тыс. руб. прибыли в год.

Галерея в храм

А КАК же зависть к чужому успеху? Так, баба Зина добра от англичанина не ждала, а потому очень удивилась, когда Джон на свои деньги выстроил возле фермы часовню в честь святого Власия - покровителя домашней скотины. Местные сперва в штыки встретили приезжего. Но когда чудной «буржуй» взялся восстанавливать в соседних селах давно заброшенные церк­ви, народ его дичиться перестал. Самая известная его постройка - новенькая деревянная церковь на холме вблизи фермы. А чтобы прихожане могли добраться до храма в любую погоду, через заливные луга, прям как в мультфильме, перекинута крытая галерея метров на сто. Вдобавок ко всему Джон и жену русскую подобрал, и православие принял.

Уезжал я, раздумывая, так в чем же сила? Может быть, в духе, в желании работать?