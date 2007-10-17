Основная черта любых прогнозов погоды – чаще всего они не сбываются. Производители электроники предлагают решить эти проблемы, поставив в дом персональный «Гидрометцентр» – погодную станцию.

Что умеют погодные станции?



ПРЕДСТАВЬТЕ владельца дачи, который всегда знает, какая температура и влажность в теплицах, не промерзли ли трубы отопления в подвале, не покрылся ли льдом колодец... И для этого ему не надо ежечасно бегать по участку, следя за термометрами. Все данные с дистанционных датчиков стекаются на экран погодной станции. На что способны такие приборы?

Самые простые приборы стоимостью от 1,5 тыс. руб. умеют только измерять температуру. В корпус станции встроен датчик влажности, но предсказать погоду на улице он не сможет: ведь влажность в комнате совсем не та, что снаружи. Такая станция мало чем отличается от обычного термометра.

Модели «средней» ценовой категории – от 3 до 5 тыс. руб. – снабжены внешним датчиком, измеряющим не только температуру, но и влажность. Это позволяет прогнозировать, будет ли дождь, не похолодает ли за окном. К таким станциям прилагается один датчик.

Если же вы хотите получить данные о погоде не только на улице, но и, допустим, в гараже, можно купить дополнительные. Проводной датчик обойдется в 800–1500 руб., а радиодатчик – в 1,5–2 тыс. рублей. Радиодатчики «питаются» от элементов АА или ААА, менять их надо раз в полгода.

Производители советуют при выборе внешних датчиков обязательно смотреть на технические характеристики. Многие модели не рассчитаны на работу при температуре ниже -20 градусов. Особенно ненадежны в этом смысле датчики влажности – зачастую они отказывают, как только температура опускается ниже нуля.

Для станций с радиодатчиками важно, на каком расстоянии их показания будут улавливаться станцией. В различных моделях сигнал «добивает» на 30, 50 или 100 метров. Это важно, если вы хотите расположить датчики в разных концах дачного участка: в гараже, в доме, в теплице.



Про недостатки



ПОГОДНЫЕ станции умеют предсказывать погоду не более чем на 24 часа вперед. Производители утверждают, что их станции следят за метеоизменениями в радиусе 20–50 км, но это не совсем так. Все зависит от конкретных условий. Если во всем крае идут обложные дожди, то показания прибора, стоящего в квартире, совпадут с общерегиональными. Если же станция указывает на кратковременную грозу – до соседнего района города дождь может и не дойти.

Вероятность, что прогноз станции сбудется, не превышает 70%. Дело в том, что не все показатели эти приборы измеряют с одинаковой точностью. Они хорошо определяют давление – даже самые простые модели показывают его с точностью до 0,5 мм ртутного столба. Погрешность в измерении температуры – 0,8 градуса. Снижает точность предсказаний датчик уровня влажности – даже у стоящих рядом погодных станций его показания могут отличаться на 10%.