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Украина – это фантомная боль России

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Владимир Пастухов ]

Украина – это фантомная боль России
Фото С. ХАЛЬЗОВА

РОССИЯ по инерции продолжает смотреть на Украину сквозь помутневшее стекло славянофильства. Москва хочет создать с Киевом «товарищество на вере», апеллируя к братским чувствам и претендуя на особые отношения. Опираясь на несуществующее, она хочет сделать невозможное.

Из года в год политика России по отношению к Украине строится по одной и той же примитивной схеме прямолинейного давления с опорой на русскоязычную диаспору. Но даже эта примитивная политика проводится в совершенно неприемлемой форме, с несоразмерным ее целям и задачам эмоциональным накалом. Воинственная риторика в СМИ, прямое и косвенное уничижение национальных чувств украинцев приводят к обесцениванию даже тех немногих эффективных инструментов влияния, которыми Россия реально располагает.

Частично такая неприемлемая тональность объясняется тем, что на русскую политику по отношению к Украине существенное влияние оказывают выходцы из самой Украины и с юга России, где сильны малороссийские корни. Этому кругу присущ тот чрезмерный искусственный русский псевдопатриотизм, которым, как отмечал В.И. Ленин, так грешат инородцы в национальном вопросе. В результате руководству России навязывается упрощенная картина событий на Украине.

Во-первых, очевидна критическая недооценка силы и значения роста национального самосознания украинского народа, ставшего главным фактором, определяющим мотивацию поведения большей части населения. Сегодня все факты экономической и политической жизни страны воспринимаются вовлеченными в национальное движение людьми исключительно сквозь призму «воспаленного национального чувства». Поэтому апелляция «к разуму», к рациональному счету, убеждение посредством доказывания выгодности союза, на которых часто основывается русская политика, «провисают» в воздухе, будучи не в состоянии пробить броню национального предубеждения, и даже вызывают обратный эффект отторжения. Чем убедительней русская политика, тем она противнее украинцам. «Можно долго убеждать в чем-то женщину, - писал Довлатов, - обосновывая свою позицию при помощи фактов и расчетов, приводить аргументы и доказательства и, в конце концов, обнаружить, что ей неприятен сам звук твоего голоса...»

Во-вторых, наблюдается сильная переоценка возможностей «русской колонии» на Украине. Дело даже не в том, что ее удельный вес не дает шансов стать определяющей силой, а в том, что сама эта колония в значительной степени интегрирована в национальную украинскую культуру и разделяет многие надежды и иллюзии формирующейся украинской государственности. Поэтому прямое давление на Украину эта русскоговорящая масса склонна воспринимать и как давление на себя, что приводит к непоследовательности и противоречивости ее электорального поведения. Не надо забывать, что сама пламенная Юлия является Тимошенко только по паспорту и не имеет украинских этнических корней, также как и ее несговорчивый предшественник бурят Ехануров.

В-третьих, в глаза бросается определенная самонадеянность при оказании экономического давления на Украину. Она проявляется прежде всего в недооценке собственной зависимости от Запада в вопросе поставки энергоносителей, которая пока не позволяет осуществлять политику по отношению к Украине без учета роли других игроков. Ярче всего это продемонстрировал «газовый конфликт», экономические и пропагандистские итоги которого существенно отличаются друг от друга. Никакое прямолинейное давление на Украину со стороны России не будет полностью эффективным, поскольку оно будет амортизировано западной поддержкой.

Россия просмотрела на Украине главное - национальную революцию. Ее политика постоянно запаздывает, не поспевая за логикой развития революционной ситуации.

Эта логика задана этнической, религиозной и политической неоднородностью Украины. У украинской революции есть ядро и есть периферия. Ее ядро - на стремящихся к самоопределению западных территориях, религиозно, культурно и политически тяготеющих к Польше и через нее к Европе. Ее периферия - в восточных, православных, говорящих на «суржике» регионах, исторически тяготеющих к России. Между этими двумя «украинами» лежит вековой водораздел. Но сегодня они обе вовлечены в национально-революционный процесс, и пока их объединяет большее, чем разъединяет. Ядро агрессивно борется за контроль над периферией, которая постоянно ускользает в сторону России. И, как это ни парадоксально, каждое жесткое заявление российской стороны помогает решать эту задачу. Недавно Уго Чавес сказал, что лучше бы Буш молчал, потому что когда он открывает рот, цены на нефть ползут вверх. К сожалению, нечто подобное могут сказать в отношении России и лидеры «оранжевой революции». Потому что каждая новая «задумка» российских политтехнологов приводит зачастую только к консолидации украинской громады вокруг сомнительных национальных героев.

Сегодня Украина - это фантомная боль России. Она болит по-настоящему, но ее уже нет. Пора привыкнуть к тому, что Украина - «отрезанный ломоть», и не питать никаких иллюзий в отношении каких бы то ни было союзнических или иных особых отношений. Никому же не придет в голову предложить Финляндии вступить в СНГ потому, что когда-то она была частью Российской империи. И дело здесь не в «американцах и Ко», а в самой Украине. Те пришли забрать то, что само в руки просится. Пока.

Российская политика должна не разбиваться о волны растущего украинского национализма, а научиться «скользить по ним». Русской дипломатии пора поменять политический крейсер на серфинг. А это значит, что необходимо перейти от поддержки избранных к диалогу со всеми, к формированию пророссийских альянсов не только с радикально настроенными представителями Востока, но и с другими умеренными политическими силами. Нужно разумно ограничить амбиции, сняв с повестки дня саму мысль о каком бы то ни было союзе и добиваясь политической нейтральности и экономической лояльности. Единственное, что нужно делать активно, во что нужно вкладываться, в том числе и финансово, - это в культурную экспансию (телевидение, кино, театр, эстрада, книги, обучение языку в школах, обмены учащимися и прочее), рассматривая ее в качестве долговременной и самой надежной политической инвестиции.

Русский Бог (о котором Тютчев писал, что его профессия - не синекура) неожиданно дал Москве шанс. Он не выбросил Тимошенко в оппозицию, где у нее не было другого выхода, как стать национальной легендой, а вознес ее еще раз на вершину украинской власти. Теперь единственное, что может ее спасти, - это неуклюжая политика Кремля, которая поможет все экономические провалы второго издания «оранжевой коалиции» списать на происки северного соседа. Надо проявить недюжинное терпение, чего бы это ни стоило, и дать женщине порулить.

Нельзя срывать плод зеленым. Вместо удовольствия можете получить диарею. Украина должна вызреть для нормальных отношений с Россией, и бессмысленно ускорять этот процесс. История сама все расставит по своим местам.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

А вам Юлия Тимошенко нравится?
Спросили мы граждан у Киевского вокзала в Москве

Григорий Макарчук, 51 год, зав-складом, г. Луганск:
- Это ужасная женщина! Ужасно красивая и страшно хитрая! Раньше, когда она была вице-премьером «по горючке», я все новости смотрел - ведь ее в каждом выпуске показывали! Даже жена заревновала. А относиться к ней как к политику - это несерьезно. Она не самостоятельная фигура, за ней стоят финансовые тузы. Для пополнения их карманов Юлия Владимировна и работает. И себя не забывает. Вот и вся ее политика!


Ирина Ливоненко, 43 года, кондитер, г. Киев:
- Да, как женщина она, наверное, смотрится эффектно. Хотя на Украине красивых женщин хватает. Но руководитель и политик она никудышный. У нас в народе ее зовут «Юля-...» - в общем, непечатным словом. За что ее любить? Что она хорошего сделала украинцам? Ничего! Взяли власть на Майдане, а теперь грызутся, поделить ее никак не могут. О простых людях они вспоминают только под телекамерами. Тогда, конечно, заливаются соловьем. А большинство народа еле концы с концами сводит.


Светлана Красавина, 39 лет, оператор связи, г. Курган:
- Я с интересом за ней наблюдала. До тех пор, пока она не соорудила себе на голове эту псевдорусскую косу и не стало ясно, что в жизни народа ничего к лучшему не изменится. У меня тетя живет под Полтавой, вот еду ее навестить. Получает грошовую пенсию, на наши деньги - около 1500 рублей. Если бы мы, родственники из России, ее не поддерживали - не знаю, как бы она вообще жила. Хотя чему тут удивляться? Революционеры любой расцветки могут только разбазаривать, а не создавать.

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