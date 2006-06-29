Пот и солнце Дагестана

САДЫ Дагестана - настоящее чудо, в котором, впрочем, нет ничего мистического.

- Своими руками все это делал... Ни копейки на это дело никто не давал. Вообще пустое место было, сплошные камни, заброшенное место, - 68-летний Магомирза Бартиханов с гордостью показывает мне свой фруктовый сад.

Дорога из Буйнакска в аварское село Новый Чиркей убеждает в правоте его слов. Вдоль трассы - либо выпасы с короткой жесткой травой, либо каменистая плотная земля с белесыми пятнами выступившей соли. Время от времени, как оазисы в пустыне, попадаются зеленые пятна ухоженных садов и виноградников. Чтобы превратить слежавшийся просоленный грунт в плодородную почву, его неоднократно перекапывают, смешивают с компостом и удобрениями. Чуть дальше в знойной дымке колеблются силуэты гор, разноцветные, от коричневого до синего. Солнце в этом районе Дагестана не греет - обжигает.

Сад занимает 2 гектара и требует много времени и тяжелого труда. Семья у Магомирзы Бартиханова большая: трое сыновей, трое дочерей, пять внуков, есть уже правнук. Но в саду работает он сам, ведь у детей - свои дела, и помогают они лишь время от времени: «Я все время здесь, сам работаю и нанимаю приезжих людей. Есть помощник, но вообще трудно найти наемных рабочих. Поэтому больше земли брать не буду, не обработать».

А неотложной, ежедневной работы не убывает. Нужно окапывать деревья, опрыскивать, следить за тем, чтобы не завелись паразиты. В такой жаре необходимо постоянно следить за поливом. Вдоль участка тянется длинная водопроводная труба, часть целой системы, соединяющей Чиркейское водохранилище с селом. Когда мы приехали сюда, Магомирза первым делом ловкими привычными движениями перемещает тяжелые шланги - чтобы все деревья получили свою долю живительной влаги. Он быстро передвигается по саду, ненадолго задерживаясь, чтобы осмотреть созревающие плоды, и наш разговор возобновляет лишь после этого хозяйского обхода. На окраине сада виден резкий контраст там, где пролегает граница между рукотворной и необработанной почвой. «А-а, тут везде так было! - машет рукой Магомирза в сторону межи, на россыпи разнокалиберного щебня. - Камней много...»

Руки и лицо Магомирзы обожжены солнцем, цветом и морщинами напоминая саму жесткую, суровую землю Дагестана. Он привык к тяжелой работе: «Я давно на пенсии, с 87 года. До этого чабаном 7 лет работал в горах, 37 лет в школе заместителем директора по хозчасти, в колхозе в строительной бригаде работал, на строительстве Чиркейской ГЭС... Общий трудовой стаж - 60 лет. На пенсии было скучно, вот и начал садом заниматься. Посадил его в 1992 г., а первый урожай снял в 1995-м. Здесь черешня, абрикосы, яблоки, персики, грецкий орех...»

Сейчас, впрочем, время ранней черешни, но уже через неделю будут абрикосы. Особый дагестанский сорт - «гимринский». «Когда случился Чернобыль, люди приезжали, покупали много - хорошо выводит радиацию из организма». В Чернобыле, кстати, побывал и старший сын Магомирзы, когда служил в армии.

«В прошлом году 80 тыс. сад мне дал, в этом будет так же, - продолжает экскурсию Магомирза. - Черешню уже продал - по 15 руб. за килограмм. Но каждый год хорошим не бывает: холода, ветер, дождь... Зимой сколько угодно будет холодно - ничего не случится. Главное, чтобы весной заморозков не было. Когда в деревьях начинается соковыделение - они тогда нежные, беззащитные, боятся холода...» Восемьдесят тысяч рублей в год, да еще с учетом тяжелого каждодневного труда - все же не сверхприбыль по российским масштабам. Но по местным меркам, сад - хороший бизнес.

Лучше всего здесь растут персики и абрикосы. В прошлом году Бартихановы собрали полную «фуру»-холодильник в Москву, продали по восемь рублей за килограмм. Урожай скупают односельчане, те, кто занимаются перевозками. И продают уже в крупных городах перекупщикам.

В этом смысле Чиркей отличается от других аграрных центров Дагестана, где урожай на корню забирают азербайджанские перекупщики. «В нашем селе больше тысячи КАМАЗов, - рассказывает директор районных электросетей Магомедзагид Омаров, который и познакомил меня с Бартихановыми. - Покупают старые машины и своими руками так восстанавливают, что лучше новых бегают. Хотя сейчас уже первые «МАНы» появились». Извоз, как и сады, тоже традиционный промысел чиркейцев. В документах 1812 г. упоминается, что в селе уже тогда насчитывалось 510 аробщиков, перевозивших грузы на «телегах о двух колесах» запряженных быками. «Бывало, и «кидали» наших, и в дороге всякое случается, - отвечает на мой вопрос Магомедзагид, - но чиркейцы возят грузы: мясо, фрукты и овощи - по всей России и в Азер­байджан. Кстати, недавно стали возить ягнят в Под­московье, там выращивают и на рынки продают уже не мороженное, а свежее мясо».

Напоследок спрашиваю Магомирзу Бартиханова о том, бывал ли он сам в Цент­ральной России. «В Москве три раза был. Последний раз в 1963 году. Отличные впечатления остались, хорошо принимали. Тогда нам большое уважение оказывали, не забывается. Да, сыновья говорили, что сейчас там плохо относятся к кавказцам, издеваются. Думаю, из-за чеченской войны. Но сейчас Путин наводит порядок. Вообще (вы обязательно напечатайте!), хочу Путину спасибо сказать за то, что порядка больше стало!»

Немудрено, что среди двух с половиной тысяч чиркей­ских дворов нет ни одного худого. Просторные двухэтажные дома, красивые мечеть и медресе, выстроен­ные на деньги сельчан, автомобиль в каждом дворе. Чиркейцы готовы со всяким поделиться «секретом» своего благосостояния: много работать и хранить верность обычаям предков.

Чиркей исторический

НОВОМУ Чиркею - всего около 20 лет, село «переселилось» сюда из долины, затопленной при строительстве Чиркейской ГЭС. Местом «между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта» называл старый Чиркей Михаил Лермонтов. Он собирался участвовать в штурме села, когда имам Шамиль собрал здесь десятитысячное ополчение, но не успел к бою и свернул в Пятигорск, под пистолет Мартынова. Чиркей всегда был важным стратегическим объектом в силу своего местоположения, почти неприступного. В свое время даже Тамерлан не смог форсировать здесь реку Сулак.

Первые люди, как показали археологические раскопки в районе старого Чиркея, пришли сюда еще в 911 году нашей эры. Предположительно, гунны. Само же селение, по преданию, основали два брата, спасавшиеся от кровной мести. Они и дали аулу название Чиркей-талас. Здесь, в лесистой части Дагестана было много мошки, по-тюркски - «чиркей».

Чиркей религиозный

КАЗЕННЫЙ топор прошелся по дагестанским виноградникам в период горбачевской борьбы за трезвость. Но в Чиркее большая часть из них уцелела - здесь никогда не выращивали винные сорта, религиозные устои очень крепки. Все вопросы сельская администрация решает только совместно с муллой и советом старейшин. Так же ревностно сохраняются и некоторые горские обряды и традиции.

Кстати, в Чиркее живет очень авторитетный в исламском мире мудрец - суфий Саид-Афанди. Накануне первой чеченской войны к нему приезжал Джохар Дудаев, убеждал объявить джихад (священную войну) против русских. «Тебе молиться мешают?» - спросил Саид-Афанди. Дудаев признал, что не мешают. «Тогда причин для джихада не вижу», - заключил суфий и прервал аудиенцию.

Говорят, что в Чиркее даже свадьбы празднуют без спиртного, песен и танцев - из уважения к Саид-Афанди.

Автор благодарит за помощь в подготовке статьи Магомедзагида Омарова, Омара Магомедова и Шамиля Саадуева.