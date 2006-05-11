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Как живут «желтые» в столице?

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

Как живут «желтые» в столице?

«Австралийский» синдром

 БАРАНКИ таксомоторов крутят в основном шоферы, приехавшие в столицу на заработки из регионов и стран ближнего зарубежья. В зависимости от компании-перевозчика, гастарбайтеров на нее может трудиться от 30 до 80 процентов от всего штата. «Все фирмы, занимающиеся в Москве этим бизнесом, частные, – объясняет Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Даже старые советские таксомоторные предприятия, где еще оставалась небольшая доля городского капитала, скоро будут окончательно приватизированы. А для частных предприятий важнее всего, конечно, прибыль. Поэтому лишь крупные компании могут позволить себе предъявлять высокие требования к водителям и проводить курсы повышения квалификации». Если на Западе существуют четкие нормы, согласно которым человек с водительским стажем менее 5-10 лет не может быть таксистом, то у нас за баранкой «шашечек» сидит немало «чайников». Как пояснили в ГИБДД г. Москвы, многие таксомоторные компании сейчас даже не участвуют в конкурсах безопасности движения – вероятно, потому, что им некого выставить на соревнования.

 Низко­квали­фици­ро­ванные водители ради заработка сидят за рулем не положенные 8 часов, а 12-14. Кстати, дальнобойщики по инструкции должны работать по 4 часа, а потом еще 2 отдыхать. Разве таксисты перевозят не важный груз? В некоторых столичных таксомоторных парках даже не организован медицинский контроль, который стал бы преградой для пьяного или заболевшего водителя. Да и таксист, который говорит, что повезет вас, если покажете дорогу, – уже давно не новость. Дальше нас ушла только Австралия, где среди водителей очень много китайцев: они не только с трудом ориентируются в своих городах, но и не говорят по-английски.

Упрямые и раздраженные

 РАБОТА таксиста: больше перевезенных людей – выше заработок. Поэтому таксист будет делать все, чтобы проехать быстрее, – лезть в каждую «дырку», «подрезать», резко перестраиваться, нарушать правила дорожного движения. Если таксист захотел совершить маневр, его ничто не остановит. От машины с шашечками можно ждать любых сюрпризов. «Водители такси находятся в состоянии постоянного стресса и переутомления, – комментирует Сергей Петров, завкафедрой безопасности Московского института открытого образования, полковник МВД РФ. – Кроме того, им постоянно скучно. Я, например, не раз видел водителей, которые умудряются вести автомобиль и при этом… смотреть телевизор. Они могут думать о чем-то своем и не следить за дорогой. Особую опасность представляют таксисты, работающие через диспетчерские (эти службы за процент от стоимости заказа сбрасывают звонки клиентов на мобильные телефоны или персональные станции шоферов-частников). Такие таксомоторы, как правило, легко отличить: на них нет специальной раскраски, а только лампочка с «шашечками» на крыше. Водители, прикрепленные к диспетчерским, чтобы хоть что-то заработать, должны трудиться с утра до вечера. Они набирают огромное количество заказов, с которыми не могут справиться, поэтому на дороге они вынуждены постоянно спешить, отчего даже больше, чем остальные таксисты, раздражены и не собраны».

 «Состояние постоянного напряжения от управления автомобилем, поиска дороги у таксистов осложняется тем, что им необходимо вести диалог с людьми, – объясняет Татьяна Тихомирова, сотрудник Института психологии РАН. – От того, насколько они будут вежливы, милы, сумеют оценить, настроен ли пассажир на разговоры и о чем он хочет говорить, зависит текущий и будущий заработки шофера (таксисту выгодно сделать так, чтобы клиент был рад обращаться к нему снова и снова). Водители часто напористы на дороге, но с клиентами они не могут позволить себе развязности. Это противоречие порождает дополнительный стресс. Для большинст­ва таксистов-приезжих работа в Москве также связана со сложным процессом привыкания к большому городу».

 В советское время таксисты были эталоном профессионального вождения. За последние 15 лет сформировался новый психологический образ «водилы»: затерявшиеся в мегаполисе гастарбайтеры, упрямые и раздраженные, они представляют реальную опасность.

Как себя вести на дороге

  НЕ СПОРЬТЕ с таксистом – ПРОПУСТИТЕ ЕГО. По возможности держите дистанцию. Самое безопасное положение машины с шашечками – сзади вас. Если она оказалась впереди, перестройтесь в другой ряд. Будьте особенно осторожны с такси, стоящими во втором ряду рядом с припаркованными машинами. Они могут резко, не включая сигнал поворота, начать двигаться в любом направлении, в том числе назад. В случае ДТП таксист будет утверждать, что он не стоял, а ехал вперед, – и вас признают виновным. Если вы все же попали в аварию с участием такси, выйдя из автомобиля, первым делом перепишите номера машин всех свидетелей. По возможности сфотографируйте аварию и все окружающие автомобили. У таксистов очень силен корпоративный дух: уже через несколько минут место ДТП окружат другие «шашечки» и будут самоотверженно лжесвидетельствовать в пользу своего собрата.

 

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