ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ?
Весенний призыв покажет, к какому именно росту привели реформы
№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Альберт ВАЛЕНТИНОВ ]
ПОТЕНЦИИ для роста, заложенные в генах человека, полностью реализуются лишь при благоприятных условиях. Ученые установили, что для ребенка особенно важны
– Подданные Российской Империи, рождавшиеся в начале царствований императоров, когда обычно прощались недоимки и проводились послабления в налогах, оказывались более статными и высокими. Их противоположность — те, кто появлялся на свет, когда Россия вела затяжные войны, проводила реформы и занималась масштабными преобразованиями, – говорит Борис Миронов. – Уменьшение роста – таков был безмолвный ответ граждан страны на активную преобразовательную деятельность правителей.
Начиная свою работу, исследователь обратился к формулярным спискам 83 тыс. новобранцев, призванных на военную службу в течение всего XVIII века. В них содержались сведения о возрасте, росте, месте рождения, социальном и семейном положении, здоровье и грамотности.
Как же менялся внешний облик основного податного населения страны?
Статистика свидетельствует, что на протяжении «золотого столетия» статные и высокорослые постепенно сменялись поколениями более приземистых. Те, кто родился на рубеже XVII–XVIII веков, в начале крутых петровских преобразований, имели в среднем рост 165 сантиметров. Рост же их младших сверстников начал снижаться, и за первую четверть столетия, в разгар петровских реформ, уменьшился на 23 миллиметра. Казалось бы, более благоприятные условия наступили в
Такая же корреляция среднего роста населения и уровня жизни наблюдалась и во все последующие времена, включая советские. У родившихся в относительно благополучные
– Прославляя деяния
Что-то покажет нынешний призыв?
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