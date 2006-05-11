ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ?

200-300

какой-то

Санкт-Петербургского

ПОТЕНЦИИ для роста, заложенные в генах человека, полностью реализуются лишь при благоприятных условиях. Ученые установили, что для ребенка особенно важны 1-й, 6-8-й годы жизни, а также период с 13 до 15-ти лет. Это т.н. «критические», или «чувствительные» возраста, когда длина тела особенно восприимчива к действию как угнетающих, так и благоприятствующих факторов. К ним относятся: питание, перенесенные болезни, жилищные условия и т.д. Короче говоря, скажите мне, какой у вас рост, и я скажу, как вы живете.

– Подданные Российской Империи, рождавшиеся в начале царствований императоров, когда обычно прощались недоимки и проводились послабления в налогах, оказывались более статными и высокими. Их противоположность — те, кто появлялся на свет, когда Россия вела затяжные войны, проводила реформы и занималась масштабными преобразованиями, – говорит Борис Миронов. – Уменьшение роста – таков был безмолвный ответ граждан страны на активную преобразовательную деятельность правителей.

Начиная свою работу, исследователь обратился к формулярным спискам 83 тыс. новобранцев, призванных на военную службу в течение всего XVIII века. В них содержались сведения о возрасте, росте, месте рождения, социальном и семейном положении, здоровье и грамотности.

Как же менялся внешний облик основного податного населения страны?

Статистика свидетельствует, что на протяжении «золотого столетия» статные и высокорослые постепенно сменялись поколениями более приземистых. Те, кто родился на рубеже XVII–XVIII веков, в начале крутых петровских преобразований, имели в среднем рост 165 сантиметров. Рост же их младших сверстников начал снижаться, и за первую четверть столетия, в разгар петровских реформ, уменьшился на 23 миллиметра. Казалось бы, более благоприятные условия наступили в 40-х годах, после кровавой Анны Иоанновны, 10 лет державшей страну в страхе и трепете. Родившиеся тогда начали прибавлять в росте, однако этот период длился недолго. Развеселая Елизавета Петровна, кинувшая державу в горнило семилетней войны, а за ней большой реформатор Ека­терина II, чьи блестящие полководцы разнесли по всему миру славу русского оружия, постоянно нуждались в деньгах, постоянно усиливали налоговый гнет. И вторая половина века стала временем неуклонной потери в росте наших предков: их средний рост составлял лишь 160 см.

Такая же корреляция среднего роста населения и уровня жизни наблюдалась и во все последующие времена, включая советские. У родившихся в относительно благополучные 30-40-е годы средний рост составлял 168 см. Военные и последующие годы не оставили точных данных. Родившиеся в середине 1980-х, после долгих лет брежневского застоя, были настоящими акселератами – их средний рост составляет 177 см. Но затем, с приходом рыночной экономики, началом крупных преобразований, началось снижение роста жителей нашей страны.

– Прославляя деяния правителей-реформаторов, оставивших положительный след в истории, мы до сих пор не обращали внимания, как их деяния отзываются на людях с биологической точки зрения, – говорит Борис Миронов. – Зато теперь знаем, что такая связь существует.

Что-то покажет нынешний призыв?