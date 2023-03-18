Педиатр Тимаков: в рационе ребенка обязательно должны быть продукты животного происхождения

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Источник: Вечерняя Москва

Viktor Pogontsev / globallookpress.com

Детские диеты могут пагубно повлиять на организм ребенка, так как у него еще не сформированы ферменты, способные переваривать растительную пищу. Поэтому в детском рационе наличие продуктов животного происхождения обязательно. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

Согласно словам эксперта, у детей должна быть сформирована своя диета, в которой должно быть учтено наличие белков, жиров и углеводов. Специалист также добавил, что до трехлетнего возраста ребенок обязательно должен кушать пищу животного происхождения, потому что растительные продукты переварить пока не в состоянии.

Тимаков также добавил, что рацион питания ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным, включающим в себя разные продукты, еда из которых должны быть правильно приготовлена.

«Для этого и придуманы специальные детские столы, которые учитывают возможности ферментной системы ребенка», - заключил педиатр.