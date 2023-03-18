Скончался футболист и тренер клуба «Ростов» Валерий Синау

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Фото: ФК «Ростов»

На 79-м году жизни умер заслуженный тренер РСФСР, руководитель ветеранских команд, сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

Валерий Николаевич Синау родился 10 сентября 1944 года.

Выпускник факультета физвоспитания Ростовского пединститута.

Воспитанник ростовского клуба «Трудовые резервы» Валерий Синау начал карьеру в «Ростсельмаше».

Синау вывел «Ростсельмаш» (ФК «Ростов») из Второй в Первую лигу СССР.

С 2010 года Валерий Синау возглавлял общественную организацию «Ветераны донского футбола». Кроме того, он был председателем тренерского комитета союза федераций футбола ЮФО/СКФО, членом исполкома и председателем тренерского комитета федерации.