Воссоединение Крыма с Россией - это не про территорию, это - про справедливость

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Дмитрий Михайлин

Через 9 лет я, наконец, понял, почему Крым наш вызывает у русских людей такой восторг.

Можно привести массу разумных доводов. База Черноморского флота, виноделие, море, "рекреационный ресурс". Референдум.

Можно привести массу эмоциональных доводов. Римская империя. Князь Владимир. Крещение. Войны. Севастополь. Красота.

Но территорий у России - известно, сколько. И красот полно. И вино прекрасно делают в Краснодарском крае. И море. И так далее.

Не это главное. Главное, что возврат Крыма - это восстановление справедливости. А нет ничего важнее для русского человека, чем справедливость.

Гора Арарат - вещь в хозяйстве совершенно бесполезная. Но я представляю счастье и восторг армян, если её когда-нибудь удастся вернуть.

Крым - это не про территорию. Крым - это про справедливость.