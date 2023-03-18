В Петербурге сохраняется дефицит промышленных работников

Городским промышленным предприятиям по-прежнему недостаёт около 20 тысяч сотрудников.
За прошлый год в Санкт-Петербурге промышленные предприятия приняли на работу 28 тысяч сотрудников. Несмотря на это, в городе сохраняется дефицит кадров в этой области, сообщает ALLNW.
Чтобы решить кадровый дефицит, нужно ещё около 20 тысяч промышленных сотрудников. Служба занятости Петербурга предоставляет две тысячи вакансий в этом секторе. Практически аналогичные показатели наблюдались в базе службы занятости и в прошлом году.
Выяснилось, что работодатели нуждаются в работниках в отрасли машиностроения, оборонной промышленности и радиоэлектроники. По информации правительства Северной столицы, в сфере машиностроения не хватает пяти тысяч сотрудников, в лёгкой промышленности нужно около тысячи человек.
Петербургские чиновники считают, что для решения проблемы нужно заняться переквалификацией специалистов и выделить на это деньги. Кроме того, есть вариант привлечения работников из регионов и других стран.