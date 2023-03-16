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Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в городе Бахмуте (российское название —Артемовск) занимаются мародерством и поджигают жилье, чтобы обвинить в этом армию РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале Эдуард Басурин, бывший спикер Народной милиции ДНР.

«По информации, полученной из источников в Артемовске, украинские оккупанты занимаются мародерством. И чтобы это скрыть, сами поджигают жилье, для последующего обвинения российской армии», — говорится в публикации, которую разместил Басурин.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова предположила, что Вашингтон шантажирует Швейцарию, чтобы вынудить ее отказаться от нейтрального статуса и передавать оружие киевской стороне.