Захарова предположила, что США шантажируют Швейцарию, чтобы вынудить ее отказаться от нейтралитета и поставлять вооружения Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты шантажируют Швейцарию, чтобы вынудить данное европейское государство отказаться от своего нейтрального статуса и поставлять вооружения Украине. С соответствующим предположением выступила Мария Захарова, пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства.

Отечественный дипломат отреагировала на слова американского посла в Берне Скотта Миллера, который высказался по поводу решения швейцарского Федерального совета, сохранившего в силе запрет на реэкспорт военной техники на Украину третьими странами. Скотт, в частности, отметил, что Швейцария, переживающая в настоящий момент «худший кризис со времен Второй мировой», «не может претендовать на нейтралитет и позволять одной или обеим сторонам использовать свои законы в своих интересах».

«Учитывая, что второй по величине швейцарский банк завалился именно после того, как лопнули три американских банка, подобное заявление выглядит как прямой шантаж Берна американскими кураторами: откажетесь от нейтралитета и начнете поставлять киевскому режиму вооружения — будете жить так же сыто и богато, как и раньше; не откажетесь —худшие времена на подходе», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Марии Захаровой.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что украинская армия лишена шансов на захват территории региона.