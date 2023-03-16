Школьный учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов уже к началу учебного года

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Источник: ТАСС

Сергей Кравцов сообщил, что учебник для старшеклассников с разделом про СВО выпустят уже к сентябрю.

"Сейчас идет работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов", - рассказал министр просвещения.

На страницах главы будут отражены имена геров специальной военной операции, основные моменты, антиройсские санкции, вхождение новых регионов в состав России.

Ранее Кравцов говорил, что у школ будет возможность переходить на данный учебник постепенно. Массово его начнут использовать на уроках с 2024-2025 года.