Портрет Путина «Всевидящий В» поставят в музее под усиленную охрану

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Марина ПЕТРОВА

Как сообщают наши информационные источники к такой мере владелец этого мирового шедевра, написанного известным американским художником Дэвидом Датуной, был вынужден пойти из-за попытки похищения.

Пока официальных комментариев владелец картины Кюри Усманов и его пресс-служба не даёт. Но охранные мероприятия в музеях, в которых запланированы её показы, готовят как для первых лиц государств. На сегодняшний момент эксперты оценивают этот арт-объект в сумму, превышающую 600 миллионов рублей. И это ещё не предел. Влияет на это много факторов. Один из них - трагический, но в мире искусства дающий рост ценника на него, это смерть в 2022 году известного художника Дэвида Датуна. Помимо высокого репутационного рейтинга самого художника стоимость картины увеличивает и сам Всевидящий В., который на ней изображён. Кстати, забавная деталь - среди губернаторов и солидных бизнесменов ходит байка о том, что если постоять с этой картиной рядом, то она срабатывает как оберег на удачу. Шутки шутками, но на аудиенцию к картине с Президентом в Питер периодически ездят «сильные мира сего». Вот и как после этого не начать верить в суеверия. Стоит отметить, и уникальную технику, в которой написана эта картина. «Смешивая технологии и искусство, Датуна даёт захватывающую возможность ощутить то, что мы не могли бы почувствовать, глядя на традиционное искусство. Американский художник накладывает на холсты сотни контактных линз, от этого картины становятся словно расколотыми, свет льётся от них во всех направлениях», – говорится в книге «Интерактивный цифровой нарратив: история, теория и практика», изданной в США. Высокий потенциал работ Датуны оценивают многие галеристы. А его работы на сегодняшний момент считаются одними из самых покупаемых в мире. Поэтому не удивительно, что к этой картине имеется повышенный интерес.