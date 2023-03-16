Артист Запашный: проблема национализма на Украине не была решена даже в СССР

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Источник: Народные Новости

Photoagency Interpress / globallookpress.com

Уже при Советском Союзе существовала проблема неприязни русского языка на Украине. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал артист цирка Эдгард Запашный.

Согласно словам народного артиста РФ, в детстве он учился в школах почти всех центральных украинских городов и время от времени сталкивался с вопросами национальной неприязни к русскому языку.

Запашный также отметил, что советская власть была осведомлена о существовании проблемы украинского национализма, однако жестко на это не реагировали.

«Это было упущение советской власти. На подобного рода проявления национализма надо было в поствоенное время реагировать очень жестко», - заключил известный дрессировщик.