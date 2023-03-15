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ZDF: незадолго до атаки на газопровод «Северный поток 1» рядом с местом диверсии был немецкий корабль

, 23:29 Источник: РИА Новости

ZDF: незадолго до атаки на газопровод «Северный поток 1» рядом с местом диверсии был немецкий корабль
место, где произошел инцидент на «Северных потоках», The Swedish Coast Guard / globallookpress.com

Телеканал ZDF со ссылкой на представительство военно-морского командования вооруженных сил Германии сообщил, что немецкий разведывательный корабль находился около места взрыва «Северного потока 1» накануне диверсии.

«Военно-морские силы Германии в течение нескольких дней находились рядом с местом взрыва трубопровода «Северный поток» с разведывательным кораблем за несколько дней до нападения», - приводят слова из сообщения ZDF РИА Новости.

Ранее Путин назвал чушью возможную причастность украинских активистов к взрыву на «Северных потоках».

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