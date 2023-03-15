Актриса Немоляева: «Обливать грязью свою страну — это предел недостойности»

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Источник: Народные Новости

АГН Москва / globallookpress.com

Неудачи покинувших Россию артистов в других странах связаны с издержками творческой профессии. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказала советская и российская актриса Светлана Немоляева.

Согласно ее словам, тяжело заработать любовь и доверие зрителя в чужой стране, где приходиться начинать все сначала. Как отметила артистка, творчество в целом — это такая «сложная вещь», популярности в которой добиться очень трудно.

Немоляева также добавила, что покинувшие Россию артисты ведут себя по-разному. Часть из них позволила себе «поливать грязью» страну, которая их воспитала и «дала средства к существованию», тогда как другая часть тихо уехала и начала строить жизнь за рубежом, не позволяя себе резкие высказывания.

«Они выбрали себе другой жизненный путь, — это их право. Но обливать грязью свою страну — это предел недостойности», - заключила актриса.