Депутат Гусев пообещал подготовить поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries

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Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В законодательство РФ в скором времени поступят изменения, которые будут контролировать ситуации, схожие с инцидентом в Wildberries. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Из заявления Гусева ясно, что представители онлайн-маркета не пришли на встречу с Государственной думой, чтобы обсудить многочисленные недовольства как селлеров, так и владельцев пунктов выдачи заказов.

При этом владельцы ПВЗ явились на заседание, с ними были достигнуты следующие договорённости: изменение действующего законодательства, возможное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в правоохранительные органы.

Сегодня, 15 марта, по всей России пункты выдачи заказов работают в пассивном режиме: заказы гражданам не выдаются, а работники требуют свою зарплату.