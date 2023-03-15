Глядя на православную цивилизацию, Запад ощущает свою богооставленность

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21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Говоря о жертвах расизма, чаще всего вспоминают негров, индейцев, евреев, цыган. И гораздо реже заходит речь о другой форме расовой, этнической, религиозной ненависти, насчитывающей тысячу лет, – о русофобии.



На западные представления о русских сильно повлиял дипломат Священной Римской империи германской нации Сигизмунд фон Герберштейн, посещавший Россию в XVI веке и написавший книгу «Записки о Московии». В частности, ему принадлежит известное высказывание: «Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе». Но русские почти ежегодно воевали за свою землю, а потому не выжили бы с таким государственным устройством.



Если говорить об отношении русского человека к власти, то ничего рабского в нём нет – наоборот, мы относимся к ней очень по-хозяйски, требовательно. Она всё должна уметь, всё должна мочь. Мы живём с ощущением, что власть нам обязана, обязана быть эффективной и победоносной, чуть ли не чудотворной, и сильно удивляемся, когда у неё что-то не получается.



Корни русофобии – в церковном расколе 1054 года, вызревавшем несколько веков и разделившем христианскую церковь на католическую и православную. Римские папы отделились от других четырёх патриархов (константинопольского, александрийского, антиохийского и иерусалимского). Собственно, именно с этого момента и начинается Европа в её политическом понимании. Она возникла как противопоставление православному миру, как контрцивилизация. Возрождение западного императорства, то есть появление Священной Римской империи (в 962 году), задумывалось как альтернатива Византии.



Нынешние события, которые многим ещё 10 лет назад казались невозможными, ярко показывают: подспудное отношение к России как к другому живо и даже усугубляется. Оно всплывает, взрывается русофобскими настроениями. Против нас совершается не просто военная агрессия, это агрессия против наших цивилизационных основ.



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