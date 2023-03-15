Как прошла срочная операция Александра Розенбаума: последние новости, когда выпишут и почему опасен тромб

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

71-летний российский певец Александр Розенбаум перенёс операцию по удалению тромба в ноге. Сейчас с ним всё в порядке.

У Розенбаума был сольный концерт в Красноярске. Он жаловался на боль в ноге и даже хромал. После обследования в полночь 13 марта стало ясно, что у артиста тромб. Решили провести экстренную операцию. Длилась она примерно час.

«С ним сейчас всё хорошо, - рассказал дежурный врач больницы, - проходит реабилитация после операции. Уверен, что со здоровьем нашего любимого певца всё будет в норме». Он также отметил, что пациент получает лечение в полном объёме. Так что фанаты Розенбаума могут вздохнуть свободно. Жизни их кумира ничего не угрожает.

Когда именно Розенбаума выпишут – неизвестно. Какое-то время ему придётся провести в отделении сосудистой хирургии. Но уже не в реанимации, что очень важно. На вопрос журналистов о том, что можно есть артисту, врачи ответили, что «можно почти всё». Только с молочными продуктами и домашними котлетами придётся повременить.

Тромб может вызвать частичную или полную закупорку крупных сосудов, что, в свою очередь, может иметь крайне негативные последствия, вплоть до инсульта.

Известно, что на 15 марта у артиста был запланирован концерт в Братске. Его перенесли на неопределённый срок.