Владимир Рогов: Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе составила около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
14 марта около 18:40 часов в центре Мелитополя на улице Кирова был взорван автомобиль. По сообщениям местных властей, предприниматель Иван Ткач, владелец автомобиля, скончался в больнице от полученных ранений.
В машине находилась Елена Сиващенко, она госпитализирована, медики оценивают её состояние как стабильно тяжёлое. Также госпитализирован прохожий Александр Зиновьев, получивший травмы лица, написал Владимир Рогов.
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