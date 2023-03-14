Беглов: В Петербурге может сократиться список продукции из недружественных стран

По словам губернатора города, экономика сможет заместить такие товары отечественными.
Экономика Санкт-Петербурга сможет через некоторое время отказаться от товаров и материалов из недружественных стран или заменить их российской продукцией, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Глава города пояснил, что такие преобразования будут происходить в несколько этапов. Первым шагом будет поддержка функционирования технических систем, созданных зарубежными компаниями и поиск поставщиков в дружественных государствах.
Следующим этапом является создание и развитие технических систем на собственной индустриальной базе. Однако этот шаг будет более сложным и долгим.
Среди передовых направлений в промышленности и экономике Петербурга Беглов выделил медицинскую генетику, искусственный интеллект и информационную химию, цифровые технологии, автономный транспорт, термоядерный синтез и передовые наработки в медицине.
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