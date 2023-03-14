В Москве 17 марта пройдет Семинар по вопросам особенностей строительства

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17 марта в Москве пройдет образовательный семинар для застройщиков «Работа над ошибками» по теме «Процедуры, связанные с особенностями осуществления строительства в Москве». Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



«Обучающие семинары для застройщиков проводятся на регулярной основе в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина по снижению административных барьеров, обеспечению прозрачности получения услуг в строительстве», - заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.



Темы семинара: получение порубочного билета, разрешение на пересадку деревьев и кустарников, оформление ордера на проведение земляных работ, установки временных ограждений, согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.



Уточняется, что записаться для участие в мероприятии можно на портале «СтроимПросто», семинар пройдет в очном формате на площадке ГБУ «Мосстройинформ» по адресу ул. 2-я Брестская, д. 6.



В семинаре примут участие представители департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Объединения административно-технических инспекций Москвы и ГУП «Московский метрополитен».



