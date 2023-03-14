Гранатометчик ВСУ Сыротюк: солдаты испытывают нехватку боеприпасов, Россия имеет преимущество в Артемовске

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фото: Christian Charisius/dpa

Украинский гранатометчик Юрий Сыротюк рассказал в эфире всеукраинского телемарафона о нехватке боеприпасов в ВСУ и преимуществе российских войск в артиллерийском огне в районе Артемовска.

«Мы ощущали последнее время определённую нехватку артснарядов, патронов. Мы знаем, что об этом знают наши партнёры, знает руководство, потому что количество того, что производится, не отвечает тому количеству, которое выстреливается», - сказал боец ВСУ.

Он отметил, что Россия сконцентрировала «неимоверное» количество артиллерии на Артемовском направлении и сейчас украинским войскам не хватает техники, чтобы отвечать ей.

Ранее сообщалось, что из Артемовска не осталось безопасных выездов, это сигнализирует о скором, почти неизбежном окружении города силами РФ.